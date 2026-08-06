С допълнителното оборудване от Керхер може да предложите на своите клиенти допълнителна услуга и да увеличите привлекателността на вашия обект. Въздушната кула AT за удобна проверка и регулиране на налягането в гумите (до 8 бара) има лесно програмируем електронен монетник. Това позволява използването на различни монети и жетони, както и свободно избираеми времена за изпълнение. Възможни са настройки за време на цикъла до 7 минути и други опции за персонализиране според вашите предпочитания и условията на вашия обект.