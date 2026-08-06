Ограничената серия черни екстрактори Puzzi 8/1 Go!Further, изработени от 44% рециклирана пластмаса¹⁾, се предлагат с ексклузивни аксесоари и 1-литрова бутилка препарат RM 764N OA. Спрей-екстрактора осигурява хигиенични резултати при почистване на тапицерии и отстраняване на петна от текстилни повърхности и впечатлява с високата си икономичност. Цялостната чистота се постига чрез впръскване на почистващия разтвор дълбоко във влакната и след това изсмукване на разхлабената мръсотия. Ефективната смукателна мощност позволява също така бързо изсъхване и бърз достъп. Спрей-екстрактора отговаря на високите изисквания на професионалистите в областта на почистването в хотелиерството и ресторантьорството, както и при почистването на интериора на автомобили. Стандартната, изключително къса дюза за тапицерии улеснява почистването дори на тесни пространства. Ниското тегло в комбинация с ергономичната дръжка за носене позволява лесно пренасяне с една ръка. Прозрачният капак на машината и ръчната дюза осигуряват ясен поглед върху мръсната вода.