Нашата водоструйка без подгряване на водата за тежки работни условия при непрекъсната стационарна употреба може да работи с температура на входящата вода до 60 °C. С налягане от 180 bar и дебит от 800 l/h тя е идеално подходяща за почистване на машини или производствени съоръжения. Сърцето ѝ са здравата помпа с колянов вал и месингова цилиндрова глава и 4-полюсният бавнооборотен мотор. Корпусът и рамката, които са изработени от прахово боядисана стомана, също допринасят за нейната издръжливост. Машината разполага с вход за препарат с дозиращ вентил и индикатор за празно състояние, както и с резервоар за вода със защита от работа на сухо, като нивото на празно състояние тук също се показва с индикатор. Безопасната работа е гарантирана от електронно наблюдение, което осигурява известия за грешки и интервали за поддръжка. Големият въртящ се превключвател прави работата удобна и безпроблемна, а монтажът и поддръжката също са проектирани с оглед на удобството на потребителя. Разнообразни аксесоари, като например брояч на работните часове, дистанционно управление или автоматично освобождаване на налягането, не са включени в обхвата на доставката, но могат да се поръчат във всеки момент.