BRS 43/500 C
Осигурява изключителни резултати от почистване и оставя килимите достатъчно сухи, за да се стъпва отново само след 20 минути. Използвайки технологията за капсулиране, машината почиства килимите старателно с минимални усилия и време на престой.
BRS 43/500 C е перфектната машина за продуктивно междинно почистване на килими. Надеждно премахва мръсотията и освежава килима. Разхлабените частици пух и мръсотия се събират по време на почистването в контейнер за събиране на мръсотия. Килимът е готов и може да се използва отново след 20 минути. Благодарение на компактния дизайн на машината, тя може да се използва и в обществени зони. С площ до 600 m² BRS 43/500 C е подходящ и за освежаване на по-големи площи.
Характеристики и предимства
2 валяци с четки с насрещно движение
- Високи резултати от почистването благодарение на силния натиск
- Почиства влакната едновременно от две страни и ги изправя.
- Грижи се за непрекъснат контакт с пода, дори и при неравности.
2 в 1
- Почистване на влакната и измитане с едно движение.
- Вкл. контейнер за изметените отпадъци
Спецификации
Технически данни
|Ефективността за единица площ (основно почистване / междинно почистване iCapsol) (м²/ч)
|300
|Налягане на впръскване междинно почистване (бар)
|3,4
|Количество на впръскване междинно почистване (л/мин)
|0,38
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|7,5
|Мощност на четковия двигател (Вт)
|370
|Тегло без аксесоари (кг)
|25
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|32,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|400 x 470 x 1160
Обхват на доставката
- Резервоар за iCapsol на уреда
- Брой валяци: 2 бр.
Оборудване
- Посока на движение: напред и назад
- iCapsol-режим
