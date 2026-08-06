HD 17/12-4 St H
Здрава стационарна водоструйка със студена вода, съчетава висока производителност (1700 l/h) с лесна работа и поддръжка и богато оборудване. Идеална за селското стопанство и промишлеността.
Стационарната ни водоструйка без подгряване на водата е мощен избор с дебит 1700 l/h и налягане 120 bar, което я прави идеална за продължителна употреба в тежки работни условия, например в хранително-вкусовата промишленост. Възможно е температурата на водата на входа да достигне 85 °C. Както помпата с колянов вал с месингова цилиндрова глава, така и рамката и корпусът от неръждаема стомана гарантират здрава конструкция. Водоструйката има резервоар за вода със защита от работа на сухо и защита от котлен камък, като за защитата от котлен камък се показва празното ниво. Препаратът може да се засмуква и дозира чрез клапан, като тук също е предвиден индикатор за празно състояние. Четириполюсният бавнооборотен мотор гарантира дълъг експлоатационен живот. Монтажът, експлоатацията и поддръжката са проектирани с оглед на удобството на потребителя. За да се осигури високо ниво на безопасност при работа, машината е снабдена с електронно наблюдение. Продуктът се допълва от широка гама аксесоари, които могат да бъдат избрани във всеки момент на употреба: манометър, брояч на работните часове, вход за втори почистващ препарат, автоматично освобождаване на налягането и дистанционно управление.
Характеристики и предимства
Висококачествено оборудванеРезервоар с клапан, защита от котлен камък и защита от работа на сухо. Много здрава рамка и капак от неръждаема стомана. Напорна помпа за температура на подаване до 85°C.
Издръжлив и здравЗдравата помпа с колянов валче, с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали, гарантира дълъг експлоатационен живот. 4-полюсен, бавнооборотен електродвигател гарантира дълго време на работа. Защита срещу отлагане на варовик.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.Изключване при липса на вода, светодиоди: режим на готовност, сервиз, грешка. Изключва се в случай на течове или отпадане на фаза. Автоматично изключване в случай на ниско напрежение или свръхнапрежение.
Лесна експлоатация
- Само един въртящ се превключвател за всички функции гарантира лесна работа без нужда от продължително въвеждащо обучение.
- Особено удобна за ползване благодарение на интуитивните символи. Няма нужда от отнемащо време въвеждане в експлоатация.
- Светодиоди индикират важни състояния на работа
Широка гама от аксесоари и комплекти за прикачване
- Манометър и брояч на работни часове са налични като опция.
- Автоматичното освобождаване на налягането се предлага като опция.
- Дистанционните управления могат да се използват директно на мястото на употреба.
Дозатор за препарат с клапан и индикатор за празно състояние
- Входът за почистващ препарат с дозиращ вентил и индикатор за празен резервоар е част от висококачественото оборудване, включено в стандартния обхват на доставката.
- Опция: втори дозатор с клапан и индикатор за празно състояние.
- Дозатор за препарат от страна на всмукването.
Здравата конструкция позволява използване и при тежки условия на работа
- Подходящ за ежедневна употреба.
- Използването на гореща вода значително повишава ефективността на почистването.
- Идеални за дълга употреба
Голям вграден воден филтър
- Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
- Голям филтър за вода за оптимална защита на помпата.
- Лесна за използване, лесна за почистване
Готова за бърза употреба по всяко време
- Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
- Помпата се задейства веднага щом се натисне спусъкът на пистолета, което позволява удобна работа от всяка точка на присъединяване.
- Постоянен монтаж без опасности: Без замърсяване или разхлабени маркучи.
Лесен монтаж и поддръжка
- В случай на ремонт достъпът до всички компонентите е бърз и лесен.
- Бързата и лесна инсталация спестява разходи за монтаж.
- Показване на кодове за грешки и статус, улеснява обслужването
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|900 - 1700
|Работно налягане (бар/МПа)
|50 - 120 / 5 - 12
|Максимално налягане (бар/МПа)
|180 / 18
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|85
|Мощност на свързване (кВт)
|7
|Защита (A)
|16
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|1″
|Брой потребители
|2
|Мобилност
|Стационарен
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|91
|Тегло с опаковката (кг)
|100,768
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Обхват на доставката
- Серво контрол
- Power дюза
- Рама и капак: Неръждаема стомана
- Подготвен за Servo Control
- Предварително оборудвана за вход за препарат
Оборудване
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- Усъвършенствана помпа за високо налягане
- Защита срещу варовик
- Защита срещу сух ход
- Голям воден филтър
- Резервоар с поплавък
- Подготвен за дистанционно управление
- Дозиране на препарат
- Люк за проверка на нивото на маслото
- Пръчка за измерване на нивото на маслото
- Мотор с въздушно охлаждане
Сфера на приложение
- Идеална за почистване в хранително-вкусовата промишленост
- Идеални за приложения в хранителната, козметичната и химическата промишленост
- Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
- Многофункционални приложения в промишлени условия, например за измиване на производствени съоръжения
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
- Подходяща за употреба в производствени халета, складове, логистични сгради и обекти на тежка промишленост
- Селско стопанство
- Промишленост
- Почистване на автомобили
- За почистване с високо налягане със студена или топла вода