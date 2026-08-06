HD 8/18-4 St

Лесна за работа, здрава и мощна: стационарна водоструйка без подгряване на водата с 800 л/ч и 180 бара за непрекъсната работа в тежки работни условия.

Нашата водоструйка без подгряване на водата за тежки работни условия при непрекъсната стационарна употреба може да работи с температура на входящата вода до 60 °C. С налягане от 180 bar и дебит от 800 l/h тя е идеално подходяща за почистване на машини или производствени съоръжения. Сърцето ѝ са здравата помпа с колянов вал и месингова цилиндрова глава и 4-полюсният бавнооборотен мотор. Корпусът и рамката, които са изработени от прахово боядисана стомана, също допринасят за нейната издръжливост. Машината разполага с вход за препарат с дозиращ вентил и индикатор за празно състояние, както и с резервоар за вода със защита от работа на сухо, като нивото на празно състояние тук също се показва с индикатор. Безопасната работа е гарантирана от електронно наблюдение, което осигурява известия за грешки и интервали за поддръжка. Големият въртящ се превключвател прави работата удобна и безпроблемна, а монтажът и поддръжката също са проектирани с оглед на удобството на потребителя. Разнообразни аксесоари, като например брояч на работните часове, дистанционно управление или автоматично освобождаване на налягането, не са включени в обхвата на доставката, но могат да се поръчат във всеки момент.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 8/18-4 St: Издръжлив и здрав
Издръжлив и здрав
4-плюсен електромотор с водно охлаждане. Здравата помпа с колянов валче, с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали, гарантира дълъг експлоатационен живот. Надеждната и издръжлива високопроизводителна коляно-мотовилкова помпа на Kärcher осигурява оптимално налягане.
Водоструйка HD 8/18-4 St: Висококачествено оборудване
Висококачествено оборудване
Резервоар с поплавък и защита от сух ход. Здрава рамка и капак от стомана с прахово покритие. Готов за свързване с дистанционно управление.
Водоструйка HD 8/18-4 St: Лесна експлоатация
Лесна експлоатация
Само един въртящ се превключвател за всички функции гарантира лесна работа без нужда от продължително въвеждащо обучение. Практичният дисплей за грешки информира потребителите незабавно и спестява време. Самоообясняващи се символи и ясно подредено работно поле за лесно разчитане и повишена производителност.
Здрава конструкция за тежки работни условия
  • По-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи. Идеална за промишлена употреба.
  • Проектирана за ежедневна употреба.
  • Дълготрайна, здрава и по този начин много икономична машина.
Система за засмукване и дозиране на почистващия препарат за още по-добри резултати от почистването
  • Дозатор за препарат с клапан и индикатор за празно състояние.
  • Дозатор за препарат от страна на всмукването.
  • Опция: втори дозатор с клапан и индикатор за празно състояние.
Фин воден филтър
  • Голям филтър за вода за оптимална защита на помпата.
  • Лесна за използване, лесна за почистване
  • Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
  • Защитава помпата срещу работа на сухо.
  • Изключва се в случай на течове или отпадане на фаза.
  • Защита от пренапрежение и понижено напрежение.
Индикатор: кодове за грешки, работно състояние, интервали за поддръжка
  • Лесен достъп до всички компоненти за обслужване и поддръжка.
  • Разклонена сервизна мрежа с отлично обучени сервизни техници.
Готова за бърза употреба по всяко време
  • Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
  • Помпата се задейства веднага щом се натисне спусъкът на пистолета, което позволява удобна работа от всяка точка на присъединяване.
  • Машината е винаги готова за работа за максимална производителност и гъвкавост.
Гъвкавост с възможността за бързо дооборудване.
  • Като опция се предлагат брояч на часовете и манометър, както и автоматично освобождаване на налягането за защита на аксесоарите и тръбопроводите.
  • Като опция се предлага втори вход за почистващ препарат с индикатор за изпразване и дозиращ вентил.
  • Машината може да се управлява и с дистанционно управление.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500 - 800
Работно налягане (бар/МПа) 180 / 18
Максимално налягане (бар/МПа) 240 / 24
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Мощност на свързване (кВт) 5,5
Защита (A) 16
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 1″
Брой потребители 1
Мобилност Стационарен
Тегло (с аксесоари) (кг) 68
Тегло с опаковката (кг) 77,768
Размери (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Обхват на доставката

  • Серво контрол
  • Power дюза
  • Рама и капак: Стомана, прахово боядисана
  • Подготвен за Servo Control
  • Предварително оборудвана за вход за препарат

Оборудване

  • Помпа с колянов вал с керамични бутала
  • Защита срещу сух ход
  • Голям воден филтър
  • Резервоар с поплавък
  • Подготвен за дистанционно управление
  • Дозиране на препарат
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • Пръчка за измерване на нивото на маслото
  • Мотор с водно охлаждане
Водоструйка HD 8/18-4 St
Водоструйка HD 8/18-4 St
Водоструйка HD 8/18-4 St
Водоструйка HD 8/18-4 St
Водоструйка HD 8/18-4 St
Водоструйка HD 8/18-4 St
Сфера на приложение
  • За почистване на машини и превозни средства
  • Селско стопанство
  • Многофункционални приложения в промишлени условия, например за измиване на производствени съоръжения
  • Идеална за автосервизи, фирми за отдаване на автомобили под наем, автомивки, фирми за почистване на сгради, занаятчии, малки строителни фирми, малки гаражи, ферми и др.
  • Промишленост
  • Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността
  • Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
  • За задачи по почистване в хранително-вкусовата и химическата промишленост
  • Идеална за автосалони, компании за коли под наем и сервизи
  • Публичен сектор (Общински услуги)
Аксесоари
Почистващи препарати