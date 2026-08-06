Универсален комплект лопатка и четка
Универсален комплект, състоящ се от четка и лопатка. Цвят: син.
Здрав универсален комплект, идеален за ръчно почистване на замърсявания. Състои се от четка със стабилна дръжка и лопатка. Цвят: син.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|STANDARD / CLASSIC
|Цвят
|син / жълт
|Материал
|PP / PET
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,21
|Тегло на опаковката (кг)
|0,25
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|335 x 231 x 98
|Размери, с опаковката (мм)
|335 x 231 x 98
Видео
Сфера на приложение
- Метене