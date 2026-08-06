HD 10/19-4 St H

Лесна за работа стационарна водоструйка без подгряване на водата с дебит от 1 000 l/h. Здраво и качествено оборудване - идеално за селското стопанство или хранително-вкусовата промишленост.

Тази стационарна водоструйка без подгряване на водата впечатлява с безпроблемната си работа, дебит от 1 000 l/h, налягане от 190 bar и температура на входа до 85 °C. Помпата е защитена от голям воден филтър. Не само монтажът, но и експлоатацията и поддръжката са лесни и удобни за потребителя. Електронният мониторинг и индикаторът за грешки гарантират високо ниво на безопасност при работа. Благодарение на 4-полюсния бавнооборотен мотор машината има дълъг експлоатационен живот, а помпата с колянов вал с висококачествена месингова цилиндрова глава и рамката и корпусът от неръждаема стомана правят машината издръжлива на износване. Водоструйката има резервоар за вода със защита от работа на сухо и защита от котлен камък, като празното ниво на защитата от котлен камък се показва на дисплея. Препаратът може да се засмуква и дозира чрез клапан, като тук е предвиден и индикатор за празно състояние. Доставя се без аксесоари, които могат да бъдат избрани във всеки момент на употреба: манометър, брояч на работните часове, вход за втори препарат, автоматично освобождаване на налягането и различни дистанционни управления.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 10/19-4 St H: Висококачествено оборудване
Висококачествено оборудване
Резервоар с клапан, защита от котлен камък и защита от работа на сухо. Много здрава рамка и капак от неръждаема стомана. Готов за свързване с дистанционно управление.
Водоструйка HD 10/19-4 St H: Издръжлив и здрав
Издръжлив и здрав
Много здрава рамка и капак от неръждаема стомана. 4-полюсен, бавнооборотен електродвигател гарантира дълго време на работа. Надеждната и издръжлива високопроизводителна коляно-мотовилкова помпа на Kärcher осигурява оптимално налягане.
Водоструйка HD 10/19-4 St H: Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
Изключване при липса на вода, светодиоди: режим на готовност, сервиз, грешка. Автоматично изключване в случай на ниско напрежение или свръхнапрежение. Изключва се в случай на течове или отпадане на фаза.
Лесна за използване
  • Само един въртящ се превключвател за всички функции гарантира лесна работа без нужда от продължително въвеждащо обучение.
  • Особено удобна за ползване благодарение на интуитивните символи. Няма нужда от отнемащо време въвеждане в експлоатация.
  • Светодиоди индикират важни състояния на работа
Широка гама от аксесоари и комплекти за прикачване
  • Манометър и брояч на работни часове са налични като опция.
  • Автоматичното освобождаване на налягането се предлага като опция.
Дозатор за препарат с клапан и индикатор за празно състояние
  • Входът за почистващ препарат с дозиращ вентил и индикатор за празен резервоар е част от висококачественото оборудване, включено в стандартния обхват на доставката.
  • Опция: втори дозатор с клапан и индикатор за празно състояние.
  • Дозатор за препарат от страна на всмукването.
Здрава конструкция за тежки работни условия
  • Проектирана за ежедневна употреба.
  • По-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи. Идеална за промишлена употреба.
  • Използването на гореща вода значително повишава ефективността на почистването.
Голям вграден воден филтър
  • Голям филтър за вода за оптимална защита на помпата.
  • Лесна за използване, лесна за почистване
  • Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
Лесен монтаж и поддръжка
  • В случай на ремонт достъпът до всички компонентите е бърз и лесен.
  • Монтаж на място, който спестява време и средства.
  • Разклонена сервизна мрежа с отлично обучени сервизни техници.
Готова за бърза употреба по всяко време
  • Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
  • Помпата се задейства веднага щом се натисне спусъкът на пистолета, което позволява удобна работа от всяка точка на присъединяване.
  • Постоянен монтаж без опасности: Без замърсяване или разхлабени маркучи.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500 - 1000
Работно налягане (бар/МПа) 50 - 190 / 5 - 19
Максимално налягане (бар/МПа) 250 / 25
Максимална температура на входящата вода (°C) 85
Мощност на свързване (кВт) 7
Защита (A) 16
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 1″
Брой потребители 1
Мобилност Стационарен
Тегло (с аксесоари) (кг) 89
Тегло с опаковката (кг) 98,768
Размери (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Обхват на доставката

  • Серво контрол
  • Power дюза
  • Рама и капак: Неръждаема стомана
  • Подготвен за Servo Control
  • Предварително оборудвана за вход за препарат

Оборудване

  • Помпа с колянов вал с керамични бутала
  • Усъвършенствана помпа за високо налягане
  • Защита срещу варовик
  • Защита срещу сух ход
  • Голям воден филтър
  • Резервоар с поплавък
  • Подготвен за дистанционно управление
  • Дозиране на препарат
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • Пръчка за измерване на нивото на маслото
  • Мотор с въздушно охлаждане
Водоструйка HD 10/19-4 St H
Водоструйка HD 10/19-4 St H
Водоструйка HD 10/19-4 St H
Водоструйка HD 10/19-4 St H
Водоструйка HD 10/19-4 St H
Водоструйка HD 10/19-4 St H
Сфера на приложение
  • Идеална за почистване в хранително-вкусовата промишленост
  • Идеални за приложения в хранителната, козметичната и химическата промишленост
  • Идеална за почистване в промишлени среди, например за почистване на производствени съоръжения
  • Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
  • Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
  • Подходяща за употреба в производствени халета, складове, логистични сгради и обекти на тежка промишленост
  • Селско стопанство
  • Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителния, селскостопанския и общинския сектор
  • Идеална за автосервизи, фирми за отдаване на автомобили под наем, автомивки, фирми за почистване на сгради, занаятчии, малки строителни фирми, малки гаражи, ферми и др.
  • Промишленост
Аксесоари
Почистващи препарати