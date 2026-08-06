Стационарната ни водоструйка без подгряване на водата е мощен избор с дебит 1700 l/h и налягане 120 bar, което я прави идеална за продължителна употреба в тежки работни условия, например в хранително-вкусовата промишленост. Възможно е температурата на водата на входа да достигне 85 °C. Както помпата с колянов вал с месингова цилиндрова глава, така и рамката и корпусът от неръждаема стомана гарантират здрава конструкция. Водоструйката има резервоар за вода със защита от работа на сухо и защита от котлен камък, като за защитата от котлен камък се показва празното ниво. Препаратът може да се засмуква и дозира чрез клапан, като тук също е предвиден индикатор за празно състояние. Четириполюсният бавнооборотен мотор гарантира дълъг експлоатационен живот. Монтажът, експлоатацията и поддръжката са проектирани с оглед на удобството на потребителя. За да се осигури високо ниво на безопасност при работа, машината е снабдена с електронно наблюдение. Продуктът се допълва от широка гама аксесоари, които могат да бъдат избрани във всеки момент на употреба: манометър, брояч на работните часове, вход за втори почистващ препарат, автоматично освобождаване на налягането и дистанционно управление.