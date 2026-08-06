Държач за почистване на прах със самозалепваща се лента, 60 cm

Държач със самозалепваща се лента, 60 cm, за употреба с подходящ пад и кърпи на Kärcher за събиране на прах. С практични самозалепващи се ленти за закрепване на 60-cm пад.

Практичните самозалепващи се ленти правят изключително лесно закрепването на 60-cmпад към този широк 60 cm държач. Когато се използва в комбинация с кърпи на Kärcher за събиране на прах, той осигурява бързи и задълбочени резултати при сухо почистване на подове. Забележка: Падът, дръжката и кърпите за обиране на прах не са включени в обхвата на доставката.

Спецификации

Технически данни

Програма STANDARD
Работна ширина (см) 60
Материал PA, подсилен със стъклени влакна / PP
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,405
Тегло на опаковката (кг) 0,435
Размери (Д х Ш ) (мм) 600 x 95
Размери, с опаковката (мм) 600 x 95 x 160
Държач за почистване на прах със самозалепваща се лента, 60 cm

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Сфера на приложение
  • Под - сухо почистване
  • Под - мокро почистване
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