Единственият по рода си в света, с надеждна издръжливост и безжична гъвкавост: нашият безжичен акумулаторен спрей екстрактор Puzzi 9/1 Bp. Като единствената захранвана с батерии професионална перяща смукачка (екстрактор) на пазара, Puzzi впечатлява с изключителната си производителност и максимална свобода на движение при почистване на тапицерия и текстилни повърхности във всяка индустрия, било то хотели, обслужване на превозни средства или операции по почистване на сгради . Въпреки мощността си, Puzzi 9/1 е изключително тих, което го прави идеален за използване на обществени места: освен това неговата ергономично проектирана дръжка дава възможност лесно да се носи с една ръка. За най-добри резултати при почистване в дълбочина на влакната, почистващият разтвор се впръсква под налягане дълбоко в текстилните влакна, след което се изсмуква обратно заедно с разхлабената мръсотия. Доставя се стандартно с: къса дюза за тапицерия, маркуч , контейнер 2 в 1 за чиста и мръсна вода, интегрирано съхранение на аксесоари и много други. Когато поръчвате тази версия на машината, моля, имайте предвид, че мощната 36 V батерия Kärcher Battery Power+ и съответното бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.