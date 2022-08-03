Puzzi 9/1 BP акумулаторен спрей-екстрактор
Без повече оплетени кабели.
Пълна сила – по всяко време и навсякъде. Първият професионален акумулаторен спрей-екстрактор Puzzi 9/1 Bp впечатлява с максимална свобода на движение, мощна производителност и дълбоко почистване на текстила.
Акумулаторният спрей-екстрактор Puzzi 9/1 Bp е уникален в света, ефективен, безжичен и гъвкав. Благодарение на своята мощна 36 V батерия, лесна работа и изключителна почистваща мощност, дори упорити замърсявания могат да бъдат отстранени от тапицерия и текстилни материали, както в хотелиерството и кетъринг индустрията, така и при почистване на интериора на превозни средства и сгради.
THE KÄRCHER Puzzi 9/1 Bp
Една машина, много приложения: С нашия нов акумулаторен спрей-екстрактор Puzzi 9/1 Bp вие старателно почиствате различни повърхности и текстил като килими, подови настилки, столове или дивани.
ИЗПОЛЗВАН НАВСЯКЪДЕ. 100% ГЪВКАВ.
Лесна работа, максимална мобилност и ефективно отстраняване на замърсявания. Puzzi 9/1 Bp е идеалният партньор за устойчиво почистване на площи и премахване на петна от текстил. Захранваният от батерии спрей екстрактор е безжичен. Търсенето на контакт или препъването в досадните захранващи кабели са нещо от миналото.
ЧИСТИ МАТЕРИАЛИ – НЕЗАВИСИМО КЪДЕ ИСКАТЕ ДА ПОЧИСТИТЕ.
Нашият акумулаторен спрей-екстрактор Puzzi 9/1 Bp прави това възможно.
БЕЗ КАБЕЛ. С МНОГО МОЩНОСТ
36 V Kärcher Battery Power е мощната опция за безжично почистване без загуба на ефективност.
НАПЪЛНО ГЪВКАВА И СЪВМЕСТИМА
Мощната 36 V батерия на спрей-екстрактора Puzzi 9/1 Bp е съвместима с всички почистващи машини Kärcher в платформата за батерии 36 V Kärcher Battery Power. Това е, което наричаме гъвкавост!
ТОВА СА ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС
Мощна 36 V Kärcher Battery Power+ батерия
Безжичната гъвкавост се среща с мощна производителност: Батерията е съвместима с всички машини от 36 V батерийната платформа Kärcher Battery Power+.
Винаги добре информирани
„Гласът“ извън сцената: 36 V батерия комуникира с потребителя. Тя засича машината, отчита времето за работа за пръскане или изсмукване и дори е водоустойчива, ако машината влезе в контакт с вода.
Издръжлив, здрав дизайн
Компактният и устойчив дизайн на машината, помпата, която е устойчива на почистващи препарати, както и мощната турбина на Puzzi 9/1 Bp, са изключително издръжливи, като по този начин осигуряват и висока ефективност.
Цялостно почистване в дълбочина на влакната
Остава само усещането за свежест и чистота: с акумулаторния спрей-екстрактор Puzzi 9/1 Bp почиствате текстила изключително старателно и хигиенично до най-дълбоките влакна.
Превъзходна смукателна мощност
Puzzi 9/1 Bp почиства не само ефективно, но и впечатлява с мощната си смукателна мощност. Това означава, че текстилът е само леко навлажнен и може бързо да се използва отново.
Лесна работа
Независимо дали става въпрос за големи бутони за захранване, изключително голям отвор за пълнене или практичната система за резервоари 2 в 1 – Puzzi 9/1 Bp впечатлява с простата си концепция за работа.
Безопасен и сух транспорт
Вие и околността оставате сухи: Дори когато резервоарът за вода е отворен, отделна защита от преливане предпазва от разливане на чистата вода по време на транспортиране.
ПОЧИСТВАНЕ НАВСЯКЪДЕ – ПРЕГЛЕД НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ
Една машина, две функции: Пръскане и изсмукване с една машина
С Puzzi 9/1 Bp пръскате почистващия препарат директно върху зоната, която ще почиствате и след това вакуумирате разтворената мръсотия, както и почистващия препарат. В зависимост от степента на замърсяване, това може да стане на една стъпка, т.е. едновременно пръскане и вакуумиране, или на 2 стъпки - напръскайте, оставете да работи и след това вакуумирайте.
Мощна 36 V батерия
Безжична свобода на движение за дълбоко почистване навсякъде, където текстилът изисква дълбоко почистване.
Бързо пълнене и изпразване
Пълненето и изпразването никога не е било толкова лесно: С интелигентната кофа за вода 2 в 1 вие напълвате чиста вода от чешмата, добавяте почистващ препарат и просто изсипвате сместа в резервоара. След почистване мръсната вода може лесно да се изпразни без големи усилия.
Малки напомняния
Винаги имайте всичко предвид: Има ръководство за бърза справка със стъпки за поддръжка на разглобяемия резервоар 2 в 1.
Много проста концепция за работа
Функциите за пръскане и вакуум могат да се включват и изключват с голям бутон. Това може да се направи и с крак, без да се налага да се навеждате.
Винаги знаете какво се случва
Благодарение на прозрачните части на Kärcher Puzzi можете да наблюдавате частиците мръсотия по пътя от тапицерията и подовата дюза към капака на машината чрез дръжката.
ПРЕГЛЕД НА ТЕХНОЛОГИЯТА
Комплексно оборудване, високо ниво на гъвкавост и независеща от местоположението производителност на почистване характеризират Kärcher Puzzi 9/1 Bp. При ежедневна употреба първата в света безжична машина за почистване на килими позволява пълна мобилност и гъвкаво почистване директно на място благодарение на интелигентната технология.
Мобилност
- Ергономична дръжка за носене
- Удобен транспорт с една ръка
- Комфортно добре балансирана машина
- Държач за смукателна тръба, интегриран в дръжката за носене за сигурен и удобен транспорт
Компактен дизайн
- Издръжлив, здрав дизайн на машината
- Дългият експлоатационен живот осигурява висока ефективност
- Здрава и издръжлива мембранна помпа
- Два големи бутона, управлявани с ръка или крак за удобство
Други предимства
- Ергономично проектиран и изключително къс накрайник за тапицерия
- Идеален за използване в тесни пространства (напр. интериор на превозно средство)
- Ергономичен дизайн
- Удобна и добра на допир дръжка
ПРОИЗВЕДЕНО ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ – ЗА КОЙ Е ПОДХОДЯЩ Puzzi 9/1 Bp?
Puzzi 9/1 Bp е подходящ особено за професионална употреба, където текстил (като възглавница или килим) изисква дълбоко почистване. Независимостта от контакти дава възможност на професионалните потребители също да почистват текстил на необичайни места бързо и ефективно.
Професионално поддържане на сгради
- Професионално почистване на всякакъв текстил в представителни помещения като рецепция, заседателни зали и конферентни зали
- Гъвкаво и безжично почистване на тапицерии и на тераса
Хотелиерство
- Професионално безжично почистване на тапицерия за всички видове текстил, независимо дали е мокет или тапицерия
- Мощното премахване на петна е възможно и върху чувствителен текстил
Автомобили
- Професионално почистване на тапицерии в интериора на автомобили
- Премахване на петна от кафе и кетчуп
- Професионално бързо и безжично почистване на тапицерии и на паркинг
Ресторантьорство и кетъринг
- Професионално почистване на столове и всякакъв вид мека мебел
- Професионално премахване на всякакви петна, независимо дали става дума за кафе и сок, червено вино или бира, кетчуп или масло
Обществени услуги
- Почистване на изтривалки против прах и изтривалки на входа
- Почистване на тапицирани столове в конферентни и заседателни зали
- Почистване на столове в офиси и заседателни зали