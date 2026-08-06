Държач Bendy
Гъвкав държач за моп за прах с наклон до 270°, с универсална щипка и дръжка със система Lampo със сваляща се капачка.
Система с гъвкав държач за моп за прах. Идеална за почистване на заоблени, неправилни или тесни повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|Алуминий / PP / гума
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,33
|Тегло на опаковката (кг)
|0,37
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|600 x 60
|Размери, с опаковката (мм)
|600 x 60 x 20
Оборудване
- LAMPO връзка
Сфера на приложение
- Повърхност - сухо почистване