Вентилатор AB 20 Ec разработен за ускорено изсушаване на мокро почистените текстилни площи. Компактната, лека и лесна за транспортиране машина прави възможно до 50% по-малко време за сушене - почистените килими са готови значително по-бързо. Сушилната машина също е много тиха и може да се използва в райони, чувствителни към шума или в работно време. Ec мотор с ниско износване гарантира ниска консумация на енергия и дълъг живот на машината, което е в съответствие с европейските указания за енергийна ефективност.