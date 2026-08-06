За непрекъсната употреба в тежки работни условия - нашата стационарна водоструйка без подгряване на водата с температура до 60 °C на входа на водата предлага първокласна производителност с дебит 1700 l/h и налягане 150 bar. Помпата за високо налягане е защитена от замърсявания чрез голям воден филтър. Рамката и корпусът на машината са изработени от прахово боядисана стомана и заедно с 4-полюсния бавнооборотен мотор с водно охлаждане осигуряват дълъг експлоатационен живот. Тя има и интегриран резервоар за вода със защита от работа на сухо и вход за препарат с дозиращ вентил и индикатор за изпразване. Големият въртящ се превключвател е лесен за управление, а монтажът и поддръжката също са проектирани така, че да са изключително удобни за потребителя. Електронното наблюдение на машината и индикаторът за грешки осигуряват отлична безопасност при работа. Машината се доставя без аксесоари, но те могат да бъдат избрани във всеки един момент на употреба. Предлагат се като опция: манометър и брояч на работните часове, вход за втори почистващ препарат, автоматично освобождаване на налягането и широка гама от дистанционни управления.