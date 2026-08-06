AT
За удобна и лесна проверка и регулиране на налягането в гумите: Air Tower AT е от гамата на Керхер допълнително оборудване, предназначено да увеличи привлекателността на вашия обект.
С допълнителното оборудване от Керхер може да предложите на своите клиенти допълнителна услуга и да увеличите привлекателността на вашия обект. Въздушната кула AT за удобна проверка и регулиране на налягането в гумите (до 8 бара) има лесно програмируем електронен монетник. Това позволява използването на различни монети и жетони, както и свободно избираеми времена за изпълнение. Възможни са настройки за време на цикъла до 7 минути и други опции за персонализиране според вашите предпочитания и условията на вашия обект.
Характеристики и предимства
Цифров индикатор за налягането до 8 бараПрецизно регулиране на налягането в гумите. Лесно и удобно ползване гарантира връщане на клиентите.
Електронен монетникИндивидуално и лесно програмиране. Използване на различни монети и житони с един автомат за монети.
Програмируемо време на изпълнениеБезстепенно променливо регулиране на времето за работа до 7 минути. За индивидуално приспособяване към местните условия.
Спецификации
Технически данни
|Клас на защита
|IP44
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Номинална консумирана мощност (кВт)
|0,45
Сфера на приложение
- Air Tower, за да проверите налягането в гумите и да го коригирате, ако е необходимо.