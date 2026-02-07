Търсите икономичен начин да увеличите производителността и да намалите натоварването на екипите за почистване? Автономната прахосмукачка-робот KIRA CV 50 е идеалното решение. Тя поема трудоемкото и монотонно почистване с прахосмукачка, като оставя на квалифицираните работници да се заемат с по-сложни задачи за почистване в същото време. За целта тя напълно автономно картографира зоната, която трябва да се почисти, и изчислява оптимален и ефективен маршрут за почистване. Благодарение на компактния си дизайн, мощните батерии от 36-V платформа Kärcher Battery Power+ (поръчва се отделно!) и ергономичната си маневреност прахосмукачката-робот е идеален помощник за почистване на килими и твърди подови настилки с работна ширина 350 mm, включително под маси, в ъгли и до самата стена. Благодарение на усъвършенстваната мултисензорна концепция и прецизното LiDAR разпознаване на заобикалящата среда, навигацията и работата са толкова надеждни, че тя е сертифицирана за безопасност в съответствие с IEC 63327 и е одобрена за използване на обществени места. Приложението KIRA Robots и интегрираният дисплей правят работата изключително лесна, без да са необходими специализирани познания.