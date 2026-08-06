HD 10/21-4St
Безпроблемна работа, висока степен на безопасност и здравина: мощна стационарна водоструйка без подгряване на водата с 1000 л/ч и 210 бара.
Тази стационарна водоструйка без подгряване на водата с температура до 60 °C на входа на водата се отличава с дебит от 1 000 л/ч и впечатляващо работно налягане от 210 bar. Високата производителност позволява непрекъсната употреба при тежки условия, например в селското стопанство или промишлеността. Здравият корпус и рамка, изработени от прахово боядисана стомана, стабилната помпа с колянов вал и месингова цилиндрова глава и 4-полюсният бавнооборотен мотор с водно охлаждане гарантират здравина и дълъг експлоатационен живот. Машината има и вграден резервоар за вода със защита от работа на сухо и индикатор за празно състояние. Препаратът се подава през специален вход с дозиращ вентил, а нивото на празен резервоар също се показва с индикатор. Машината разполага с голям въртящ се превключвател за удобно управление, а работата по монтажа и поддръжката също може да се извършва бързо. Аксесоарите не са включени в обхвата на доставката, но са на разположение във всеки момент на употреба: манометър и брояч на работните часове, вход за втори препарат, автоматично освобождаване на налягането и дистанционно управление.
Характеристики и предимства
Издръжлив и здравНадеждната и издръжлива високопроизводителна коляно-мотовилкова помпа на Kärcher осигурява оптимално налягане. 4-полюсен, бавнооборотен електродвигател гарантира дълго време на работа. Здравата помпа с колянов валче, с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали, гарантира дълъг експлоатационен живот.
Висококачествено оборудванеЗдрава рамка и капак от стомана с прахово покритие. Резервоар с поплавък и защита от сух ход. Готов за свързване с дистанционно управление.
Лесна експлоатацияСамо един въртящ се превключвател за всички функции гарантира лесна работа без нужда от продължително въвеждащо обучение. Практичният дисплей за грешки информира потребителите незабавно и спестява време. Особено удобна за ползване благодарение на интуитивните символи. Няма нужда от отнемащо време въвеждане в експлоатация.
Здрава конструкция за тежки работни условия
- Подходящ за ежедневна употреба.
- Може да се използва при тежки работни условия.
- Иновативна, дълготрайна, здрава и следователно много икономична машина.
Засмукване на почистващи препарати
- Входът за почистващ препарат с дозиращ вентил и индикатор за празен резервоар е част от висококачественото оборудване, включено в стандартния обхват на доставката.
- Дозатор за препарат от страна на всмукването.
- Опция: втори дозатор с клапан и индикатор за празно състояние.
Гъвкавост с възможността за бързо дооборудване.
- Автоматичното освобождаване на налягането се предлага като опция.
- Опция: втори дозатор с клапан и индикатор за празно състояние.
- Манометър и брояч на работни часове са налични като опция.
Голям вграден воден филтър
- Голям филтър за вода за оптимална защита на помпата.
- Лесна за използване, лесна за почистване
- Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
- Защитава помпата срещу работа на сухо.
- Изключва се в случай на течове или отпадане на фаза.
- Защита от пренапрежение и понижено напрежение.
Индикатор: кодове за грешки, работно състояние, интервали за поддръжка
- Лесен достъп до всички компоненти за обслужване и поддръжка.
- Разклонена сервизна мрежа с отлично обучени сервизни техници.
Готова за бърза употреба по всяко време
- Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
- Помпата се задейства веднага щом се натисне спусъкът на пистолета, което позволява удобна работа от всяка точка на присъединяване.
- Машината е винаги готова за работа за максимална производителност и гъвкавост.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500 - 1000
|Работно налягане (бар/МПа)
|50 - 210 / 5 - 21
|Максимално налягане (бар/МПа)
|250 / 25
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Мощност на свързване (кВт)
|7,5
|Защита (A)
|16
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|1″
|Брой потребители
|1
|Мобилност
|Стационарен
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|74
|Тегло с опаковката (кг)
|83,768
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Обхват на доставката
- Серво контрол
- Power дюза
- Рама и капак: Стомана, прахово боядисана
- Подготвен за Servo Control
- Предварително оборудвана за вход за препарат
Оборудване
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- Защита срещу сух ход
- Голям воден филтър
- Резервоар с поплавък
- Подготвен за дистанционно управление
- Дозиране на препарат
- Люк за проверка на нивото на маслото
- Пръчка за измерване на нивото на маслото
- Мотор с водно охлаждане
Сфера на приложение
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
- Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителния, селскостопанския и общинския сектор
- Идеална за автосервизи, фирми за отдаване на автомобили под наем, автомивки, фирми за почистване на сгради, занаятчии, малки строителни фирми, малки гаражи, ферми и др.
- Многофункционални приложения в промишлени условия, например за измиване на производствени съоръжения
- За задачи по почистване в хранително-вкусовата и химическата промишленост
- Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
- Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността
- Идеална за автосалони, компании за коли под наем и сервизи
- Публичен сектор (Общински услуги)