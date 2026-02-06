KIRA B 50
Ефективна, спестяваща време, лесна, безопасна, гъвкава - и напълно автоматизирана по ваше желание: Подопочистваща машина - робот KIRA B 50 за икономично почистване на средни и големи площи.
Подопочистващата машина - робот Kärcher KIRA B 50 е практично допълнение към всеки екип по почистване. Интелигентна, автономна и с функционалността на подопочистваща машина, тя се заема с почистването на подове на средни и големи площи ефективно и с постоянни резултати, като така облекчава натоварването върху екипа, който вместо това може да се съсредоточи върху по-предизвикателни задачи. Интуитивното ръководство за потребителя с голям сензорен дисплей позволява KIRA B 50 да бъде настроена бързо, без експертни познания. Опционалната докинг станция улеснява автономната работа, вкл. пълнене с чиста вода, изпразване на мръсната вода, изплакване на резервоара и зареждане на дълготрайната литиево-желязно-фосфатна батерия. Главата с две ролкови четки в една работна стъпка събира дребни замърсявания и измива, а интегрираната странична четка премахва необходимостта от ръчно почистване на ръбовете. Високотехнологичните сензори и софтуер гарантират надеждна навигация, сигурно предотвратяване на сблъсъци и избягване на препятствия. За целите на документирането и наблюдението KIRA B 50 изпраща съобщения за състоянието на мобилни устройства и създава подробни отчети в съответния уеб портал.
Характеристики и предимства
Лесно управление
- Ясно организиран и сигурен контрол на всички функции на устройството чрез сензорния дисплей.
- Ръководство за потребителя стъпка по стъпка за лесна и интуитивна работа.
- Лесна настройка и лесно използване на робота без експертни познания.
Здрава и надеждна навигация
- Високоефективни сензори с 360° разпознаване на околната среда и странично наблюдение.
- Сигурно предотвратяване на сблъсъци и избягване на препятствия.
- Интелигентни маневри за свободно движение в случай на блокиране.
Интегрирана странична четка
- Позволява цялостно почистване до самия ръб.
- Изхвърля мръсотията директно в канализацията.
- Намалява до минимум допълнителния ръчен труд.
Сертификат за безопасност
- Сигурно и безконтактно откриване на препятствия, падания и хора.
- Сертифицирана за безопасност в съответствие с IEC 63327.
- Подходяща за работа в зони с голям трафик.
Web портал
- Отдалечен достъп до подробна информация чрез KIRA Web портала
- Включва доклади за почистване, известия, състояние на устройството и др.
- Изпращане на известия и съобщения за състоянието на мобилни устройства
Докинг станция (опция)
- Позволява напълно автономна работа.
- Ресурсите могат да се попълват автономно (пълнене на вода, източване на мръсна вода, изплакване на резервоара, зареждане на батерията) от подопочистващата машина - робот.
- Допълнителен аксесоар, подопочистващата машина - робот може да работи и без докинг станцията.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Батерия
|Номинална входна мощност (Вт)
|1600
|Мощност на тяговия мотор (Вт)
|560
|Мощност турбина (Вт)
|630
|Мощност на четковия двигател (Вт)
|600
|Работна ширина на четката (мм)
|550
|Работен натиска на четката (г/см²)
|80
|Брой обороти на четките (об/мин)
|1350
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|750
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|55 / 55
|Резервоар за почистващи препарати (л)
|5
|Резервоар за отпадъци (л)
|2
|Теоретична производителност на площ, автономно (м²/ч)
|макс. 2365
|Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²)
|прибл. 1830
|Напрежение (В)
|24
|Брой батерии
|2
|Вид на батериите
|Литиево-йонна
|Напрежение/капацитет на батерията (В/Ач)
|24 / 160
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|прибл. 3,5
|Време за зареждане на батериите (ч)
|макс. 8
|Скорост, автономно (км/ч)
|макс. 4,3
|Способност за изкачване (%)
|макс. 6
|Ширина на прохода, автономно (м)
|мин. 1
|Тегло - празен (кг)
|228
|Тегло без аксесоари (кг)
|225
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|235,186
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|247
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1100 x 750 x 1200
Обхват на доставката
- Батерия и зарядно устройство
- Включен смукател
- Ролкова четка: 2 бр.
- Странична четка
- Сигнална лампа
Оборудване
- Тип смукателни пера: маслоустойчив
- DOSE
- Дозиране на водата съобразено със скоростта на движение
- Голям сензорен дисплей с висока резолюция
- Съвместима с докинг станция
- Автономно почистване
- С ръчно придвижване
- Лесна и интуитивна настройка без необходимост от експертни познания
- Високоефективни сензори
- Засича препятствия
- Автономно отклоняване при среща с препятствия
- Сертификат за безопасност за обществени зони
- Създава отчети за почистването
- Известия на мобилни устройства
- Автоматично пълнене
- Цветни светлини за показване на режима на работа и състоянието на робота
- Kärcher оцветяване и концепция за работа
- Електрически и механичен поплавъков ключ
- Комуникационен интерфейс: VDA 5050
- Дозиране на почистващ препарат
Сфера на приложение
- Средни до големи площи с твърди или еластични подови настилки
- Може да се използва както при ограничени пространства, така и в открити пространства
- Подходяща за използване на обществени места
- Идеална за търговски обекти, здравни заведения и обществени сгради
- Може да се използва в сферата на транспорта, промишлеността и почистването на сгради