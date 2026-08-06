Индустриална кофа за боклук Cindy
Индустриален контейнер с колела и ергономична дръжка за употреба на открито, капацитет 15 L.
Система, съставена от контейнер с вградена лопата и колела. Идеална за прецизно почистване на всяка среда.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|син / жълт
|Материал
|PP / Стомана
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|1,7
|Тегло на опаковката (кг)
|2,105
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 240 x 880
|Размери, с опаковката (мм)
|350 x 240 x 880
Сфера на приложение
- Под - сухо почистване