Здрав, издръжлив и мощен с безжична гъвкавост: нашият акумулаторен спрей-екстрактор Puzzi 2/1 Bp. Този преносим акумулаторен спрей-екстрактор може да се използва и за почистване на петна и премахване на замърсявания, като лесно се справя с пресни или засъхнали петна по текстилни изделия като тапицирани столове, дивани, автомобилни седалки и много други. Puzzi 2/1 Bp премахва всички петна за нула време благодарение на изключителната си смукателна мощност, която също така осигурява бързо изсъхване. Благодарение на компактния си дизайн, ниското тегло и ергономичната дръжка за носене, той се пренася лесно с една ръка. За най-добри резултати при отстраняването на петна, почистващият разтвор се нагнетява под налягане и се впръсква дълбоко в текстилните влакна, преди да бъде изсмукан заедно с разхлабената мръсотия. Стандартно оборудване: дюза за тапицерия, маркуч за пръскане/изсмукване, отделни контейнери за чиста и мръсна вода и вградено място за съхранение на аксесоари. При поръчка на тази версия на машината, моля, имайте предвид, че мощната 36 V Kärcher Battery Power+ батерия и съответното бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.