Универсален комплект лопатка и четка

Универсален комплект, състоящ се от четка и лопатка. Цвят: син.

Здрав универсален комплект, идеален за ръчно почистване на замърсявания. Състои се от четка със стабилна дръжка и лопатка. Цвят: син.

Спецификации

Технически данни

Програма STANDARD / CLASSIC
Цвят син / жълт
Материал PP / PET
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,21
Тегло на опаковката (кг) 0,25
Размери (Д × Ш × В) (мм) 335 x 231 x 98
Размери, с опаковката (мм) 335 x 231 x 98
Универсален комплект лопатка и четка

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