AB 20/1 Ec
Много ефективен, компактен, дълготраен вентилатор AB 20 Ec, ускорява сушенето на почистени килими с до 50 %. Уредът съответства на европейските изисквания за икономичност.
Вентилатор AB 20 Ec разработен за ускорено изсушаване на мокро почистените текстилни площи. Компактната, лека и лесна за транспортиране машина прави възможно до 50% по-малко време за сушене - почистените килими са готови значително по-бързо. Сушилната машина също е много тиха и може да се използва в райони, чувствителни към шума или в работно време. Ec мотор с ниско износване гарантира ниска консумация на енергия и дълъг живот на машината, което е в съответствие с европейските указания за енергийна ефективност.
Характеристики и предимства
Ec мотор с ниско износване.Дълготрайна, здрава и по този начин много икономична машина. Мотор с 3-степенно управление. Вентилаторът отговаря на европейските насоки за енергийна ефективност.
Компактен дизайн с ниско тегло.Много лесен за транспортиране благодарение на компактните размери и ниското тегло. Удобна дръжка за лесно носене.
Работа с ниско ниво на шум.Безпроблемна работа и при почистване през деня. Едва забележим шум при използване в работно време.
Спецификации
Технически данни
|Количество на въздух (степен 1 / 2 / 3) (м³/ч)
|1200
|Брой обороти на вентилатора (степен 1 / 2 / 3) (об/мин)
|1450
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|120
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,1
|Тегло с опаковката (кг)
|9
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|375 x 353 x 371
Оборудване
- Корпус от издръжлива пластмаса
- Ергономична дръжка за носене
- Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
Сфера на приложение
- За ускорено изсушаване на мокро почистените текстилни зони.