Uni Junior комплект с кофа с дръжка

Комплект: Дръжка от четири части - 140 cm, държач Uni Junior, плосък моп Soft Band 35 cm и единична кофа 14 л с изстисквачка.

Полу-професионална система за моп с микроклипсове. Идеална за полу-професионално висококачествено почистване на хоризонтални и вертикални повърхности.

Характеристики и предимства
Най-добра ергономичност
  • Ергономичност: не се налага навеждане по време на работа, предпазва гърба и ставите
Икономия на време
  • Спестява време: благодарение на голямата почистваща повърхност и възможността за достигане до ъглите и почистване под мебелите
Хигиенична работа
  • Без пряк контакт на кожата с използваното покритие
Спецификации

Технически данни

Материал PP / PA
Количество (бр.) 1
Тегло без аксесоари (кг) 1,55
Тегло на опаковката (кг) 2,11
Размери (Д × Ш × В) (мм) 350 x 150 x 1400
Размери, с опаковката (мм) 350 x 150 x 1400
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
Аксесоари