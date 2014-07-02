PW 30/1
Допълнителна глава с перяща четка за перящия екстрактор Puzzi 200 за увеличаване на площи за почистване с около 35 %. Към перящия екстрактор Puzzi 200 на Керхер е разработена професионалната перяща глава PW 30/1 за по-интензивно основно почистване чрез въртящите се четки. Резултатът: пръскане, изчеткване и изсмукване в едно с максимална мощност.
Към перящия екстрактор Puzzi 200 на Керхер е разработена професионалната перяща глава PW 30/1 за по-интензивно основно почистване чрез въртящите се валяци с четки (1800 1/min). Резултатът: пръскане, изчеткване и изсмукване с максимална мощност и на един път. С по-голямата площ на изсмукване от 315 mm в сравнение с 235 mm при PW 10 и с 25 % по-голяма площ на почистване, PW 30/1 заедно с Puzzi 200 е очевидно ефективна система за почистване с отлична сила на почистване.
Характеристики и предимства
Въртящи се четкиЗа интензивен процес на почистване и подравняване на влакната на килима.
Висока мощност за единица площУвеличаване на производителността на зоната с до 35 процента.
Прозрачен прозорец за проверкаПрозорче за проверка на миещата глава за непрекъснато наблюдение на засмукването.
Лесно управление
- Бързо и просто закрепване на мястото на подовата дюза.
- Въртенето на ролковата четка улеснява работата с PW 30/1.
- Лесен старт с превключвател.
Спецификации
Технически данни
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|40 - 55
|Мощност на четковия двигател (Вт)
|60
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дължина на кабела (м)
|4
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,7
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|350 x 260 x 835
Сфера на приложение
- Килими