Blik Infinity държач за моп с джобове с щипка, 40 cm
Държач Blik Infinity от полиамид с автоматична система за закачване и шарнирна връзка.
Система с плоски мопове с джобове, подходяща за употреба както с предварителна подготовка, така и намокрена при нужда със станция за намокряне. Идеална за професионално почистване с най-високо ниво на ергономичност.
Спецификации
Технически данни
|Тип на пода
|Твърди подове
|Текстилна приставка
|Джобове
|Материал
|PA / Стъклени влакна / PP
|Работна ширина (см)
|40
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,54
|Тегло на опаковката (кг)
|0,583
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 110
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 110 x 150
Оборудване
- Подвижна връзка
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване