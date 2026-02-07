KIRA CV 50 Bp

KIRA CV 50 намалява напрежението върху екипите за почистване, като поема времеемкото почистване с прахосмукачка, квалифицираните работници могат да се заемат с по-сложни задачи в това време.

Търсите икономичен начин да увеличите производителността и да намалите натоварването на екипите за почистване? Автономната прахосмукачка-робот KIRA CV 50 е идеалното решение. Тя поема трудоемкото и монотонно почистване с прахосмукачка, като оставя на квалифицираните работници да се заемат с по-сложни задачи за почистване в същото време. За целта тя напълно автономно картографира зоната, която трябва да се почисти, и изчислява оптимален и ефективен маршрут за почистване. Благодарение на компактния си дизайн, мощните батерии от 36-V платформа Kärcher Battery Power+ (поръчва се отделно!) и ергономичната си маневреност прахосмукачката-робот е идеален помощник за почистване на килими и твърди подови настилки с работна ширина 350 mm, включително под маси, в ъгли и до самата стена. Благодарение на усъвършенстваната мултисензорна концепция и прецизното LiDAR разпознаване на заобикалящата среда, навигацията и работата са толкова надеждни, че тя е сертифицирана за безопасност в съответствие с IEC 63327 и е одобрена за използване на обществени места. Приложението KIRA Robots и интегрираният дисплей правят работата изключително лесна, без да са необходими специализирани познания.

Характеристики и предимства
KIRA CV 50 Bp: Компактен дизайн с много нисък профил
Компактен дизайн с много нисък профил
Ниската височина (32 cm) позволява почистване под мебели и маси. Също така е подходяща за използване в ограничени пространства благодарение на компактния си дизайн. Роботът лесно преодолява и тесни пространства, което му позволява да се обръща на място.
KIRA CV 50 Bp: Приложение KIRA Robots
Приложение KIRA Robots
Пълна прозрачност с приложението KIRA Robots с управление на всички налични машини, състояние в реално време, подробни отчети за почистването и много други. Картите и графиците за почистване се създават и редактират лесно. Перфектно свързване в мрежа благодарение на вградената 4G/LTE мобилна или безжична мрежова връзка.
KIRA CV 50 Bp: 36 V Kärcher Battery Power+ акумулаторна платформа
36 V Kärcher Battery Power+ акумулаторна платформа
Сменяемите батерии позволяват непрекъснато почистване без необходимост от изчакване по време на зареждане. Използването не е ограничено от местоположението, например може да се използва на няколко етажа. Kärcher препоръчва използването на две сменяеми батерии за по-дълго време на работа. Възможна е работа и само с една батерия.
Лесна и интуитивна работа
  • Всички функции се управляват лесно чрез интерактивен дисплей с контролен панел.
  • Готова за използване веднага след изваждане от кутията - дори без първоначална настройка.
Максимална автономна ефективност
  • Голяма работна ширина (350 mm) за висока ефективност и теоретична производителност на площта от 525 m²/h.
  • Две странични четки за почистване до самия ръб - няма нужда да почиствате допълнително на ръка.
  • Автономно, систематично планиране на пътя на почистване за максимална ефективност на почистването.
Ергономична и лесна за транспортиране
  • Разтегателна дръжка за транспортиране за лесно пренасяне и оптимална ергономичност.
  • Лесно транспортиране до следващото място за използване или съхранение.
  • За по-голямо удобство колелата могат да се освобождават по време на транспортиране.
Здрава и надеждна навигация
  • Засичане с LiDAR на дълги разстояния - идеално за работа на големи площи и на тъмно.
  • Надеждно откриване на опасност от падане и препятствия.
  • Оборудвана е с ултразвукови сензори, сензори за проследяване на стени и сензори за сблъсък.
Сертификат за безопасност
  • Разработена за професионална употреба, тя отговаря на всички международни стандарти.
  • Сертифицирана за безопасност в съответствие с IEC 63327.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Напрежение (В) 36
Вакуум (кПа) 19,3
Дебит на въздуха (л/с) 16
Ниво на шум (дБ(А)) 57
Теоретична производителност на площ, автономно (м²/ч) 525
Ефективност за единица площ (м²/ч) 525
Време за работа при нормален режим на работа (две батерии) (мин) 140
Време за работа при ECO! Mode режим на работа (две батерии) (мин) 210
Ширина на работа, изсмукване (мм) 350
Номинална входна мощност (Вт) 230
Способност за изкачване (%) 6
Обем на контейнера (л) 4,5
Скорост, автономно (км/ч) 1,5
Широчина на пътеката за преминаване (мм) 650
Височина на преминаване (мм) 320
Брой необходими батерии (бр.) 2
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин/ч) 58 / 81
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Тегло без аксесоари (кг) 15,38
Тегло (с аксесоари) (кг) 15,382
Тегло вкл. Опаковка (кг) 25,119
Размери (Д х Ш х В) (мм) 578 x 578 x 300

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерии и зарядно не са включени
  • Странична четка: 4 бр.
  • Брой ролкови четки: 1 бр.
  • Стартова маркировка
  • EPA филтър

Оборудване

  • Автономно почистване
  • Лесна и интуитивна настройка без необходимост от експертни познания
  • Засича препятствия
  • Високоефективни сензори
  • Автономно отклоняване при среща с препятствия
  • Сертификат за безопасност за обществени зони
  • Създава отчети за почистването
  • Известия на мобилни устройства
  • Kärcher оцветяване и концепция за работа
  • Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
KIRA CV 50 Bp
KIRA CV 50 Bp

Видео

Сфера на приложение
  • Силно препоръчително за приложения в почистването на сгради и хотелския сектор.
  • Идеална за големи открити пространства като коридори, входни зали или конферентни зали.
  • Подходяща за използване на обществени места
  • Може да се използва както при ограничени пространства, така и в открити пространства
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията