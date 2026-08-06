Индустриална кофа за боклук Cindy

Индустриален контейнер с колела и ергономична дръжка за употреба на открито, капацитет 15 L.

Система, съставена от контейнер с вградена лопата и колела. Идеална за прецизно почистване на всяка среда.

Спецификации

Технически данни

Цвят син / жълт
Материал PP / Стомана
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 1,7
Тегло на опаковката (кг) 2,105
Размери (Д × Ш × В) (мм) 350 x 240 x 880
Размери, с опаковката (мм) 350 x 240 x 880
Индустриална кофа за боклук Cindy
Сфера на приложение
  • Под - сухо почистване