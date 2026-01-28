CarpetPro Средство за чистене на килими RM 764, 10л

CarpetPro средство за чистене RM 764, силно средство за чистене с екстракция спрей за чистене. За всички текстилни подови покрития (също и за смесване на тъкани и напълно синтетични влакна), тапицирани мебели и стени.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 9,2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 10,8
Съвместими уреди
Сфера на приложение
  • Поддръжка на автомобили
  • Текстилни повърхности
