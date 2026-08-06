Препарат за почистване CarpetPro iCapsol RM 760 OA на прах, 0.8кг

CarpetPro RM 760 на прах е почистващ препарат с изключителна почистваща ефективност с технологията за капсулиране на мръсотията и абсорбиране на миризми iCapsol. Спестява времето за изплакване.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (кг) 0,8
Опаковъчна единица (бр.) 4
Ниво на pH 9
Тегло с опаковката (кг) 0,92
Качества
  • Мощен препарат за основно почистване чрез спрей екстракция на текстилни настилки и дамаски
  • Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
  • Технология iCapsol: Не е необходимо изплакване, което допринася помешенията да изсъхват по-бързо.
  • Деликатен към материалите
  • Ефективен при всякакви температури
  • С интегрирано абсорбиране и елиминиране на миризми. Ефективно отстранява неприятни миризми като пот, урина, никотин и др.
  • Намалено време за съхнене
  • Подобрява общата хигиена на подовите настилки
  • Без избелващи вещества
  • Приятен, свеж аромат
  • WoolSafe сертификат- безопасен за прилагане върху вълна
Препарат за почистване CarpetPro iCapsol RM 760 OA на прах, 0.8кг
Препарат за почистване CarpetPro iCapsol RM 760 OA на прах, 0.8кг
Препарат за почистване CarpetPro iCapsol RM 760 OA на прах, 0.8кг
Препарат за почистване CarpetPro iCapsol RM 760 OA на прах, 0.8кг
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

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Сфера на приложение
  • Поддръжка на автомобили
  • Текстилни повърхности