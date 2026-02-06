KIRA B 50

Ефективна, спестяваща време, лесна, безопасна, гъвкава - и напълно автоматизирана по ваше желание: Подопочистваща машина - робот KIRA B 50 за икономично почистване на средни и големи площи.

Подопочистващата машина - робот Kärcher KIRA B 50 е практично допълнение към всеки екип по почистване. Интелигентна, автономна и с функционалността на подопочистваща машина, тя се заема с почистването на подове на средни и големи площи ефективно и с постоянни резултати, като така облекчава натоварването върху екипа, който вместо това може да се съсредоточи върху по-предизвикателни задачи. Интуитивното ръководство за потребителя с голям сензорен дисплей позволява KIRA B 50 да бъде настроена бързо, без експертни познания. Опционалната докинг станция улеснява автономната работа, вкл. пълнене с чиста вода, изпразване на мръсната вода, изплакване на резервоара и зареждане на дълготрайната литиево-желязно-фосфатна батерия. Главата с две ролкови четки в една работна стъпка събира дребни замърсявания и измива, а интегрираната странична четка премахва необходимостта от ръчно почистване на ръбовете. Високотехнологичните сензори и софтуер гарантират надеждна навигация, сигурно предотвратяване на сблъсъци и избягване на препятствия. За целите на документирането и наблюдението KIRA B 50 изпраща съобщения за състоянието на мобилни устройства и създава подробни отчети в съответния уеб портал.

Характеристики и предимства
Лесно управление
  • Ясно организиран и сигурен контрол на всички функции на устройството чрез сензорния дисплей.
  • Ръководство за потребителя стъпка по стъпка за лесна и интуитивна работа.
  • Лесна настройка и лесно използване на робота без експертни познания.
Здрава и надеждна навигация
  • Високоефективни сензори с 360° разпознаване на околната среда и странично наблюдение.
  • Сигурно предотвратяване на сблъсъци и избягване на препятствия.
  • Интелигентни маневри за свободно движение в случай на блокиране.
Интегрирана странична четка
  • Позволява цялостно почистване до самия ръб.
  • Изхвърля мръсотията директно в канализацията.
  • Намалява до минимум допълнителния ръчен труд.
Сертификат за безопасност
  • Сигурно и безконтактно откриване на препятствия, падания и хора.
  • Сертифицирана за безопасност в съответствие с IEC 63327.
  • Подходяща за работа в зони с голям трафик.
Web портал
  • Отдалечен достъп до подробна информация чрез KIRA Web портала
  • Включва доклади за почистване, известия, състояние на устройството и др.
  • Изпращане на известия и съобщения за състоянието на мобилни устройства
Докинг станция (опция)
  • Позволява напълно автономна работа.
  • Ресурсите могат да се попълват автономно (пълнене на вода, източване на мръсна вода, изплакване на резервоара, зареждане на батерията) от подопочистващата машина - робот.
  • Допълнителен аксесоар, подопочистващата машина - робот може да работи и без докинг станцията.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Батерия
Номинална входна мощност (Вт) 1600
Мощност на тяговия мотор (Вт) 560
Мощност турбина (Вт) 630
Мощност на четковия двигател (Вт) 600
Работна ширина на четката (мм) 550
Работен натиска на четката (г/см²) 80
Брой обороти на четките (об/мин) 1350
Ширина на работа, изсмукване (мм) 750
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 55 / 55
Резервоар за почистващи препарати (л) 5
Резервоар за отпадъци (л) 2
Теоретична производителност на площ, автономно (м²/ч) макс. 2365
Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²) прибл. 1830
Напрежение (В) 24
Брой батерии 2
Вид на батериите Литиево-йонна
Напрежение/капацитет на батерията (В/Ач) 24 / 160
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) прибл. 3,5
Време за зареждане на батериите (ч) макс. 8
Скорост, автономно (км/ч) макс. 4,3
Способност за изкачване (%) макс. 6
Ширина на прохода, автономно (м) мин. 1
Тегло - празен (кг) 228
Тегло без аксесоари (кг) 225
Тегло (с аксесоари) (кг) 235,186
Тегло вкл. Опаковка (кг) 247
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1100 x 750 x 1200

Обхват на доставката

  • Батерия и зарядно устройство
  • Включен смукател
  • Ролкова четка: 2 бр.
  • Странична четка
  • Сигнална лампа

Оборудване

  • Тип смукателни пера: маслоустойчив
  • DOSE
  • Дозиране на водата съобразено със скоростта на движение
  • Голям сензорен дисплей с висока резолюция
  • Съвместима с докинг станция
  • Автономно почистване
  • С ръчно придвижване
  • Лесна и интуитивна настройка без необходимост от експертни познания
  • Високоефективни сензори
  • Засича препятствия
  • Автономно отклоняване при среща с препятствия
  • Сертификат за безопасност за обществени зони
  • Създава отчети за почистването
  • Известия на мобилни устройства
  • Автоматично пълнене
  • Цветни светлини за показване на режима на работа и състоянието на робота
  • Kärcher оцветяване и концепция за работа
  • Електрически и механичен поплавъков ключ
  • Комуникационен интерфейс: VDA 5050
  • Дозиране на почистващ препарат
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50
Подопочистваща машина KIRA B 50

Видео

Сфера на приложение
  • Средни до големи площи с твърди или еластични подови настилки
  • Може да се използва както при ограничени пространства, така и в открити пространства
  • Подходяща за използване на обществени места
  • Идеална за търговски обекти, здравни заведения и обществени сгради
  • Може да се използва в сферата на транспорта, промишлеността и почистването на сгради
Аксесоари