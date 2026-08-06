Количка Nick Star 30

Количка с единична кофа за миене, държач за торби, кофи с вместимост 4 л и колела ø 80 мм.

Многофункционална количка с професионална челюстна изстисквачка, отделения за съхранение и държач за торби за събиране на отпадъци. Идеална за почистване на средно големи площи, където е необходимо изплакване на мопа.

Характеристики и предимства
Дълъг експлоатационен живот
  • Дълъг живот на продукта: пресата е проектирана така, че да гарантира дълъг жизнен цикъл на продукта, бестселър на TTS вече повече от 20 години
Лесен монтаж
  • Модулна система: компонентите и аксесоарите позволяват адаптирането на количката към всички изисквания, може лесно да се сменя и подобрява по всяко време
Висока степен на съвместимост
  • Съвместима със стандартните системи с к капаци и джобове.
Спецификации

Технически данни

Материал PP
Количество (бр.) 1
Тегло без аксесоари (кг) 10,6
Тегло на опаковката (кг) 12
Размери (Д × Ш × В) (мм) 990 x 540 x 1140
Размери, с опаковката (мм) 990 x 540 x 1140
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под - сухо почистване
Аксесоари