Количка Nickita Tec
Количка с пластмасова дръжка, цветна рамка и изстисквачка Tec, 2 кофи със сини/червени дръжки и колела ø 80 мм с брони.
Количка с двойна кофа за почистване с професионална челюстна изстисквачка. Идеална за почистване на средно големи площи, където е необходимо изплакване на мопа.
Характеристики и предимства
Ергономичен дизайн
- Ергономичност: пресата за моп е разположена по-високо от другите преси, като по този начин се предотвратява ненужното натоварване на гърба
Лесно управление
- Практична: лека и компактна, за да се улесни ръчното пренасяне при почистване
Лека и здрава
- Основа от една част за ниско тегло и максимална здравина.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,81
|Тегло на опаковката (кг)
|7,15
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|655 x 380 x 870
|Размери, с опаковката (мм)
|665 x 380 x 870
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване