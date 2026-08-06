HD 10/21-4St

Безпроблемна работа, висока степен на безопасност и здравина: мощна стационарна водоструйка без подгряване на водата с 1000 л/ч и 210 бара.

Тази стационарна водоструйка без подгряване на водата с температура до 60 °C на входа на водата се отличава с дебит от 1 000 л/ч и впечатляващо работно налягане от 210 bar. Високата производителност позволява непрекъсната употреба при тежки условия, например в селското стопанство или промишлеността. Здравият корпус и рамка, изработени от прахово боядисана стомана, стабилната помпа с колянов вал и месингова цилиндрова глава и 4-полюсният бавнооборотен мотор с водно охлаждане гарантират здравина и дълъг експлоатационен живот. Машината има и вграден резервоар за вода със защита от работа на сухо и индикатор за празно състояние. Препаратът се подава през специален вход с дозиращ вентил, а нивото на празен резервоар също се показва с индикатор. Машината разполага с голям въртящ се превключвател за удобно управление, а работата по монтажа и поддръжката също може да се извършва бързо. Аксесоарите не са включени в обхвата на доставката, но са на разположение във всеки момент на употреба: манометър и брояч на работните часове, вход за втори препарат, автоматично освобождаване на налягането и дистанционно управление.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 10/21-4St: Издръжлив и здрав
Издръжлив и здрав
Надеждната и издръжлива високопроизводителна коляно-мотовилкова помпа на Kärcher осигурява оптимално налягане. 4-полюсен, бавнооборотен електродвигател гарантира дълго време на работа. Здравата помпа с колянов валче, с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали, гарантира дълъг експлоатационен живот.
Водоструйка HD 10/21-4St: Висококачествено оборудване
Висококачествено оборудване
Здрава рамка и капак от стомана с прахово покритие. Резервоар с поплавък и защита от сух ход. Готов за свързване с дистанционно управление.
Водоструйка HD 10/21-4St: Лесна експлоатация
Лесна експлоатация
Само един въртящ се превключвател за всички функции гарантира лесна работа без нужда от продължително въвеждащо обучение. Практичният дисплей за грешки информира потребителите незабавно и спестява време. Особено удобна за ползване благодарение на интуитивните символи. Няма нужда от отнемащо време въвеждане в експлоатация.
Здрава конструкция за тежки работни условия
  • Подходящ за ежедневна употреба.
  • Може да се използва при тежки работни условия.
  • Иновативна, дълготрайна, здрава и следователно много икономична машина.
Засмукване на почистващи препарати
  • Входът за почистващ препарат с дозиращ вентил и индикатор за празен резервоар е част от висококачественото оборудване, включено в стандартния обхват на доставката.
  • Дозатор за препарат от страна на всмукването.
  • Опция: втори дозатор с клапан и индикатор за празно състояние.
Гъвкавост с възможността за бързо дооборудване.
  • Автоматичното освобождаване на налягането се предлага като опция.
  • Опция: втори дозатор с клапан и индикатор за празно състояние.
  • Манометър и брояч на работни часове са налични като опция.
Голям вграден воден филтър
  • Голям филтър за вода за оптимална защита на помпата.
  • Лесна за използване, лесна за почистване
  • Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
  • Защитава помпата срещу работа на сухо.
  • Изключва се в случай на течове или отпадане на фаза.
  • Защита от пренапрежение и понижено напрежение.
Индикатор: кодове за грешки, работно състояние, интервали за поддръжка
  • Лесен достъп до всички компоненти за обслужване и поддръжка.
  • Разклонена сервизна мрежа с отлично обучени сервизни техници.
Готова за бърза употреба по всяко време
  • Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
  • Помпата се задейства веднага щом се натисне спусъкът на пистолета, което позволява удобна работа от всяка точка на присъединяване.
  • Машината е винаги готова за работа за максимална производителност и гъвкавост.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500 - 1000
Работно налягане (бар/МПа) 50 - 210 / 5 - 21
Максимално налягане (бар/МПа) 250 / 25
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Мощност на свързване (кВт) 7,5
Защита (A) 16
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 1″
Брой потребители 1
Мобилност Стационарен
Тегло (с аксесоари) (кг) 74
Тегло с опаковката (кг) 83,768
Размери (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Обхват на доставката

  • Серво контрол
  • Power дюза
  • Рама и капак: Стомана, прахово боядисана
  • Подготвен за Servo Control
  • Предварително оборудвана за вход за препарат

Оборудване

  • Помпа с колянов вал с керамични бутала
  • Защита срещу сух ход
  • Голям воден филтър
  • Резервоар с поплавък
  • Подготвен за дистанционно управление
  • Дозиране на препарат
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • Пръчка за измерване на нивото на маслото
  • Мотор с водно охлаждане
Водоструйка HD 10/21-4St
Водоструйка HD 10/21-4St
Водоструйка HD 10/21-4St
Водоструйка HD 10/21-4St
Водоструйка HD 10/21-4St
Водоструйка HD 10/21-4St
Сфера на приложение
  • Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
  • Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителния, селскостопанския и общинския сектор
  • Идеална за автосервизи, фирми за отдаване на автомобили под наем, автомивки, фирми за почистване на сгради, занаятчии, малки строителни фирми, малки гаражи, ферми и др.
  • Многофункционални приложения в промишлени условия, например за измиване на производствени съоръжения
  • За задачи по почистване в хранително-вкусовата и химическата промишленост
  • Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
  • Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността
  • Идеална за автосалони, компании за коли под наем и сервизи
  • Публичен сектор (Общински услуги)
Аксесоари
Почистващи препарати