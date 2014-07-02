BRS 43/500 C

Осигурява изключителни резултати от почистване и оставя килимите достатъчно сухи, за да се стъпва отново само след 20 минути. Използвайки технологията за капсулиране, машината почиства килимите старателно с минимални усилия и време на престой.

BRS 43/500 C е перфектната машина за продуктивно междинно почистване на килими. Надеждно премахва мръсотията и освежава килима. Разхлабените частици пух и мръсотия се събират по време на почистването в контейнер за събиране на мръсотия. Килимът е готов и може да се използва отново след 20 минути. Благодарение на компактния дизайн на машината, тя може да се използва и в обществени зони. С площ до 600 m² BRS 43/500 C е подходящ и за освежаване на по-големи площи.

Характеристики и предимства
2 валяци с четки с насрещно движение
  • Високи резултати от почистването благодарение на силния натиск
  • Почиства влакната едновременно от две страни и ги изправя.
  • Грижи се за непрекъснат контакт с пода, дори и при неравности.
2 в 1
  • Почистване на влакната и измитане с едно движение.
  • Вкл. контейнер за изметените отпадъци
Спецификации

Технически данни

Ефективността за единица площ (основно почистване / междинно почистване iCapsol) (м²/ч) 300
Налягане на впръскване междинно почистване (бар) 3,4
Количество на впръскване междинно почистване (л/мин) 0,38
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 7,5
Мощност на четковия двигател (Вт) 370
Тегло без аксесоари (кг) 25
Тегло вкл. Опаковка (кг) 32,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 400 x 470 x 1160

Обхват на доставката

  • Резервоар за iCapsol на уреда
  • Брой валяци: 2 бр.

Оборудване

  • Посока на движение: напред и назад
  • iCapsol-режим

