AWT
Компресор за налягането в гумите и диспансер за вода в един уред: Air Water Tower AWT от допълнителното оборудване на Керхер регулира налягането на гумите и долива вода, например в резервоара за течност за чистачки.
С Air Water Tower AWT се изпълняват едновременно две изисквания на клиента. Първо, предлагате удобен и лесен манометър за налягане в гумите, с възможност за регулиране до 8 бара. Второ, вграденият диспенсър за вода доставя чиста вода по всяко време, например за зареждане на резервоара за течност за чистачки. Така се възползвате от завръщащите се клиенти, които са доволни от услугата, както и от добре изглеждащ обект, защото ще забравите за поливните лейки и допълнителни аксесоари, разпръснати във вашия обект. Този уред разполага с електронен монетник, който може да бъде програмиран индивидуално и използван с различни монети и жетони. Времето на изпълнение може да бъде настроено до 7 минути.
Характеристики и предимства
Интегриран диспенсър на водаУдобно и безпроблемно отстраняване на водата. Мястото остава подредено, тъй като не се изискват съдове за вода и подобни контейнери.
Електронен монетникИндивидуално и лесно програмиране. Използване на различни монети и житони с един автомат за монети.
Програмируемо време на изпълнениеБезстепенно променливо регулиране на времето за работа до 7 минути. За индивидуално приспособяване към местните условия.
Спецификации
Технически данни
|Клас на защита
|IP44
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Номинална консумирана мощност (кВт)
|0,45
Сфера на приложение
- Air Water Tower за лесно регулиране на налягането в гумите и вграден воден диспенсър.