HD 10/19-4 St H
Лесна за работа стационарна водоструйка без подгряване на водата с дебит от 1 000 l/h. Здраво и качествено оборудване - идеално за селското стопанство или хранително-вкусовата промишленост.
Тази стационарна водоструйка без подгряване на водата впечатлява с безпроблемната си работа, дебит от 1 000 l/h, налягане от 190 bar и температура на входа до 85 °C. Помпата е защитена от голям воден филтър. Не само монтажът, но и експлоатацията и поддръжката са лесни и удобни за потребителя. Електронният мониторинг и индикаторът за грешки гарантират високо ниво на безопасност при работа. Благодарение на 4-полюсния бавнооборотен мотор машината има дълъг експлоатационен живот, а помпата с колянов вал с висококачествена месингова цилиндрова глава и рамката и корпусът от неръждаема стомана правят машината издръжлива на износване. Водоструйката има резервоар за вода със защита от работа на сухо и защита от котлен камък, като празното ниво на защитата от котлен камък се показва на дисплея. Препаратът може да се засмуква и дозира чрез клапан, като тук е предвиден и индикатор за празно състояние. Доставя се без аксесоари, които могат да бъдат избрани във всеки момент на употреба: манометър, брояч на работните часове, вход за втори препарат, автоматично освобождаване на налягането и различни дистанционни управления.
Характеристики и предимства
Висококачествено оборудванеРезервоар с клапан, защита от котлен камък и защита от работа на сухо. Много здрава рамка и капак от неръждаема стомана. Готов за свързване с дистанционно управление.
Издръжлив и здравМного здрава рамка и капак от неръждаема стомана. 4-полюсен, бавнооборотен електродвигател гарантира дълго време на работа. Надеждната и издръжлива високопроизводителна коляно-мотовилкова помпа на Kärcher осигурява оптимално налягане.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.Изключване при липса на вода, светодиоди: режим на готовност, сервиз, грешка. Автоматично изключване в случай на ниско напрежение или свръхнапрежение. Изключва се в случай на течове или отпадане на фаза.
Лесна за използване
- Само един въртящ се превключвател за всички функции гарантира лесна работа без нужда от продължително въвеждащо обучение.
- Особено удобна за ползване благодарение на интуитивните символи. Няма нужда от отнемащо време въвеждане в експлоатация.
- Светодиоди индикират важни състояния на работа
Широка гама от аксесоари и комплекти за прикачване
- Манометър и брояч на работни часове са налични като опция.
- Автоматичното освобождаване на налягането се предлага като опция.
Дозатор за препарат с клапан и индикатор за празно състояние
- Входът за почистващ препарат с дозиращ вентил и индикатор за празен резервоар е част от висококачественото оборудване, включено в стандартния обхват на доставката.
- Опция: втори дозатор с клапан и индикатор за празно състояние.
- Дозатор за препарат от страна на всмукването.
Здрава конструкция за тежки работни условия
- Проектирана за ежедневна употреба.
- По-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи. Идеална за промишлена употреба.
- Използването на гореща вода значително повишава ефективността на почистването.
Голям вграден воден филтър
- Голям филтър за вода за оптимална защита на помпата.
- Лесна за използване, лесна за почистване
- Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
Лесен монтаж и поддръжка
- В случай на ремонт достъпът до всички компонентите е бърз и лесен.
- Монтаж на място, който спестява време и средства.
- Разклонена сервизна мрежа с отлично обучени сервизни техници.
Готова за бърза употреба по всяко време
- Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
- Помпата се задейства веднага щом се натисне спусъкът на пистолета, което позволява удобна работа от всяка точка на присъединяване.
- Постоянен монтаж без опасности: Без замърсяване или разхлабени маркучи.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500 - 1000
|Работно налягане (бар/МПа)
|50 - 190 / 5 - 19
|Максимално налягане (бар/МПа)
|250 / 25
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|85
|Мощност на свързване (кВт)
|7
|Защита (A)
|16
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|1″
|Брой потребители
|1
|Мобилност
|Стационарен
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|89
|Тегло с опаковката (кг)
|98,768
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Обхват на доставката
- Серво контрол
- Power дюза
- Рама и капак: Неръждаема стомана
- Подготвен за Servo Control
- Предварително оборудвана за вход за препарат
Оборудване
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- Усъвършенствана помпа за високо налягане
- Защита срещу варовик
- Защита срещу сух ход
- Голям воден филтър
- Резервоар с поплавък
- Подготвен за дистанционно управление
- Дозиране на препарат
- Люк за проверка на нивото на маслото
- Пръчка за измерване на нивото на маслото
- Мотор с въздушно охлаждане
Сфера на приложение
- Идеална за почистване в хранително-вкусовата промишленост
- Идеални за приложения в хранителната, козметичната и химическата промишленост
- Идеална за почистване в промишлени среди, например за почистване на производствени съоръжения
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
- Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
- Подходяща за употреба в производствени халета, складове, логистични сгради и обекти на тежка промишленост
- Селско стопанство
- Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителния, селскостопанския и общинския сектор
- Идеална за автосервизи, фирми за отдаване на автомобили под наем, автомивки, фирми за почистване на сгради, занаятчии, малки строителни фирми, малки гаражи, ферми и др.
- Промишленост