HD 13/18-4St

Безпроблемна работа, висока степен на безопасност и здравина: мощна стационарна водоструйка без подгряване на водата с 1300 л/ч и 180 бара.

Тази стационарна водоструйка без подгряване на водата впечатлява с температура до 60 °C на входа на водата, дебит 1300 l/h и работно налягане 180 bar. Високата производителност позволява непрекъсната работа в тежки условия, например в селското стопанство или промишлеността. Здравият корпус и рамка от прахово боядисана стомана, стабилната помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и 4-полюсен, бавнооборотен мотор с водно охлаждане гарантират здравина и дълъг експлоатационен живот. Машината разполага също с вграден резервоар за вода със защита от работа на сухо и индикатор за празно състояние. Препаратът се подава чрез специален вход с дозиращ вентил, а нивото на празно състояние също се показва от индикатор. Машината е снабдена с голям въртящ се превключвател за удобна работа, а монтажът и поддръжката също могат да се извършват бързо. Аксесоарите не са включени в обхвата на доставката, но могат да се поръчат във всеки момент на употреба: манометър и брояч на работните часове, вход за втори препарат, автоматично освобождаване на налягането и дистанционно управление.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 13/18-4St: Издръжлив и здрав
Издръжлив и здрав
Здравата помпа с колянов валче, с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали, гарантира дълъг експлоатационен живот. Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор
Водоструйка HD 13/18-4St: Висококачествено оборудване
Висококачествено оборудване
Дозатор за препарат от страна на всмукването. Резервоар с поплавък и защита от сух ход. Готов за свързване с дистанционно управление.
Водоструйка HD 13/18-4St: Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
Изключва се в случай на течове или отпадане на фаза. Автоматично изключване в случай на ниско напрежение или свръхнапрежение. Светодиодите показват готовност за употреба, недостиг на вода и сервизен интервал.
Лесна експлоатация
  • Само един въртящ се превключвател за всички функции гарантира лесна работа без нужда от продължително въвеждащо обучение.
  • Практичният дисплей за грешки информира потребителите незабавно и спестява време.
  • Особено удобна за ползване благодарение на интуитивните символи. Няма нужда от отнемащо време въвеждане в експлоатация.
Проста поддръжка и много лесно обслужване
  • Лесен достъп до всички компоненти за обслужване и поддръжка.
  • Разклонена сервизна мрежа с отлично обучени сервизни техници.
  • Светодиоди индикират важни състояния на работа
Голям вграден воден филтър
  • Голям филтър за вода за оптимална защита на помпата.
  • Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
  • Лесна за използване, лесна за почистване
Здравата конструкция позволява използване и при тежки условия на работа
  • Проектирана за ежедневна употреба.
  • Може да се използва при тежки работни условия.
  • Здрава, издръжлива и надеждна машина.
Широка гама от аксесоари и комплекти за прикачване
Готова за бърза употреба по всяко време
  • Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
  • Машината е винаги готова за работа за максимална производителност и гъвкавост.
  • Помпата се задейства веднага щом се натисне спусъкът на пистолета, което позволява удобна работа от всяка точка на присъединяване.
Серво контрол
  • Налягането и количеството на водата се настройват директно от пистолета.
  • Позволява многостранни възможности за приложение.
  • Универсални и гъвкави приложения.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 700 - 1300
Работно налягане (бар/МПа) 50 - 180 / 5 - 18
Максимално налягане (бар/МПа) 240 / 24
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Мощност на свързване (кВт) 8,8
Защита (A) 16
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 1″
Брой потребители 1
Мобилност Стационарен
Тегло (с аксесоари) (кг) 81
Тегло с опаковката (кг) 90,768
Размери (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Обхват на доставката

  • Серво контрол
  • Power дюза
  • Рама и капак: Стомана, прахово боядисана
  • Подготвен за Servo Control
  • Предварително оборудвана за вход за препарат

Оборудване

  • Помпа с колянов вал с керамични бутала
  • Защита срещу сух ход
  • Голям воден филтър
  • Резервоар с поплавък
  • Подготвен за дистанционно управление
  • Дозиране на препарат
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • Пръчка за измерване на нивото на маслото
  • Мотор с водно охлаждане
Водоструйка HD 13/18-4St
Водоструйка HD 13/18-4St
Водоструйка HD 13/18-4St
Водоструйка HD 13/18-4St
Водоструйка HD 13/18-4St
Водоструйка HD 13/18-4St
Сфера на приложение
  • За почистване и други приложения в хранително-вкусовата промишленост.
  • Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
  • Многофункционални приложения в промишлени условия, например за измиване на производствени съоръжения
  • Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
  • Идеална за приложения в хранително-вкусовата и химическата промишленост
  • Почистване на превозни средства с водоструйка
  • Идеална за автосервизи, фирми за отдаване на автомобили под наем, автомивки, фирми за почистване на сгради, занаятчии, малки строителни фирми, малки гаражи, ферми и др.
  • Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността
  • Селско стопанство
  • Промишленост
Аксесоари
Почистващи препарати