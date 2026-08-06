HD 17/15-4St

Стационарна водоструйка без подгряване на водата с капак и рамка, изработени от прахово боядисана стомана. Голям дебит (1700 л/ч), качествено оборудване и висока безопасност при работа.

За непрекъсната употреба в тежки работни условия - нашата стационарна водоструйка без подгряване на водата с температура до 60 °C на входа на водата предлага първокласна производителност с дебит 1700 l/h и налягане 150 bar. Помпата за високо налягане е защитена от замърсявания чрез голям воден филтър. Рамката и корпусът на машината са изработени от прахово боядисана стомана и заедно с 4-полюсния бавнооборотен мотор с водно охлаждане осигуряват дълъг експлоатационен живот. Тя има и интегриран резервоар за вода със защита от работа на сухо и вход за препарат с дозиращ вентил и индикатор за изпразване. Големият въртящ се превключвател е лесен за управление, а монтажът и поддръжката също са проектирани така, че да са изключително удобни за потребителя. Електронното наблюдение на машината и индикаторът за грешки осигуряват отлична безопасност при работа. Машината се доставя без аксесоари, но те могат да бъдат избрани във всеки един момент на употреба. Предлагат се като опция: манометър и брояч на работните часове, вход за втори почистващ препарат, автоматично освобождаване на налягането и широка гама от дистанционни управления.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 17/15-4St: Издръжлив и здрав
Издръжлив и здрав
Здрава рамка и капак от стомана с прахово покритие. 4-полюсен, бавнооборотен електродвигател гарантира дълго време на работа. Здравата помпа с колянов валче, с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали, гарантира дълъг експлоатационен живот.
Водоструйка HD 17/15-4St: Висококачествено оборудване
Висококачествено оборудване
Резервоар с поплавък и защита от сух ход. Готов за свързване с дистанционно управление.
Водоструйка HD 17/15-4St: Здрава конструкция за тежки работни условия
Здрава конструкция за тежки работни условия
Подходящ за ежедневна употреба. Може да се използва при тежки работни условия. Надеждната и издръжлива високопроизводителна коляно-мотовилкова помпа на Kärcher осигурява оптимално налягане.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
  • Изключване при липса на вода, светодиоди: режим на готовност, сервиз, грешка.
  • Автоматично изключване в случай на ниско напрежение или свръхнапрежение.
Лесна експлоатация
  • Само един въртящ се превключвател за всички функции гарантира лесна работа без нужда от продължително въвеждащо обучение.
  • Особено удобна за ползване благодарение на интуитивните символи. Няма нужда от отнемащо време въвеждане в експлоатация.
  • Практичният дисплей за грешки информира потребителите незабавно и спестява време.
Голям вграден воден филтър
  • Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
  • Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
  • Много лесна за почистване.
Проста поддръжка и много лесно обслужване
  • Индикатор: кодове за грешки, работно състояние, интервали за поддръжка.
  • Разклонена сервизна мрежа с отлично обучени сервизни техници.
Широка гама от аксесоари и комплекти за прикачване
  • Автоматичното освобождаване на налягането се предлага като опция.
  • Опция: втори дозатор с клапан и индикатор за празно състояние.
  • Манометър и брояч на работни часове са налични като опция.
Готова за бърза употреба по всяко време
  • Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
  • Помпата се задейства веднага щом се натисне спусъкът на пистолета, което позволява удобна работа от всяка точка на присъединяване.
  • Машината е винаги готова за работа за максимална производителност и гъвкавост.
Серво контрол
  • Налягането и количеството на водата се настройват директно от пистолета.
  • Универсални и гъвкави приложения.
  • Разнообразни приложения и отлични резултати при почистване.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 900 - 1700
Работно налягане (бар/МПа) 100 - 150 / 10 - 15
Максимално налягане (бар/МПа) 210 / 21
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Мощност на свързване (кВт) 9
Защита (A) 16
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 1″
Брой потребители 2
Мобилност Стационарен
Тегло (с аксесоари) (кг) 84
Тегло с опаковката (кг) 93,768
Размери (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Обхват на доставката

  • Серво контрол
  • Power дюза
  • Рама и капак: Стомана, прахово боядисана
  • Подготвен за Servo Control
  • Предварително оборудвана за вход за препарат

Оборудване

  • Помпа с колянов вал с керамични бутала
  • Защита срещу сух ход
  • Голям воден филтър
  • Резервоар с поплавък
  • Подготвен за дистанционно управление
  • Дозиране на препарат
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • Пръчка за измерване на нивото на маслото
  • Мотор с водно охлаждане
Водоструйка HD 17/15-4St
Водоструйка HD 17/15-4St
Водоструйка HD 17/15-4St
Водоструйка HD 17/15-4St
Водоструйка HD 17/15-4St
Водоструйка HD 17/15-4St
Сфера на приложение
  • За задачи по почистване в хранително-вкусовата и химическата промишленост
  • Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
  • Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
  • Многофункционални приложения в промишлени условия, например за измиване на производствени съоръжения
  • Подходяща за употреба в производствени халета, складове, логистични сгради и обекти на тежка промишленост
  • Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителния, селскостопанския и общинския сектор
  • Почистване на превозни средства с водоструйка
  • Селско стопанство
  • Идеална за автосервизи, фирми за отдаване на автомобили под наем, автомивки, фирми за почистване на сгради, занаятчии, малки строителни фирми, малки гаражи, ферми и др.
  • Идеална за автосалони, компании за коли под наем и сервизи
Аксесоари
Почистващи препарати