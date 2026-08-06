Puzzi 8/1 Go!Further
Puzzi 8/1 Go!Further е ограничена серия черни екстрактори, изработени от 44% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлагат с ексклузивни аксесоари: 1-литрова бутилка RM 764N OA.
Ограничената серия черни екстрактори Puzzi 8/1 Go!Further, изработени от 44% рециклирана пластмаса¹⁾, се предлагат с ексклузивни аксесоари и 1-литрова бутилка препарат RM 764N OA. Спрей-екстрактора осигурява хигиенични резултати при почистване на тапицерии и отстраняване на петна от текстилни повърхности и впечатлява с високата си икономичност. Цялостната чистота се постига чрез впръскване на почистващия разтвор дълбоко във влакната и след това изсмукване на разхлабената мръсотия. Ефективната смукателна мощност позволява също така бързо изсъхване и бърз достъп. Спрей-екстрактора отговаря на високите изисквания на професионалистите в областта на почистването в хотелиерството и ресторантьорството, както и при почистването на интериора на автомобили. Стандартната, изключително къса дюза за тапицерии улеснява почистването дори на тесни пространства. Ниското тегло в комбинация с ергономичната дръжка за носене позволява лесно пренасяне с една ръка. Прозрачният капак на машината и ръчната дюза осигуряват ясен поглед върху мръсната вода.
Характеристики и предимства
Изключителен почистващ резултатПерфектно дълбоко почистване на текстилни повърхности. Бързото съхнене - означава, че повърхностите могат бързо да се използват отново благодарение на отличното обратно засмукване. Отличен почистващ резултат с видим ефект преди и след.
Ергономично проектиран и изключително къс накрайник за тапицерияДръжката и превключвателите за налягане могат да се управляват само с един пръст. Практичната форма на копчето позволява различни позиции на задържане. Накрайникът с червена дюза осигурява ефективна консумация на вода.
Устойчиви характеристикиИзработени от 44% рециклирана пластмаса¹⁾.
Лек и компактен, здрав дизайн
- Лесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала.
- Проектиран за продължителни периоди на употреба без умора.
- Дългият експлоатационен живот гарантира висока ефективност.
Подвижен, интелигентен, черен 2-в-1 контейнер
- Бързо и лесно зареждане на резервоара за чиста вода.
- Удобен и лесен за отстраняване на мръсна вода.
- Илюстрация за бързо стартиране, отпечатана в бяло, за интуитивно управление.
Лесен за работа благодарение на два големи бутона
- Няма нужда да се навеждате: педал за включване/изключване за бързина и лекота на използване.
- Бърз метод в 1 стъпка: комбинирано пръскане и вакуумиране в една операция.
- Метод в 2 стъпки: Напръскайте върху влакната и оставете да попие – след това вакуумирайте.
Големи задни колела и гъвкави 360° завиващи предни колела
- Лесно маневриране дори по неравни повърхности.
- Особено маневрен и гъвкав за работа при почистване.
Сгъваема кука за кабела
- За безопасно съхранение на захранващия кабел.
- Практично и предпазва кабелите.
- Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Голям отвор за пълнене с чиста вода
- Удобно, безопасно и бързо зареждане с чиста вода.
- Ясно видим индикатор за максимално ниво.
- Без разливане при дърпане или бутане на машината назад.
Интегрирано съхранение на накрайника за тапицерия
- Благодарение на дизайна на щипката, накрайникът за тапицерия е винаги под ръка.
- Сигурно съхранение дори по време на транспорт.
Спецификации
Технически данни
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|12 - 18
|Дебит на въздуха (л/с)
|71
|Вакуум (мбар/кПа)
|270 / 27
|Количество на изпръскване (л/мин)
|1
|Налягане на изпръскване (бар)
|1
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|8 / 7
|Мощност на турбината (Вт)
|1200
|Мощност на помпата (Вт)
|40
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|71
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|8,6
|Тегло с опаковката (кг)
|13
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.
Обхват на доставката
- Къс накрайник за тапицерия с дръжка
- Почистващи препарати: RM 764 N, 1 л
- Маркуч за впръскване/екстракция: 2.5 м
- Кука за кабела
- Подвижен контейнер 2 в 1 за чиста/мръсна вода
Оборудване
- Интегрирано съхранение на аксесоари за дюза за тапицерия/дюза за фуги
- Интегрирано съхранение на аксесоари за подова дюза
- Накрайник с дюза: Дюза за почистване на тапицерии, оранжев
Сфера на приложение
- За интензивно почистване в дълбочина на тапицерия и мека мебел
- За целенасочено отстраняване на петна върху текстилни повърхности
- За почистване на всякакви текстилни повърхности – включително интериор на автомобили
- За интензивно почистване в дълбочина на тапицирани автомобилни седалки
- За целенасочено почистване на тапицерии в хигиенично чувствителни зони