Blik Infinity държач за моп с джобове с щипка, 40 cm

Държач Blik Infinity от полиамид с автоматична система за закачване и шарнирна връзка.

Система с плоски мопове с джобове, подходяща за употреба както с предварителна подготовка, така и намокрена при нужда със станция за намокряне. Идеална за професионално почистване с най-високо ниво на ергономичност.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове
Текстилна приставка Джобове
Материал PA / Стъклени влакна / PP
Работна ширина (см) 40
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,54
Тегло на опаковката (кг) 0,583
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 110
Размери, с опаковката (мм) 400 x 110 x 150

Оборудване

  • Подвижна връзка
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
Аксесоари