В сравнение с конвенционалните спрей-екстрактори автомата за почистване на килими BRC 40/22 C работи до 30 процента по-бързо и гарантирано дълбоко във влакната. Това позволява лесна маневреност и работейки винаги в посока напред се избягват ненужни празни движения. Интегрирано чекмедже за метене през това време събира надеждно намиращите се върху повърхността частици като косми или откъснати влакна от килима. Уредът е идеален за основно почистване на килими на малки и средно големи площи до 1000 m² и може да се използва гъвкаво за извличане с напръскване или за междинно почистване на килими. При използване на препоръчания от нас почистващ препарат iCapsol RM 768 за междинно почистване времето за изсъхване на килима се намалява до около половин час и затова е идеалният метод за почистване на често използвани повърхности с килими. Освен това въртящата се с помощта на волана почистваща глава с четка още веднъж значително улеснява и ускорява почистването на често използвани повърхности.