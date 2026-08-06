Тази стационарна водоструйка без подгряване на водата впечатлява с температура до 60 °C на входа на водата, дебит 1300 l/h и работно налягане 180 bar. Високата производителност позволява непрекъсната работа в тежки условия, например в селското стопанство или промишлеността. Здравият корпус и рамка от прахово боядисана стомана, стабилната помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и 4-полюсен, бавнооборотен мотор с водно охлаждане гарантират здравина и дълъг експлоатационен живот. Машината разполага също с вграден резервоар за вода със защита от работа на сухо и индикатор за празно състояние. Препаратът се подава чрез специален вход с дозиращ вентил, а нивото на празно състояние също се показва от индикатор. Машината е снабдена с голям въртящ се превключвател за удобна работа, а монтажът и поддръжката също могат да се извършват бързо. Аксесоарите не са включени в обхвата на доставката, но могат да се поръчат във всеки момент на употреба: манометър и брояч на работните часове, вход за втори препарат, автоматично освобождаване на налягането и дистанционно управление.