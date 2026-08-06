CarpetPro средство за импрегнация RM 762, 5л

CarpetPro импрегнация за килим RM 762, за килими и текстилни повърхности. Ефикасна дълготрайна защита от сухи и мокри замърсявания. Импрегнира влакна и ги прави устойчиви на замърсявания.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 5
Опаковъчна единица (бр.) 2
Ниво на pH 5
Тегло (кг) 5,025
Тегло с опаковката (кг) 5,435
Размери (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Качества
  • Високо ефикасна защита за всички текстилни повърхности
  • Няма залепване на влакна
  • Сухото замърсяване свободно лежи на материала и може просто да се измуче.
  • Мокрото замърсяване не се задържа за влакната
  • забавя повторното замърсяване
  • Интервалите на мокрото чистене могат да се продължат
  • Изключително ефективен
  • Без фосфати
CarpetPro средство за импрегнация RM 762, 5л
CarpetPro средство за импрегнация RM 762, 5л

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Сфера на приложение
  • Поддръжка на автомобили
  • Текстилни повърхности
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