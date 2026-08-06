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Лесна за работа, здрава и мощна: стационарна водоструйка без подгряване на водата с 800 л/ч и 180 бара за непрекъсната работа в тежки работни условия.
Нашата водоструйка без подгряване на водата за тежки работни условия при непрекъсната стационарна употреба може да работи с температура на входящата вода до 60 °C. С налягане от 180 bar и дебит от 800 l/h тя е идеално подходяща за почистване на машини или производствени съоръжения. Сърцето ѝ са здравата помпа с колянов вал и месингова цилиндрова глава и 4-полюсният бавнооборотен мотор. Корпусът и рамката, които са изработени от прахово боядисана стомана, също допринасят за нейната издръжливост. Машината разполага с вход за препарат с дозиращ вентил и индикатор за празно състояние, както и с резервоар за вода със защита от работа на сухо, като нивото на празно състояние тук също се показва с индикатор. Безопасната работа е гарантирана от електронно наблюдение, което осигурява известия за грешки и интервали за поддръжка. Големият въртящ се превключвател прави работата удобна и безпроблемна, а монтажът и поддръжката също са проектирани с оглед на удобството на потребителя. Разнообразни аксесоари, като например брояч на работните часове, дистанционно управление или автоматично освобождаване на налягането, не са включени в обхвата на доставката, но могат да се поръчат във всеки момент.
Характеристики и предимства
Издръжлив и здрав4-плюсен електромотор с водно охлаждане. Здравата помпа с колянов валче, с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали, гарантира дълъг експлоатационен живот. Надеждната и издръжлива високопроизводителна коляно-мотовилкова помпа на Kärcher осигурява оптимално налягане.
Висококачествено оборудванеРезервоар с поплавък и защита от сух ход. Здрава рамка и капак от стомана с прахово покритие. Готов за свързване с дистанционно управление.
Лесна експлоатацияСамо един въртящ се превключвател за всички функции гарантира лесна работа без нужда от продължително въвеждащо обучение. Практичният дисплей за грешки информира потребителите незабавно и спестява време. Самоообясняващи се символи и ясно подредено работно поле за лесно разчитане и повишена производителност.
Здрава конструкция за тежки работни условия
- По-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи. Идеална за промишлена употреба.
- Проектирана за ежедневна употреба.
- Дълготрайна, здрава и по този начин много икономична машина.
Система за засмукване и дозиране на почистващия препарат за още по-добри резултати от почистването
- Дозатор за препарат с клапан и индикатор за празно състояние.
- Дозатор за препарат от страна на всмукването.
- Опция: втори дозатор с клапан и индикатор за празно състояние.
Фин воден филтър
- Голям филтър за вода за оптимална защита на помпата.
- Лесна за използване, лесна за почистване
- Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
- Защитава помпата срещу работа на сухо.
- Изключва се в случай на течове или отпадане на фаза.
- Защита от пренапрежение и понижено напрежение.
Индикатор: кодове за грешки, работно състояние, интервали за поддръжка
- Лесен достъп до всички компоненти за обслужване и поддръжка.
- Разклонена сервизна мрежа с отлично обучени сервизни техници.
Готова за бърза употреба по всяко време
- Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
- Помпата се задейства веднага щом се натисне спусъкът на пистолета, което позволява удобна работа от всяка точка на присъединяване.
- Машината е винаги готова за работа за максимална производителност и гъвкавост.
Гъвкавост с възможността за бързо дооборудване.
- Като опция се предлагат брояч на часовете и манометър, както и автоматично освобождаване на налягането за защита на аксесоарите и тръбопроводите.
- Като опция се предлага втори вход за почистващ препарат с индикатор за изпразване и дозиращ вентил.
- Машината може да се управлява и с дистанционно управление.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500 - 800
|Работно налягане (бар/МПа)
|180 / 18
|Максимално налягане (бар/МПа)
|240 / 24
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Мощност на свързване (кВт)
|5,5
|Защита (A)
|16
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|1″
|Брой потребители
|1
|Мобилност
|Стационарен
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|68
|Тегло с опаковката (кг)
|77,768
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Обхват на доставката
- Серво контрол
- Power дюза
- Рама и капак: Стомана, прахово боядисана
- Подготвен за Servo Control
- Предварително оборудвана за вход за препарат
Оборудване
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- Защита срещу сух ход
- Голям воден филтър
- Резервоар с поплавък
- Подготвен за дистанционно управление
- Дозиране на препарат
- Люк за проверка на нивото на маслото
- Пръчка за измерване на нивото на маслото
- Мотор с водно охлаждане
Сфера на приложение
- За почистване на машини и превозни средства
- Селско стопанство
- Многофункционални приложения в промишлени условия, например за измиване на производствени съоръжения
- Идеална за автосервизи, фирми за отдаване на автомобили под наем, автомивки, фирми за почистване на сгради, занаятчии, малки строителни фирми, малки гаражи, ферми и др.
- Промишленост
- Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността
- Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
- За задачи по почистване в хранително-вкусовата и химическата промишленост
- Идеална за автосалони, компании за коли под наем и сервизи
- Публичен сектор (Общински услуги)