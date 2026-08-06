С Air Water Tower AWT се изпълняват едновременно две изисквания на клиента. Първо, предлагате удобен и лесен манометър за налягане в гумите, с възможност за регулиране до 8 бара. Второ, вграденият диспенсър за вода доставя чиста вода по всяко време, например за зареждане на резервоара за течност за чистачки. Така се възползвате от завръщащите се клиенти, които са доволни от услугата, както и от добре изглеждащ обект, защото ще забравите за поливните лейки и допълнителни аксесоари, разпръснати във вашия обект. Този уред разполага с електронен монетник, който може да бъде програмиран индивидуално и използван с различни монети и жетони. Времето на изпълнение може да бъде настроено до 7 минути.