Комплект Clean Glass - PRO

Комплект PRO за почистване на огледала, стъкла и неръждаема стомана.

Държач с велкро закрепване и кърпа от ултрамикрофибър за почистване на лъскави повърхности. Идеална за почистване на лъскави повърхности в интериора, като например витрини, хладилни шкафове в магазини за хранителни стоки, стъклени врати.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,77
Тегло на опаковката (кг) 0,93
Размери (Д х Ш ) (мм) 565 x 120
Размери, с опаковката (мм) 565 x 120 x 70

Оборудване

  • LAMPO връзка
Комплект Clean Glass - PRO

Видео

Сфера на приложение
  • Повърхност - почистване на стъкло
Аксесоари