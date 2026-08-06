CarpetPro средство за импрегнация RM 762, 5л

CarpetPro импрегнация за килим RM 762, за килими и текстилни повърхности. Ефикасна дълготрайна защита от сухи и мокри замърсявания. Импрегнира влакна и ги прави устойчиви на замърсявания.