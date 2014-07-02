PW 30/1

Допълнителна глава с перяща четка за перящия екстрактор Puzzi 200 за увеличаване на площи за почистване с около 35 %. Към перящия екстрактор Puzzi 200 на Керхер е разработена професионалната перяща глава PW 30/1 за по-интензивно основно почистване чрез въртящите се четки. Резултатът: пръскане, изчеткване и изсмукване в едно с максимална мощност.

Към перящия екстрактор Puzzi 200 на Керхер е разработена професионалната перяща глава PW 30/1 за по-интензивно основно почистване чрез въртящите се валяци с четки (1800 1/min). Резултатът: пръскане, изчеткване и изсмукване с максимална мощност и на един път. С по-голямата площ на изсмукване от 315 mm в сравнение с 235 mm при PW 10 и с 25 % по-голяма площ на почистване, PW 30/1 заедно с Puzzi 200 е очевидно ефективна система за почистване с отлична сила на почистване.

Характеристики и предимства
Въртящи се четки
За интензивен процес на почистване и подравняване на влакната на килима.
Висока мощност за единица площ
Увеличаване на производителността на зоната с до 35 процента.
Прозрачен прозорец за проверка
Прозорче за проверка на миещата глава за непрекъснато наблюдение на засмукването.
Лесно управление
  • Бързо и просто закрепване на мястото на подовата дюза.
  • Въртенето на ролковата четка улеснява работата с PW 30/1.
  • Лесен старт с превключвател.
Спецификации

Максимална ефективност за единица площ (м²/ч) 40 - 55
Мощност на четковия двигател (Вт) 60
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дължина на кабела (м) 4
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 5,7
Размери (Д х Ш х В) (мм) 350 x 260 x 835

Видео

Сфера на приложение
  • Килими
Почистващи препарати