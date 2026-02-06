Подопочистващата машина - робот Kärcher KIRA B 50 е практично допълнение към всеки екип по почистване. Интелигентна, автономна и с функционалността на подопочистваща машина, тя се заема с почистването на подове на средни и големи площи ефективно и с постоянни резултати, като така облекчава натоварването върху екипа, който вместо това може да се съсредоточи върху по-предизвикателни задачи. Интуитивното ръководство за потребителя с голям сензорен дисплей позволява KIRA B 50 да бъде настроена бързо, без експертни познания. Опционалната докинг станция улеснява автономната работа, вкл. пълнене с чиста вода, изпразване на мръсната вода, изплакване на резервоара и зареждане на дълготрайната литиево-желязно-фосфатна батерия. Главата с две ролкови четки в една работна стъпка събира дребни замърсявания и измива, а интегрираната странична четка премахва необходимостта от ръчно почистване на ръбовете. Високотехнологичните сензори и софтуер гарантират надеждна навигация, сигурно предотвратяване на сблъсъци и избягване на препятствия. За целите на документирането и наблюдението KIRA B 50 изпраща съобщения за състоянието на мобилни устройства и създава подробни отчети в съответния уеб портал.