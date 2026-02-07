Puzzi 2/1 Bp

Максимална свобода на движение при отстраняване на петна до влакната на всички видове текстил: преносим, мощен 36 V акумулаторен спрей-екстрактор с ергономична дюза за тапицерия.

Здрав, издръжлив и мощен с безжична гъвкавост: нашият акумулаторен спрей-екстрактор Puzzi 2/1 Bp. Този преносим акумулаторен спрей-екстрактор може да се използва и за почистване на петна и премахване на замърсявания, като лесно се справя с пресни или засъхнали петна по текстилни изделия като тапицирани столове, дивани, автомобилни седалки и много други. Puzzi 2/1 Bp премахва всички петна за нула време благодарение на изключителната си смукателна мощност, която също така осигурява бързо изсъхване. Благодарение на компактния си дизайн, ниското тегло и ергономичната дръжка за носене, той се пренася лесно с една ръка. За най-добри резултати при отстраняването на петна, почистващият разтвор се нагнетява под налягане и се впръсква дълбоко в текстилните влакна, преди да бъде изсмукан заедно с разхлабената мръсотия. Стандартно оборудване: дюза за тапицерия, маркуч за пръскане/изсмукване, отделни контейнери за чиста и мръсна вода и вградено място за съхранение на аксесоари. При поръчка на тази версия на машината, моля, имайте предвид, че мощната 36 V Kärcher Battery Power+ батерия и съответното бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.

Характеристики и предимства
Puzzi 2/1 Bp: Изключителен почистващ резултат
Изключителен почистващ резултат
Отлично почистване с ясен ефект „преди и след“. Висока смукателна мощност за отлично почистване. Изключително фино и равномерно разпръскване от дюзата за тапицерия.
Puzzi 2/1 Bp: Компактен дизайн с висока мобилност
Компактен дизайн с висока мобилност
Идеален и за тесни пространства или труднодостъпни места. Безжична свобода на движение и гъвкаво използване. Може да се съхранява навсякъде благодарение на компактния си дизайн.
Puzzi 2/1 Bp: Професионално качество: изключително здрав и издръжлив
Професионално качество: изключително здрав и издръжлив
Ефективна турбина с експлоатационен живот 1000 часа. Много здрава и износоустойчива мембранна помпа. Компактна, изключително къса и износоустойчива дюза за тапицерия.
Пълна гъвкавост: 36-волтова платформа Kärcher
  • Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
  • Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
  • Мощната батерия се сменя бързо и лесно.
Изключително удобна концепция за работа
  • Практичен въртящ се превключвател за включване/изключване.
  • Ергономичната дюза за тапицерия може да се управлява само с един пръст.
  • Контейнерите могат да се пълнят и изпразват бързо.
Ергономично проектиран и изключително къс накрайник за тапицерия
  • Здрава конструкция, подходяща за използване в ограничени пространства, като например интериора на автомобили.
  • Отлично разпръскване с намалена консумация на вода.
  • Ергономичен дизайн с удобна двукомпонентна дръжка.
Лесен транспорт
  • С ергономична дръжка за пренасяне за по-голям комфорт.
  • Проектиран за носене с една ръка по стъпала и стълби.
  • Преносимост: например за почистване на интериора на автомобили или ваканционни домове.
Подвижни контейнери
  • Резервоарите за чиста и мръсна вода се свалят лесно.
  • Напълването с вода е бързо благодарение на Quick & Easy затварянето.
  • Резервоарът за мръсна вода се изпразва и почиства лесно.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Закрепва се с помощта на здрава гумена лента и кука.
  • Няма риск от загуба на смукателния маркуч и дюзата за тапицерия по време на транспортиране.
  • Машината и аксесоарите могат да се съхраняват лесно.
Опция: съвместими почистващи препарати
  • Напълнете резервоара с чиста вода, както е описано в инструкциите.
  • Отлично отстраняване на петна от тапицерия и текстил.
  • Почистващият разтвор се изсмуква обратно заедно с мръсотията.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 1,7 / 2,9
Дебит на въздуха (л/с) 16
Вакуум (кПа) 16
Количество на изпръскване (мл/мин) 350
Налягане на изпръскване (МПа) 0,16 - 0,22
Мощност турбина (Вт) 350
Мощност на помпата (Вт) 4
Номинална консумирана мощност (Вт) 350
Ниво на шум (дБ(А)) 72
Стандартни аксесоари ( ) DN 30
Брой необходими батерии (бр.) 1
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) Нормален режим: / 46 (7,5 Ah) Нормален режим: / 37 (6,0 Ah)
Изходяща мощност (A) 6
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 3,74
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 410 x 235 x 250

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Маркуч за впръскване/екстракция: 1.9 м
  • Къс накрайник за тапицерия с дръжка
  • Резервоар за чиста вода
  • Резервоар за мръсна вода
  • Почистващи препарати: RM 764 N, 125 мл

Оборудване

  • Заключване на маркуча за транспортиране
  • Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Накрайник с дюза: Дюза за почистване на тапицерии, оранжев
Puzzi 2/1 Bp
Puzzi 2/1 Bp

Видео

Сфера на приложение
  • Премахване на петна от тапицерия и мека мебел
  • Целенасочено третиране на петна от килими
  • Премахване на петна от текстилни автомобилни седалки
  • Почистване на всички текстилни повърхности
Аксесоари
Почистващи препарати
Всички уреди съвместими с батерията