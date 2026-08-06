Количка Nick Star 30
Количка с единична кофа за миене, държач за торби, кофи с вместимост 4 л и колела ø 80 мм.
Многофункционална количка с професионална челюстна изстисквачка, отделения за съхранение и държач за торби за събиране на отпадъци. Идеална за почистване на средно големи площи, където е необходимо изплакване на мопа.
Характеристики и предимства
Дълъг експлоатационен живот
- Дълъг живот на продукта: пресата е проектирана така, че да гарантира дълъг жизнен цикъл на продукта, бестселър на TTS вече повече от 20 години
Лесен монтаж
- Модулна система: компонентите и аксесоарите позволяват адаптирането на количката към всички изисквания, може лесно да се сменя и подобрява по всяко време
Висока степен на съвместимост
- Съвместима със стандартните системи с к капаци и джобове.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|10,6
|Тегло на опаковката (кг)
|12
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|990 x 540 x 1140
|Размери, с опаковката (мм)
|990 x 540 x 1140
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под - сухо почистване