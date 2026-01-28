CarpetPro Средство за чистене на килими RM 764, 10л
CarpetPro средство за чистене RM 764, силно средство за чистене с екстракция спрей за чистене. За всички текстилни подови покрития (също и за смесване на тъкани и напълно синтетични влакна), тапицирани мебели и стени.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|9,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10,8
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Поддръжка на автомобили
- Текстилни повърхности