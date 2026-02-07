Puzzi 2/1 Bp
Максимална свобода на движение при отстраняване на петна до влакната на всички видове текстил: преносим, мощен 36 V акумулаторен спрей-екстрактор с ергономична дюза за тапицерия.
Здрав, издръжлив и мощен с безжична гъвкавост: нашият акумулаторен спрей-екстрактор Puzzi 2/1 Bp. Този преносим акумулаторен спрей-екстрактор може да се използва и за почистване на петна и премахване на замърсявания, като лесно се справя с пресни или засъхнали петна по текстилни изделия като тапицирани столове, дивани, автомобилни седалки и много други. Puzzi 2/1 Bp премахва всички петна за нула време благодарение на изключителната си смукателна мощност, която също така осигурява бързо изсъхване. Благодарение на компактния си дизайн, ниското тегло и ергономичната дръжка за носене, той се пренася лесно с една ръка. За най-добри резултати при отстраняването на петна, почистващият разтвор се нагнетява под налягане и се впръсква дълбоко в текстилните влакна, преди да бъде изсмукан заедно с разхлабената мръсотия. Стандартно оборудване: дюза за тапицерия, маркуч за пръскане/изсмукване, отделни контейнери за чиста и мръсна вода и вградено място за съхранение на аксесоари. При поръчка на тази версия на машината, моля, имайте предвид, че мощната 36 V Kärcher Battery Power+ батерия и съответното бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.
Характеристики и предимства
Изключителен почистващ резултатОтлично почистване с ясен ефект „преди и след“. Висока смукателна мощност за отлично почистване. Изключително фино и равномерно разпръскване от дюзата за тапицерия.
Компактен дизайн с висока мобилностИдеален и за тесни пространства или труднодостъпни места. Безжична свобода на движение и гъвкаво използване. Може да се съхранява навсякъде благодарение на компактния си дизайн.
Професионално качество: изключително здрав и издръжливЕфективна турбина с експлоатационен живот 1000 часа. Много здрава и износоустойчива мембранна помпа. Компактна, изключително къса и износоустойчива дюза за тапицерия.
Пълна гъвкавост: 36-волтова платформа Kärcher
- Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
- Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
- Мощната батерия се сменя бързо и лесно.
Изключително удобна концепция за работа
- Практичен въртящ се превключвател за включване/изключване.
- Ергономичната дюза за тапицерия може да се управлява само с един пръст.
- Контейнерите могат да се пълнят и изпразват бързо.
Ергономично проектиран и изключително къс накрайник за тапицерия
- Здрава конструкция, подходяща за използване в ограничени пространства, като например интериора на автомобили.
- Отлично разпръскване с намалена консумация на вода.
- Ергономичен дизайн с удобна двукомпонентна дръжка.
Лесен транспорт
- С ергономична дръжка за пренасяне за по-голям комфорт.
- Проектиран за носене с една ръка по стъпала и стълби.
- Преносимост: например за почистване на интериора на автомобили или ваканционни домове.
Подвижни контейнери
- Резервоарите за чиста и мръсна вода се свалят лесно.
- Напълването с вода е бързо благодарение на Quick & Easy затварянето.
- Резервоарът за мръсна вода се изпразва и почиства лесно.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Закрепва се с помощта на здрава гумена лента и кука.
- Няма риск от загуба на смукателния маркуч и дюзата за тапицерия по време на транспортиране.
- Машината и аксесоарите могат да се съхраняват лесно.
Опция: съвместими почистващи препарати
- Напълнете резервоара с чиста вода, както е описано в инструкциите.
- Отлично отстраняване на петна от тапицерия и текстил.
- Почистващият разтвор се изсмуква обратно заедно с мръсотията.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|1,7 / 2,9
|Дебит на въздуха (л/с)
|16
|Вакуум (кПа)
|16
|Количество на изпръскване (мл/мин)
|350
|Налягане на изпръскване (МПа)
|0,16 - 0,22
|Мощност турбина (Вт)
|350
|Мощност на помпата (Вт)
|4
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|350
|Ниво на шум (дБ(А))
|72
|Стандартни аксесоари ( )
|DN 30
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|Нормален режим: / 46 (7,5 Ah) Нормален режим: / 37 (6,0 Ah)
|Изходяща мощност (A)
|6
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,74
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|410 x 235 x 250
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Маркуч за впръскване/екстракция: 1.9 м
- Къс накрайник за тапицерия с дръжка
- Резервоар за чиста вода
- Резервоар за мръсна вода
- Почистващи препарати: RM 764 N, 125 мл
Оборудване
- Заключване на маркуча за транспортиране
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Накрайник с дюза: Дюза за почистване на тапицерии, оранжев
Сфера на приложение
- Премахване на петна от тапицерия и мека мебел
- Целенасочено третиране на петна от килими
- Премахване на петна от текстилни автомобилни седалки
- Почистване на всички текстилни повърхности