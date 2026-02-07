KIRA CV 50 Bp
KIRA CV 50 намалява напрежението върху екипите за почистване, като поема времеемкото почистване с прахосмукачка, квалифицираните работници могат да се заемат с по-сложни задачи в това време.
Търсите икономичен начин да увеличите производителността и да намалите натоварването на екипите за почистване? Автономната прахосмукачка-робот KIRA CV 50 е идеалното решение. Тя поема трудоемкото и монотонно почистване с прахосмукачка, като оставя на квалифицираните работници да се заемат с по-сложни задачи за почистване в същото време. За целта тя напълно автономно картографира зоната, която трябва да се почисти, и изчислява оптимален и ефективен маршрут за почистване. Благодарение на компактния си дизайн, мощните батерии от 36-V платформа Kärcher Battery Power+ (поръчва се отделно!) и ергономичната си маневреност прахосмукачката-робот е идеален помощник за почистване на килими и твърди подови настилки с работна ширина 350 mm, включително под маси, в ъгли и до самата стена. Благодарение на усъвършенстваната мултисензорна концепция и прецизното LiDAR разпознаване на заобикалящата среда, навигацията и работата са толкова надеждни, че тя е сертифицирана за безопасност в съответствие с IEC 63327 и е одобрена за използване на обществени места. Приложението KIRA Robots и интегрираният дисплей правят работата изключително лесна, без да са необходими специализирани познания.
Характеристики и предимства
Компактен дизайн с много нисък профилНиската височина (32 cm) позволява почистване под мебели и маси. Също така е подходяща за използване в ограничени пространства благодарение на компактния си дизайн. Роботът лесно преодолява и тесни пространства, което му позволява да се обръща на място.
Приложение KIRA RobotsПълна прозрачност с приложението KIRA Robots с управление на всички налични машини, състояние в реално време, подробни отчети за почистването и много други. Картите и графиците за почистване се създават и редактират лесно. Перфектно свързване в мрежа благодарение на вградената 4G/LTE мобилна или безжична мрежова връзка.
36 V Kärcher Battery Power+ акумулаторна платформаСменяемите батерии позволяват непрекъснато почистване без необходимост от изчакване по време на зареждане. Използването не е ограничено от местоположението, например може да се използва на няколко етажа. Kärcher препоръчва използването на две сменяеми батерии за по-дълго време на работа. Възможна е работа и само с една батерия.
Лесна и интуитивна работа
- Всички функции се управляват лесно чрез интерактивен дисплей с контролен панел.
- Готова за използване веднага след изваждане от кутията - дори без първоначална настройка.
Максимална автономна ефективност
- Голяма работна ширина (350 mm) за висока ефективност и теоретична производителност на площта от 525 m²/h.
- Две странични четки за почистване до самия ръб - няма нужда да почиствате допълнително на ръка.
- Автономно, систематично планиране на пътя на почистване за максимална ефективност на почистването.
Ергономична и лесна за транспортиране
- Разтегателна дръжка за транспортиране за лесно пренасяне и оптимална ергономичност.
- Лесно транспортиране до следващото място за използване или съхранение.
- За по-голямо удобство колелата могат да се освобождават по време на транспортиране.
Здрава и надеждна навигация
- Засичане с LiDAR на дълги разстояния - идеално за работа на големи площи и на тъмно.
- Надеждно откриване на опасност от падане и препятствия.
- Оборудвана е с ултразвукови сензори, сензори за проследяване на стени и сензори за сблъсък.
Сертификат за безопасност
- Разработена за професионална употреба, тя отговаря на всички международни стандарти.
- Сертифицирана за безопасност в съответствие с IEC 63327.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Напрежение (В)
|36
|Вакуум (кПа)
|19,3
|Дебит на въздуха (л/с)
|16
|Ниво на шум (дБ(А))
|57
|Теоретична производителност на площ, автономно (м²/ч)
|525
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|525
|Време за работа при нормален режим на работа (две батерии) (мин)
|140
|Време за работа при ECO! Mode режим на работа (две батерии) (мин)
|210
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|350
|Номинална входна мощност (Вт)
|230
|Способност за изкачване (%)
|6
|Обем на контейнера (л)
|4,5
|Скорост, автономно (км/ч)
|1,5
|Широчина на пътеката за преминаване (мм)
|650
|Височина на преминаване (мм)
|320
|Брой необходими батерии (бр.)
|2
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин/ч)
|58 / 81
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Тегло без аксесоари (кг)
|15,38
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|15,382
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|25,119
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|578 x 578 x 300
Обхват на доставката
- Вариант: Батерии и зарядно не са включени
- Странична четка: 4 бр.
- Брой ролкови четки: 1 бр.
- Стартова маркировка
- EPA филтър
Оборудване
- Автономно почистване
- Лесна и интуитивна настройка без необходимост от експертни познания
- Засича препятствия
- Високоефективни сензори
- Автономно отклоняване при среща с препятствия
- Сертификат за безопасност за обществени зони
- Създава отчети за почистването
- Известия на мобилни устройства
- Kärcher оцветяване и концепция за работа
- Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
Видео
Сфера на приложение
- Силно препоръчително за приложения в почистването на сгради и хотелския сектор.
- Идеална за големи открити пространства като коридори, входни зали или конферентни зали.
- Подходяща за използване на обществени места
- Може да се използва както при ограничени пространства, така и в открити пространства