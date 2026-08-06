Тази стационарна водоструйка без подгряване на водата с температура до 60 °C на входа на водата се отличава с дебит от 1 000 л/ч и впечатляващо работно налягане от 210 bar. Високата производителност позволява непрекъсната употреба при тежки условия, например в селското стопанство или промишлеността. Здравият корпус и рамка, изработени от прахово боядисана стомана, стабилната помпа с колянов вал и месингова цилиндрова глава и 4-полюсният бавнооборотен мотор с водно охлаждане гарантират здравина и дълъг експлоатационен живот. Машината има и вграден резервоар за вода със защита от работа на сухо и индикатор за празно състояние. Препаратът се подава през специален вход с дозиращ вентил, а нивото на празен резервоар също се показва с индикатор. Машината разполага с голям въртящ се превключвател за удобно управление, а работата по монтажа и поддръжката също може да се извършва бързо. Аксесоарите не са включени в обхвата на доставката, но са на разположение във всеки момент на употреба: манометър и брояч на работните часове, вход за втори препарат, автоматично освобождаване на налягането и дистанционно управление.