Държач Bendy

Гъвкав държач за моп за прах с наклон до 270°, с универсална щипка и дръжка със система Lampo със сваляща се капачка.

Система с гъвкав държач за моп за прах. Идеална за почистване на заоблени, неправилни или тесни повърхности.

Спецификации

Технически данни

Материал Алуминий / PP / гума
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,33
Тегло на опаковката (кг) 0,37
Размери (Д х Ш ) (мм) 600 x 60
Размери, с опаковката (мм) 600 x 60 x 20

Оборудване

  • LAMPO връзка
Държач Bendy
Сфера на приложение
  • Повърхност - сухо почистване
Аксесоари