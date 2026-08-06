Тази стационарна водоструйка без подгряване на водата впечатлява с безпроблемната си работа, дебит от 1 000 l/h, налягане от 190 bar и температура на входа до 85 °C. Помпата е защитена от голям воден филтър. Не само монтажът, но и експлоатацията и поддръжката са лесни и удобни за потребителя. Електронният мониторинг и индикаторът за грешки гарантират високо ниво на безопасност при работа. Благодарение на 4-полюсния бавнооборотен мотор машината има дълъг експлоатационен живот, а помпата с колянов вал с висококачествена месингова цилиндрова глава и рамката и корпусът от неръждаема стомана правят машината издръжлива на износване. Водоструйката има резервоар за вода със защита от работа на сухо и защита от котлен камък, като празното ниво на защитата от котлен камък се показва на дисплея. Препаратът може да се засмуква и дозира чрез клапан, като тук е предвиден и индикатор за празно състояние. Доставя се без аксесоари, които могат да бъдат избрани във всеки момент на употреба: манометър, брояч на работните часове, вход за втори препарат, автоматично освобождаване на налягането и различни дистанционни управления.