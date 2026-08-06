CarpetPro средство за импрегнация RM 762, 5л
CarpetPro импрегнация за килим RM 762, за килими и текстилни повърхности. Ефикасна дълготрайна защита от сухи и мокри замърсявания. Импрегнира влакна и ги прави устойчиви на замърсявания.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|5
|Опаковъчна единица (бр.)
|2
|Ниво на pH
|5
|Тегло (кг)
|5,025
|Тегло с опаковката (кг)
|5,435
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|192 x 145 x 248
Качества
- Високо ефикасна защита за всички текстилни повърхности
- Няма залепване на влакна
- Сухото замърсяване свободно лежи на материала и може просто да се измуче.
- Мокрото замърсяване не се задържа за влакната
- забавя повторното замърсяване
- Интервалите на мокрото чистене могат да се продължат
- Изключително ефективен
- Без фосфати
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Сфера на приложение
- Поддръжка на автомобили
- Текстилни повърхности