Практичните самозалепващи се ленти правят изключително лесно закрепването на 60-cmпад към този широк 60 cm държач. Когато се използва в комбинация с кърпи на Kärcher за събиране на прах, той осигурява бързи и задълбочени резултати при сухо почистване на подове. Забележка: Падът, дръжката и кърпите за обиране на прах не са включени в обхвата на доставката.