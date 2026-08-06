Държач за почистване на прах със самозалепваща се лента, 60 cm
Държач със самозалепваща се лента, 60 cm, за употреба с подходящ пад и кърпи на Kärcher за събиране на прах. С практични самозалепващи се ленти за закрепване на 60-cm пад.
Практичните самозалепващи се ленти правят изключително лесно закрепването на 60-cmпад към този широк 60 cm държач. Когато се използва в комбинация с кърпи на Kärcher за събиране на прах, той осигурява бързи и задълбочени резултати при сухо почистване на подове. Забележка: Падът, дръжката и кърпите за обиране на прах не са включени в обхвата на доставката.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|STANDARD
|Работна ширина (см)
|60
|Материал
|PA, подсилен със стъклени влакна / PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,405
|Тегло на опаковката (кг)
|0,435
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|600 x 95
|Размери, с опаковката (мм)
|600 x 95 x 160
Видео
Сфера на приложение
- Под - сухо почистване
- Под - мокро почистване