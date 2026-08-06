HD 17/15-4St
Стационарна водоструйка без подгряване на водата с капак и рамка, изработени от прахово боядисана стомана. Голям дебит (1700 л/ч), качествено оборудване и висока безопасност при работа.
За непрекъсната употреба в тежки работни условия - нашата стационарна водоструйка без подгряване на водата с температура до 60 °C на входа на водата предлага първокласна производителност с дебит 1700 l/h и налягане 150 bar. Помпата за високо налягане е защитена от замърсявания чрез голям воден филтър. Рамката и корпусът на машината са изработени от прахово боядисана стомана и заедно с 4-полюсния бавнооборотен мотор с водно охлаждане осигуряват дълъг експлоатационен живот. Тя има и интегриран резервоар за вода със защита от работа на сухо и вход за препарат с дозиращ вентил и индикатор за изпразване. Големият въртящ се превключвател е лесен за управление, а монтажът и поддръжката също са проектирани така, че да са изключително удобни за потребителя. Електронното наблюдение на машината и индикаторът за грешки осигуряват отлична безопасност при работа. Машината се доставя без аксесоари, но те могат да бъдат избрани във всеки един момент на употреба. Предлагат се като опция: манометър и брояч на работните часове, вход за втори почистващ препарат, автоматично освобождаване на налягането и широка гама от дистанционни управления.
Характеристики и предимства
Издръжлив и здравЗдрава рамка и капак от стомана с прахово покритие. 4-полюсен, бавнооборотен електродвигател гарантира дълго време на работа. Здравата помпа с колянов валче, с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали, гарантира дълъг експлоатационен живот.
Висококачествено оборудванеРезервоар с поплавък и защита от сух ход. Готов за свързване с дистанционно управление.
Здрава конструкция за тежки работни условияПодходящ за ежедневна употреба. Може да се използва при тежки работни условия. Надеждната и издръжлива високопроизводителна коляно-мотовилкова помпа на Kärcher осигурява оптимално налягане.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
- Изключване при липса на вода, светодиоди: режим на готовност, сервиз, грешка.
- Автоматично изключване в случай на ниско напрежение или свръхнапрежение.
Лесна експлоатация
- Само един въртящ се превключвател за всички функции гарантира лесна работа без нужда от продължително въвеждащо обучение.
- Особено удобна за ползване благодарение на интуитивните символи. Няма нужда от отнемащо време въвеждане в експлоатация.
- Практичният дисплей за грешки информира потребителите незабавно и спестява време.
Голям вграден воден филтър
- Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
- Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
- Много лесна за почистване.
Проста поддръжка и много лесно обслужване
- Индикатор: кодове за грешки, работно състояние, интервали за поддръжка.
- Разклонена сервизна мрежа с отлично обучени сервизни техници.
Широка гама от аксесоари и комплекти за прикачване
- Автоматичното освобождаване на налягането се предлага като опция.
- Опция: втори дозатор с клапан и индикатор за празно състояние.
- Манометър и брояч на работни часове са налични като опция.
Готова за бърза употреба по всяко време
- Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
- Помпата се задейства веднага щом се натисне спусъкът на пистолета, което позволява удобна работа от всяка точка на присъединяване.
- Машината е винаги готова за работа за максимална производителност и гъвкавост.
Серво контрол
- Налягането и количеството на водата се настройват директно от пистолета.
- Универсални и гъвкави приложения.
- Разнообразни приложения и отлични резултати при почистване.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|900 - 1700
|Работно налягане (бар/МПа)
|100 - 150 / 10 - 15
|Максимално налягане (бар/МПа)
|210 / 21
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Мощност на свързване (кВт)
|9
|Защита (A)
|16
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|1″
|Брой потребители
|2
|Мобилност
|Стационарен
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|84
|Тегло с опаковката (кг)
|93,768
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Обхват на доставката
- Серво контрол
- Power дюза
- Рама и капак: Стомана, прахово боядисана
- Подготвен за Servo Control
- Предварително оборудвана за вход за препарат
Оборудване
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- Защита срещу сух ход
- Голям воден филтър
- Резервоар с поплавък
- Подготвен за дистанционно управление
- Дозиране на препарат
- Люк за проверка на нивото на маслото
- Пръчка за измерване на нивото на маслото
- Мотор с водно охлаждане
Сфера на приложение
- За задачи по почистване в хранително-вкусовата и химическата промишленост
- Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
- Многофункционални приложения в промишлени условия, например за измиване на производствени съоръжения
- Подходяща за употреба в производствени халета, складове, логистични сгради и обекти на тежка промишленост
- Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителния, селскостопанския и общинския сектор
- Почистване на превозни средства с водоструйка
- Селско стопанство
- Идеална за автосервизи, фирми за отдаване на автомобили под наем, автомивки, фирми за почистване на сгради, занаятчии, малки строителни фирми, малки гаражи, ферми и др.
- Идеална за автосалони, компании за коли под наем и сервизи