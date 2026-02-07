Puzzi 9/1 Bp
За максимална маневреност при основно почистване на тапицерия: нашият здрав безжичен спрей екстрактор Puzzi 9/1 Bp с много къса дюза за тапицерия и много други функции.
Единственият по рода си в света, с надеждна издръжливост и безжична гъвкавост: нашият безжичен акумулаторен спрей екстрактор Puzzi 9/1 Bp. Като единствената захранвана с батерии професионална перяща смукачка (екстрактор) на пазара, Puzzi впечатлява с изключителната си производителност и максимална свобода на движение при почистване на тапицерия и текстилни повърхности във всяка индустрия, било то хотели, обслужване на превозни средства или операции по почистване на сгради . Въпреки мощността си, Puzzi 9/1 е изключително тих, което го прави идеален за използване на обществени места: освен това неговата ергономично проектирана дръжка дава възможност лесно да се носи с една ръка. За най-добри резултати при почистване в дълбочина на влакната, почистващият разтвор се впръсква под налягане дълбоко в текстилните влакна, след което се изсмуква обратно заедно с разхлабената мръсотия. Доставя се стандартно с: къса дюза за тапицерия, маркуч , контейнер 2 в 1 за чиста и мръсна вода, интегрирано съхранение на аксесоари и много други. Когато поръчвате тази версия на машината, моля, имайте предвид, че мощната 36 V батерия Kärcher Battery Power+ и съответното бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.
Характеристики и предимства
Мощна батерия Kärcher + 36 V батерияБезжична свобода на движение. Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Съвместим с всички машини от акумулаторната платформа 36 V Kärcher Battery Power+.
Устойчив, здрав дизайн на машината.Дългият експлоатационен живот гарантира висока ефективност. Здрава и издръжлива мембранна помпа. Два големи бутона, управлявани с ръка или крак за удобство.
Ергономично проектиран и изключително къс накрайник за тапицерияИдеален за използване в тесни пространства (напр. интериор на превозно средство). Ергономичен дизайн. Удобна и добра на допир дръжка.
Подвижен, интелигентен контейнер 2 в 1.
- Бързо и лесно зареждане на резервоара за чиста вода.
- Удобен и лесен за отстраняване на мръсна вода.
- Илюстрация за бърз старт на Puzzi 9/1 Bp за повишена безопасност за потребителя.
Ергономична дръжка за носене
- Удобен транспорт с една ръка.
- Удобно добре балансирана машина.
- Държач за смукателна тръба, интегриран в дръжката за носене за сигурен и удобен транспорт.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Всички аксесоари могат да бъдат прибрани в уреда, с което са винаги под ръка.
- Практично, вградено отделение за съхранение на таблетки почистващ препарат.
- Безопасно съхранение по време на транспорта
Ниско тегло
- Лесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала.
- Проектиран за продължителни периоди на употреба без умора.
- Лека машина за начално ниво.
Ниско ниво на шум при работа
- Подходящ дори за почистване в чувствителни към шум зони и през нощта.
- Повишава комфорта на потребителя.
- Много тиха машина за началния сегмент.
2-в-1 система с интегриран маркуч
- Почистващият разтвор се впръсква под налягане дълбоко във влакната.
- Цялостно изсмукване на почистващия разтвор и натрупаните замърсявания.
- Бързо съхнене.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|12 - 18
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|9 / 7
|Дебит на въздуха (л/с)
|57
|Вакуум (кПа)
|15
|Количество на изпръскване (л/мин)
|0,5
|Налягане на изпръскване (МПа)
|0,16 - 0,22
|Мощност турбина (Вт)
|550
|Мощност на помпата (Вт)
|4
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|575
|Ниво на шум (дБ(А))
|70
|Стандартни аксесоари ( )
|DN 32
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|58 / 81
|Изходяща мощност (A)
|6
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|540 x 332 x 460
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Маркуч за впръскване/екстракция: 2.5 м
- Предпазен филтър за двигателя
- Филтър за чиста вода
- Къс накрайник за тапицерия с дръжка
- Място за съхранение на таблетките за почистване
- Подвижен контейнер 2 в 1 за чиста/мръсна вода
- Почистващи препарати: RM 760, таблетки, 2 табл.
Оборудване
- Заключване на маркуча за транспортиране
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Видео
Сфера на приложение
- За интензивно почистване в дълбочина на тапицерия и мека мебел
- За междинно почистване и целенасочено отстраняване на петна от килими
- За почистване на всякакви текстилни повърхности – включително интериор на автомобили
- За интензивно почистване в дълбочина на тапицирани автомобилни седалки
- За целенасочено дълбоко почистване на по-малки площи с мокет