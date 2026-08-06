AB 20/1 Ec

Много ефективен, компактен, дълготраен вентилатор AB 20 Ec, ускорява сушенето на почистени килими с до 50 %. Уредът съответства на европейските изисквания за икономичност.

Вентилатор AB 20 Ec разработен за ускорено изсушаване на мокро почистените текстилни площи. Компактната, лека и лесна за транспортиране машина прави възможно до 50% по-малко време за сушене - почистените килими са готови значително по-бързо. Сушилната машина също е много тиха и може да се използва в райони, чувствителни към шума или в работно време. Ec мотор с ниско износване гарантира ниска консумация на енергия и дълъг живот на машината, което е в съответствие с европейските указания за енергийна ефективност.

Характеристики и предимства
Сешоар за килими AB 20/1 Ec: Ec мотор с ниско износване.
Ec мотор с ниско износване.
Дълготрайна, здрава и по този начин много икономична машина. Мотор с 3-степенно управление. Вентилаторът отговаря на европейските насоки за енергийна ефективност.
Сешоар за килими AB 20/1 Ec: Компактен дизайн с ниско тегло.
Компактен дизайн с ниско тегло.
Много лесен за транспортиране благодарение на компактните размери и ниското тегло. Удобна дръжка за лесно носене.
Сешоар за килими AB 20/1 Ec: Работа с ниско ниво на шум.
Работа с ниско ниво на шум.
Безпроблемна работа и при почистване през деня. Едва забележим шум при използване в работно време.
Спецификации

Технически данни

Количество на въздух (степен 1 / 2 / 3) (м³/ч) 1200
Брой обороти на вентилатора (степен 1 / 2 / 3) (об/мин) 1450
Номинална консумирана мощност (Вт) 120
Дължина на кабела (м) 7,5
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 7,1
Тегло с опаковката (кг) 9
Размери (Д × Ш × В) (мм) 375 x 353 x 371

Оборудване

  • Корпус от издръжлива пластмаса
  • Ергономична дръжка за носене
  • Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
Сфера на приложение
  • За ускорено изсушаване на мокро почистените текстилни зони.