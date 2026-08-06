Препарат за почистване CarpetPro iCapsol RM 760 OA на прах, 0.8кг
CarpetPro RM 760 на прах е почистващ препарат с изключителна почистваща ефективност с технологията за капсулиране на мръсотията и абсорбиране на миризми iCapsol. Спестява времето за изплакване.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (кг)
|0,8
|Опаковъчна единица (бр.)
|4
|Ниво на pH
|9
|Тегло с опаковката (кг)
|0,92
Качества
- Мощен препарат за основно почистване чрез спрей екстракция на текстилни настилки и дамаски
- Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
- Технология iCapsol: Не е необходимо изплакване, което допринася помешенията да изсъхват по-бързо.
- Деликатен към материалите
- Ефективен при всякакви температури
- С интегрирано абсорбиране и елиминиране на миризми. Ефективно отстранява неприятни миризми като пот, урина, никотин и др.
- Намалено време за съхнене
- Подобрява общата хигиена на подовите настилки
- Без избелващи вещества
- Приятен, свеж аромат
- WoolSafe сертификат- безопасен за прилагане върху вълна
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- P264 Да се измие старателно след употреба.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
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Сфера на приложение
- Поддръжка на автомобили
- Текстилни повърхности