BRC 40/22 C
Компактен автомат за почистване на килими ВRC 40/22 C за икономично и бързо извличане чрез напръскване или междинно почистване на площи с килими с размери между 250 и 1000 m².
В сравнение с конвенционалните спрей-екстрактори автомата за почистване на килими BRC 40/22 C работи до 30 процента по-бързо и гарантирано дълбоко във влакната. Това позволява лесна маневреност и работейки винаги в посока напред се избягват ненужни празни движения. Интегрирано чекмедже за метене през това време събира надеждно намиращите се върху повърхността частици като косми или откъснати влакна от килима. Уредът е идеален за основно почистване на килими на малки и средно големи площи до 1000 m² и може да се използва гъвкаво за извличане с напръскване или за междинно почистване на килими. При използване на препоръчания от нас почистващ препарат iCapsol RM 768 за междинно почистване времето за изсъхване на килима се намалява до около половин час и затова е идеалният метод за почистване на често използвани повърхности с килими. Освен това въртящата се с помощта на волана почистваща глава с четка още веднъж значително улеснява и ускорява почистването на често използвани повърхности.
Характеристики и предимства
Въртяща се на 200° почистваща глава
За основно и междинно почистване на килими
Опционална ръчна дюза
Интегрирано чекмедже за метене
Единствено насочена напред посока на работа
Спецификации
Технически данни
|Ефективността за единица площ (основно почистване / междинно почистване iCapsol) (м²/ч)
|500 / 900
|Дебит на въздуха (л/с)
|47
|Вакуум (мбар/кПа)
|290 / 29
|Налягане на впръскване междинно почистване (бар)
|3,5
|Налягане на впръскване основно почистване (бар)
|7
|Количество на впръскване междинно почистване (л/мин)
|0,38
|Количество на впръскване основно почистване (л/мин)
|2,5
|Ширина на работа, изсмукване (см)
|48
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|22 / 19
|Мощност турбина (Вт)
|1200
|Мощност на четковия двигател (Вт)
|400
|Тегло без аксесоари (кг)
|44,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|50,5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|889 x 470 x 1118
Обхват на доставката
- Брой валяци: 1 бр.
- Ролкова четка: 1 бр.
Оборудване
- Посока на движение: напред
- iCapsol-режим
Видео