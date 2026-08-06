Puzzi 8/1 Go!Further

Puzzi 8/1 Go!Further е ограничена серия черни екстрактори, изработени от 44% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлагат с ексклузивни аксесоари: 1-литрова бутилка RM 764N OA.

Ограничената серия черни екстрактори Puzzi 8/1 Go!Further, изработени от 44% рециклирана пластмаса¹⁾, се предлагат с ексклузивни аксесоари и 1-литрова бутилка препарат RM 764N OA. Спрей-екстрактора осигурява хигиенични резултати при почистване на тапицерии и отстраняване на петна от текстилни повърхности и впечатлява с високата си икономичност. Цялостната чистота се постига чрез впръскване на почистващия разтвор дълбоко във влакната и след това изсмукване на разхлабената мръсотия. Ефективната смукателна мощност позволява също така бързо изсъхване и бърз достъп. Спрей-екстрактора отговаря на високите изисквания на професионалистите в областта на почистването в хотелиерството и ресторантьорството, както и при почистването на интериора на автомобили. Стандартната, изключително къса дюза за тапицерии улеснява почистването дори на тесни пространства. Ниското тегло в комбинация с ергономичната дръжка за носене позволява лесно пренасяне с една ръка. Прозрачният капак на машината и ръчната дюза осигуряват ясен поглед върху мръсната вода.

Характеристики и предимства
Перяща смукачка Puzzi 8/1 Go!Further: Изключителен почистващ резултат
Изключителен почистващ резултат
Перфектно дълбоко почистване на текстилни повърхности. Бързото съхнене - означава, че повърхностите могат бързо да се използват отново благодарение на отличното обратно засмукване. Отличен почистващ резултат с видим ефект преди и след.
Перяща смукачка Puzzi 8/1 Go!Further: Ергономично проектиран и изключително къс накрайник за тапицерия
Ергономично проектиран и изключително къс накрайник за тапицерия
Дръжката и превключвателите за налягане могат да се управляват само с един пръст. Практичната форма на копчето позволява различни позиции на задържане. Накрайникът с червена дюза осигурява ефективна консумация на вода.
Перяща смукачка Puzzi 8/1 Go!Further: Устойчиви характеристики
Устойчиви характеристики
Изработени от 44% рециклирана пластмаса¹⁾.
Лек и компактен, здрав дизайн
  • Лесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала.
  • Проектиран за продължителни периоди на употреба без умора.
  • Дългият експлоатационен живот гарантира висока ефективност.
Подвижен, интелигентен, черен 2-в-1 контейнер
  • Бързо и лесно зареждане на резервоара за чиста вода.
  • Удобен и лесен за отстраняване на мръсна вода.
  • Илюстрация за бързо стартиране, отпечатана в бяло, за интуитивно управление.
Лесен за работа благодарение на два големи бутона
  • Няма нужда да се навеждате: педал за включване/изключване за бързина и лекота на използване.
  • Бърз метод в 1 стъпка: комбинирано пръскане и вакуумиране в една операция.
  • Метод в 2 стъпки: Напръскайте върху влакната и оставете да попие – след това вакуумирайте.
Големи задни колела и гъвкави 360° завиващи предни колела
  • Лесно маневриране дори по неравни повърхности.
  • Особено маневрен и гъвкав за работа при почистване.
Сгъваема кука за кабела
  • За безопасно съхранение на захранващия кабел.
  • Практично и предпазва кабелите.
  • Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Голям отвор за пълнене с чиста вода
  • Удобно, безопасно и бързо зареждане с чиста вода.
  • Ясно видим индикатор за максимално ниво.
  • Без разливане при дърпане или бутане на машината назад.
Интегрирано съхранение на накрайника за тапицерия
  • Благодарение на дизайна на щипката, накрайникът за тапицерия е винаги под ръка.
  • Сигурно съхранение дори по време на транспорт.
Спецификации

Технически данни

Макс. производителност на площ (м²/ч) 12 - 18
Дебит на въздуха (л/с) 71
Вакуум (мбар/кПа) 270 / 27
Количество на изпръскване (л/мин) 1
Налягане на изпръскване (бар) 1
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 8 / 7
Мощност на турбината (Вт) 1200
Мощност на помпата (Вт) 40
Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 71
Дължина на кабела (м) 7,5
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 8,6
Тегло с опаковката (кг) 13
Размери (Д × Ш × В) (мм) 524 x 332 x 442

¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.

Обхват на доставката

  • Къс накрайник за тапицерия с дръжка
  • Почистващи препарати: RM 764 N, 1 л
  • Маркуч за впръскване/екстракция: 2.5 м
  • Кука за кабела
  • Подвижен контейнер 2 в 1 за чиста/мръсна вода

Оборудване

  • Интегрирано съхранение на аксесоари за дюза за тапицерия/дюза за фуги
  • Интегрирано съхранение на аксесоари за подова дюза
  • Накрайник с дюза: Дюза за почистване на тапицерии, оранжев
Перяща смукачка Puzzi 8/1 Go!Further
Сфера на приложение
  • За интензивно почистване в дълбочина на тапицерия и мека мебел
  • За целенасочено отстраняване на петна върху текстилни повърхности
  • За почистване на всякакви текстилни повърхности – включително интериор на автомобили
  • За интензивно почистване в дълбочина на тапицирани автомобилни седалки
  • За целенасочено почистване на тапицерии в хигиенично чувствителни зони
Аксесоари
Почистващи препарати