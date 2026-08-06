AT

За удобна и лесна проверка и регулиране на налягането в гумите: Air Tower AT е от гамата на Керхер допълнително оборудване, предназначено да увеличи привлекателността на вашия обект.

С допълнителното оборудване от Керхер може да предложите на своите клиенти допълнителна услуга и да увеличите привлекателността на вашия обект. Въздушната кула AT за удобна проверка и регулиране на налягането в гумите (до 8 бара) има лесно програмируем електронен монетник. Това позволява използването на различни монети и жетони, както и свободно избираеми времена за изпълнение. Възможни са настройки за време на цикъла до 7 минути и други опции за персонализиране според вашите предпочитания и условията на вашия обект.

Характеристики и предимства
Допълнително оборудване AT: Цифров индикатор за налягането до 8 бара
Цифров индикатор за налягането до 8 бара
Прецизно регулиране на налягането в гумите. Лесно и удобно ползване гарантира връщане на клиентите.
Допълнително оборудване AT: Електронен монетник
Електронен монетник
Индивидуално и лесно програмиране. Използване на различни монети и житони с един автомат за монети.
Допълнително оборудване AT: Програмируемо време на изпълнение
Програмируемо време на изпълнение
Безстепенно променливо регулиране на времето за работа до 7 минути. За индивидуално приспособяване към местните условия.
Спецификации

Технически данни

Клас на защита IP44
Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Номинална консумирана мощност (кВт) 0,45
Сфера на приложение
  • Air Tower, за да проверите налягането в гумите и да го коригирате, ако е необходимо.