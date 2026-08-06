Uni Junior комплект с кофа с дръжка
Комплект: Дръжка от четири части - 140 cm, държач Uni Junior, плосък моп Soft Band 35 cm и единична кофа 14 л с изстисквачка.
Полу-професионална система за моп с микроклипсове. Идеална за полу-професионално висококачествено почистване на хоризонтални и вертикални повърхности.
Характеристики и предимства
Най-добра ергономичност
- Ергономичност: не се налага навеждане по време на работа, предпазва гърба и ставите
Икономия на време
- Спестява време: благодарение на голямата почистваща повърхност и възможността за достигане до ъглите и почистване под мебелите
Хигиенична работа
- Без пряк контакт на кожата с използваното покритие
Спецификации
Технически данни
|Материал
|PP / PA
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,55
|Тегло на опаковката (кг)
|2,11
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 150 x 1400
|Размери, с опаковката (мм)
|350 x 150 x 1400
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване