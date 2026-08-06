Комплект Ray Infinity
Комплект Ray Infinity: 1 дръжка с резервоар с две въртящи се точки на захващане, 1 x 40 cm рамка Velook, 1 x плосък моп Soft Striat с борд.
Дръжка с резервоар за почистване без кофа с държач за моп със захващане с велкро. Идеална за труднодостъпни места като стълбища и прецизно почистване на неочаквани замърсявания или в комбинация с почистване с оборудване.
Спецификации
Технически данни
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Самозалепваща се лента
|Материал
|Алуминий / стомана / PP / каучук / POM
|Вид дръжка
|Фиксирана
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,91
|Тегло на опаковката (кг)
|1,61
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 90
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 90 x 1580
Оборудване
- Подвижна връзка
Видео
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване