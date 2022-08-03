Puzzi 9/1 BP акумулаторен спрей-екстрактор

THE KÄRCHER Puzzi 9/1 Bp

Една машина, много приложения: С нашия нов акумулаторен спрей-екстрактор Puzzi 9/1 Bp вие старателно почиствате различни повърхности и текстил като килими, подови настилки, столове или дивани.

ИЗПОЛЗВАН НАВСЯКЪДЕ. 100% ГЪВКАВ.

Лесна работа, максимална мобилност и ефективно отстраняване на замърсявания. Puzzi 9/1 Bp е идеалният партньор за устойчиво почистване на площи и премахване на петна от текстил. Захранваният от батерии спрей екстрактор е безжичен. Търсенето на контакт или препъването в досадните захранващи кабели са нещо от миналото.