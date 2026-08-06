HD 13/18-4St
Безпроблемна работа, висока степен на безопасност и здравина: мощна стационарна водоструйка без подгряване на водата с 1300 л/ч и 180 бара.
Тази стационарна водоструйка без подгряване на водата впечатлява с температура до 60 °C на входа на водата, дебит 1300 l/h и работно налягане 180 bar. Високата производителност позволява непрекъсната работа в тежки условия, например в селското стопанство или промишлеността. Здравият корпус и рамка от прахово боядисана стомана, стабилната помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и 4-полюсен, бавнооборотен мотор с водно охлаждане гарантират здравина и дълъг експлоатационен живот. Машината разполага също с вграден резервоар за вода със защита от работа на сухо и индикатор за празно състояние. Препаратът се подава чрез специален вход с дозиращ вентил, а нивото на празно състояние също се показва от индикатор. Машината е снабдена с голям въртящ се превключвател за удобна работа, а монтажът и поддръжката също могат да се извършват бързо. Аксесоарите не са включени в обхвата на доставката, но могат да се поръчат във всеки момент на употреба: манометър и брояч на работните часове, вход за втори препарат, автоматично освобождаване на налягането и дистанционно управление.
Характеристики и предимства
Издръжлив и здравЗдравата помпа с колянов валче, с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали, гарантира дълъг експлоатационен живот. Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор
Висококачествено оборудванеДозатор за препарат от страна на всмукването. Резервоар с поплавък и защита от сух ход. Готов за свързване с дистанционно управление.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.Изключва се в случай на течове или отпадане на фаза. Автоматично изключване в случай на ниско напрежение или свръхнапрежение. Светодиодите показват готовност за употреба, недостиг на вода и сервизен интервал.
Лесна експлоатация
- Само един въртящ се превключвател за всички функции гарантира лесна работа без нужда от продължително въвеждащо обучение.
- Практичният дисплей за грешки информира потребителите незабавно и спестява време.
- Особено удобна за ползване благодарение на интуитивните символи. Няма нужда от отнемащо време въвеждане в експлоатация.
Проста поддръжка и много лесно обслужване
- Лесен достъп до всички компоненти за обслужване и поддръжка.
- Разклонена сервизна мрежа с отлично обучени сервизни техници.
- Светодиоди индикират важни състояния на работа
Голям вграден воден филтър
- Голям филтър за вода за оптимална защита на помпата.
- Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
- Лесна за използване, лесна за почистване
Здравата конструкция позволява използване и при тежки условия на работа
- Проектирана за ежедневна употреба.
- Може да се използва при тежки работни условия.
- Здрава, издръжлива и надеждна машина.
Широка гама от аксесоари и комплекти за прикачване
Готова за бърза употреба по всяко време
- Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
- Машината е винаги готова за работа за максимална производителност и гъвкавост.
- Помпата се задейства веднага щом се натисне спусъкът на пистолета, което позволява удобна работа от всяка точка на присъединяване.
Серво контрол
- Налягането и количеството на водата се настройват директно от пистолета.
- Позволява многостранни възможности за приложение.
- Универсални и гъвкави приложения.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|700 - 1300
|Работно налягане (бар/МПа)
|50 - 180 / 5 - 18
|Максимално налягане (бар/МПа)
|240 / 24
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Мощност на свързване (кВт)
|8,8
|Защита (A)
|16
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|1″
|Брой потребители
|1
|Мобилност
|Стационарен
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|81
|Тегло с опаковката (кг)
|90,768
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Обхват на доставката
- Серво контрол
- Power дюза
- Рама и капак: Стомана, прахово боядисана
- Подготвен за Servo Control
- Предварително оборудвана за вход за препарат
Оборудване
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- Защита срещу сух ход
- Голям воден филтър
- Резервоар с поплавък
- Подготвен за дистанционно управление
- Дозиране на препарат
- Люк за проверка на нивото на маслото
- Пръчка за измерване на нивото на маслото
- Мотор с водно охлаждане
Сфера на приложение
- За почистване и други приложения в хранително-вкусовата промишленост.
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
- Многофункционални приложения в промишлени условия, например за измиване на производствени съоръжения
- Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
- Идеална за приложения в хранително-вкусовата и химическата промишленост
- Почистване на превозни средства с водоструйка
- Идеална за автосервизи, фирми за отдаване на автомобили под наем, автомивки, фирми за почистване на сгради, занаятчии, малки строителни фирми, малки гаражи, ферми и др.
- Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността
- Селско стопанство
- Промишленост