HD 17/12-4 St H

Здрава стационарна водоструйка със студена вода, съчетава висока производителност (1700 l/h) с лесна работа и поддръжка и богато оборудване. Идеална за селското стопанство и промишлеността.

Стационарната ни водоструйка без подгряване на водата е мощен избор с дебит 1700 l/h и налягане 120 bar, което я прави идеална за продължителна употреба в тежки работни условия, например в хранително-вкусовата промишленост. Възможно е температурата на водата на входа да достигне 85 °C. Както помпата с колянов вал с месингова цилиндрова глава, така и рамката и корпусът от неръждаема стомана гарантират здрава конструкция. Водоструйката има резервоар за вода със защита от работа на сухо и защита от котлен камък, като за защитата от котлен камък се показва празното ниво. Препаратът може да се засмуква и дозира чрез клапан, като тук също е предвиден индикатор за празно състояние. Четириполюсният бавнооборотен мотор гарантира дълъг експлоатационен живот. Монтажът, експлоатацията и поддръжката са проектирани с оглед на удобството на потребителя. За да се осигури високо ниво на безопасност при работа, машината е снабдена с електронно наблюдение. Продуктът се допълва от широка гама аксесоари, които могат да бъдат избрани във всеки момент на употреба: манометър, брояч на работните часове, вход за втори почистващ препарат, автоматично освобождаване на налягането и дистанционно управление.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 17/12-4 St H: Висококачествено оборудване
Висококачествено оборудване
Резервоар с клапан, защита от котлен камък и защита от работа на сухо. Много здрава рамка и капак от неръждаема стомана. Напорна помпа за температура на подаване до 85°C.
Водоструйка HD 17/12-4 St H: Издръжлив и здрав
Издръжлив и здрав
Здравата помпа с колянов валче, с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали, гарантира дълъг експлоатационен живот. 4-полюсен, бавнооборотен електродвигател гарантира дълго време на работа. Защита срещу отлагане на варовик.
Водоструйка HD 17/12-4 St H: Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
Изключване при липса на вода, светодиоди: режим на готовност, сервиз, грешка. Изключва се в случай на течове или отпадане на фаза. Автоматично изключване в случай на ниско напрежение или свръхнапрежение.
Лесна експлоатация
  • Само един въртящ се превключвател за всички функции гарантира лесна работа без нужда от продължително въвеждащо обучение.
  • Особено удобна за ползване благодарение на интуитивните символи. Няма нужда от отнемащо време въвеждане в експлоатация.
  • Светодиоди индикират важни състояния на работа
Широка гама от аксесоари и комплекти за прикачване
  • Манометър и брояч на работни часове са налични като опция.
  • Автоматичното освобождаване на налягането се предлага като опция.
  • Дистанционните управления могат да се използват директно на мястото на употреба.
Дозатор за препарат с клапан и индикатор за празно състояние
  • Входът за почистващ препарат с дозиращ вентил и индикатор за празен резервоар е част от висококачественото оборудване, включено в стандартния обхват на доставката.
  • Опция: втори дозатор с клапан и индикатор за празно състояние.
  • Дозатор за препарат от страна на всмукването.
Здравата конструкция позволява използване и при тежки условия на работа
  • Подходящ за ежедневна употреба.
  • Използването на гореща вода значително повишава ефективността на почистването.
  • Идеални за дълга употреба
Голям вграден воден филтър
  • Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
  • Голям филтър за вода за оптимална защита на помпата.
  • Лесна за използване, лесна за почистване
Готова за бърза употреба по всяко време
  • Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
  • Помпата се задейства веднага щом се натисне спусъкът на пистолета, което позволява удобна работа от всяка точка на присъединяване.
  • Постоянен монтаж без опасности: Без замърсяване или разхлабени маркучи.
Лесен монтаж и поддръжка
  • В случай на ремонт достъпът до всички компонентите е бърз и лесен.
  • Бързата и лесна инсталация спестява разходи за монтаж.
  • Показване на кодове за грешки и статус, улеснява обслужването
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 900 - 1700
Работно налягане (бар/МПа) 50 - 120 / 5 - 12
Максимално налягане (бар/МПа) 180 / 18
Максимална температура на входящата вода (°C) 85
Мощност на свързване (кВт) 7
Защита (A) 16
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 1″
Брой потребители 2
Мобилност Стационарен
Тегло (с аксесоари) (кг) 91
Тегло с опаковката (кг) 100,768
Размери (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Обхват на доставката

  • Серво контрол
  • Power дюза
  • Рама и капак: Неръждаема стомана
  • Подготвен за Servo Control
  • Предварително оборудвана за вход за препарат

Оборудване

  • Помпа с колянов вал с керамични бутала
  • Усъвършенствана помпа за високо налягане
  • Защита срещу варовик
  • Защита срещу сух ход
  • Голям воден филтър
  • Резервоар с поплавък
  • Подготвен за дистанционно управление
  • Дозиране на препарат
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • Пръчка за измерване на нивото на маслото
  • Мотор с въздушно охлаждане
Водоструйка HD 17/12-4 St H
Водоструйка HD 17/12-4 St H
Водоструйка HD 17/12-4 St H
Водоструйка HD 17/12-4 St H
Водоструйка HD 17/12-4 St H
Водоструйка HD 17/12-4 St H
Сфера на приложение
  • Идеална за почистване в хранително-вкусовата промишленост
  • Идеални за приложения в хранителната, козметичната и химическата промишленост
  • Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
  • Многофункционални приложения в промишлени условия, например за измиване на производствени съоръжения
  • Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
  • Подходяща за употреба в производствени халета, складове, логистични сгради и обекти на тежка промишленост
  • Селско стопанство
  • Промишленост
  • Почистване на автомобили
  • За почистване с високо налягане със студена или топла вода
Аксесоари
Почистващи препарати