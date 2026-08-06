Комплект Ray Infinity

Комплект Ray Infinity: 1 дръжка с резервоар с две въртящи се точки на захващане, 1 x 40 cm рамка Velook, 1 x плосък моп Soft Striat с борд.

Дръжка с резервоар за почистване без кофа с държач за моп със захващане с велкро. Идеална за труднодостъпни места като стълбища и прецизно почистване на неочаквани замърсявания или в комбинация с почистване с оборудване.

Спецификации

Технически данни

Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Самозалепваща се лента
Материал Алуминий / стомана / PP / каучук / POM
Вид дръжка Фиксирана
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,91
Тегло на опаковката (кг) 1,61
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 90
Размери, с опаковката (мм) 400 x 90 x 1580

Оборудване

  • Подвижна връзка
Комплект Ray Infinity

Видео

Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
Аксесоари