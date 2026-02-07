Puzzi 9/1 Bp

За максимална маневреност при основно почистване на тапицерия: нашият здрав безжичен спрей екстрактор Puzzi 9/1 Bp с много къса дюза за тапицерия и много други функции.

Единственият по рода си в света, с надеждна издръжливост и безжична гъвкавост: нашият безжичен акумулаторен спрей екстрактор Puzzi 9/1 Bp. Като единствената захранвана с батерии професионална перяща смукачка (екстрактор) на пазара, Puzzi впечатлява с изключителната си производителност и максимална свобода на движение при почистване на тапицерия и текстилни повърхности във всяка индустрия, било то хотели, обслужване на превозни средства или операции по почистване на сгради . Въпреки мощността си, Puzzi 9/1 е изключително тих, което го прави идеален за използване на обществени места: освен това неговата ергономично проектирана дръжка дава възможност лесно да се носи с една ръка. За най-добри резултати при почистване в дълбочина на влакната, почистващият разтвор се впръсква под налягане дълбоко в текстилните влакна, след което се изсмуква обратно заедно с разхлабената мръсотия. Доставя се стандартно с: къса дюза за тапицерия, маркуч , контейнер 2 в 1 за чиста и мръсна вода, интегрирано съхранение на аксесоари и много други. Когато поръчвате тази версия на машината, моля, имайте предвид, че мощната 36 V батерия Kärcher Battery Power+ и съответното бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.

Характеристики и предимства
Puzzi 9/1 Bp: Мощна батерия Kärcher + 36 V батерия
Мощна батерия Kärcher + 36 V батерия
Безжична свобода на движение. Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Съвместим с всички машини от акумулаторната платформа 36 V Kärcher Battery Power+.
Puzzi 9/1 Bp: Устойчив, здрав дизайн на машината.
Устойчив, здрав дизайн на машината.
Дългият експлоатационен живот гарантира висока ефективност. Здрава и издръжлива мембранна помпа. Два големи бутона, управлявани с ръка или крак за удобство.
Puzzi 9/1 Bp: Ергономично проектиран и изключително къс накрайник за тапицерия
Ергономично проектиран и изключително къс накрайник за тапицерия
Идеален за използване в тесни пространства (напр. интериор на превозно средство). Ергономичен дизайн. Удобна и добра на допир дръжка.
Подвижен, интелигентен контейнер 2 в 1.
  • Бързо и лесно зареждане на резервоара за чиста вода.
  • Удобен и лесен за отстраняване на мръсна вода.
  • Илюстрация за бърз старт на Puzzi 9/1 Bp за повишена безопасност за потребителя.
Ергономична дръжка за носене
  • Удобен транспорт с една ръка.
  • Удобно добре балансирана машина.
  • Държач за смукателна тръба, интегриран в дръжката за носене за сигурен и удобен транспорт.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Всички аксесоари могат да бъдат прибрани в уреда, с което са винаги под ръка.
  • Практично, вградено отделение за съхранение на таблетки почистващ препарат.
  • Безопасно съхранение по време на транспорта
Ниско тегло
  • Лесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала.
  • Проектиран за продължителни периоди на употреба без умора.
  • Лека машина за начално ниво.
Ниско ниво на шум при работа
  • Подходящ дори за почистване в чувствителни към шум зони и през нощта.
  • Повишава комфорта на потребителя.
  • Много тиха машина за началния сегмент.
2-в-1 система с интегриран маркуч
  • Почистващият разтвор се впръсква под налягане дълбоко във влакната.
  • Цялостно изсмукване на почистващия разтвор и натрупаните замърсявания.
  • Бързо съхнене.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Ефективност за единица площ (м²/ч) 12 - 18
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 9 / 7
Дебит на въздуха (л/с) 57
Вакуум (кПа) 15
Количество на изпръскване (л/мин) 0,5
Налягане на изпръскване (МПа) 0,16 - 0,22
Мощност турбина (Вт) 550
Мощност на помпата (Вт) 4
Номинална консумирана мощност (Вт) 575
Ниво на шум (дБ(А)) 70
Стандартни аксесоари ( ) DN 32
Брой необходими батерии (бр.) 1
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин) 58 / 81
Изходяща мощност (A) 6
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 7,6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 540 x 332 x 460

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Маркуч за впръскване/екстракция: 2.5 м
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Филтър за чиста вода
  • Къс накрайник за тапицерия с дръжка
  • Място за съхранение на таблетките за почистване
  • Подвижен контейнер 2 в 1 за чиста/мръсна вода
  • Почистващи препарати: RM 760, таблетки, 2 табл.

Оборудване

  • Заключване на маркуча за транспортиране
  • Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Puzzi 9/1 Bp
Puzzi 9/1 Bp

Видео

Сфера на приложение
  • За интензивно почистване в дълбочина на тапицерия и мека мебел
  • За междинно почистване и целенасочено отстраняване на петна от килими
  • За почистване на всякакви текстилни повърхности – включително интериор на автомобили
  • За интензивно почистване в дълбочина на тапицирани автомобилни седалки
  • За целенасочено дълбоко почистване на по-малки площи с мокет
Аксесоари
Почистващи препарати
Всички уреди съвместими с батерията