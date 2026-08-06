HD 8/18-4St H
Стационарна водоструйка без подгряване на водата със здрава рамка и капак, изработени от неръждаема стомана. Мощна с 800 l/h и 180 bar, качествено оборудване и висока безопасност при работа.
Здрава, мощна и лесна за употреба - стационарната водоструйка без подгряване на водата за температура до 85 °C на входа на водата с помпа за предварително налягане е идеална за продължителна употреба в хранително-вкусовата промишленост. Тя впечатлява с дебит от 800 l/h и налягане от 180 bar. Водоструйката разполага с резервоар за вода със защита от котлен камък и защита от работа на сухо, включително индикатор за празен резервоар за защита от котлен камък. Има вход за препарат с дозиращ вентил и индикатор за изпразване. Впечатлява със своята издръжливост благодарение на здравата помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и износоустойчиви рамка и корпус от неръждаема стомана. 4-полюсният бавнооборотен мотор осигурява дълъг експлоатационен живот, а електронното наблюдение гарантира безопасна работа. Управлението е безпроблемно благодарение на големия въртящ се превключвател, а монтажът и поддръжката също са лесни и удобни за потребителя. Машината се доставя без аксесоари, които могат да бъдат избрани във всеки момент на употреба: манометър, брояч на работните часове, вход за втори почистващ препарат, автоматично освобождаване на налягането и различни дистанционни управления.
Характеристики и предимства
Висококачествено оборудванеРезервоар с клапан, защита от котлен камък и защита от работа на сухо. Много здрава рамка и капак от неръждаема стомана. Машината може да се управлява и с дистанционно управление.
Издръжлив и здравЗдравата помпа с колянов валче, с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали, гарантира дълъг експлоатационен живот. Надеждната и издръжлива високопроизводителна коляно-мотовилкова помпа на Kärcher осигурява оптимално налягане. 4-полюсен, бавнооборотен електромотор (с въздушно охлаждане).
Лесна за използванеСамо един въртящ се превключвател за всички функции гарантира лесна работа без нужда от продължително въвеждащо обучение. Особено удобна за ползване благодарение на интуитивните символи. Няма нужда от отнемащо време въвеждане в експлоатация. Светодиодите показват готовност за употреба, недостиг на вода и сервизен интервал.
Здравата конструкция позволява използване и при тежки условия на работа
- Подходящ за ежедневна употреба.
- Дълготрайна, здрава и по този начин много икономична машина.
- По-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи. Идеална за промишлена употреба.
Дозатор за препарат с клапан и индикатор за празно състояние
- За прецизно и безстепенно дозиране на почистващия препарат.
- Дозатор за препарат от страна на всмукването.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
- Автоматично изключване в случай на ниско напрежение или свръхнапрежение.
- Изключване при липса на вода, светодиоди: режим на готовност, сервиз, грешка.
- Изключва се в случай на течове или отпадане на фаза.
Голям вграден воден филтър
- Голям фин филтър за вода за защита на помпата.
- Лесна за използване, лесна за почистване
- Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
Лесен монтаж и поддръжка
- Добър достъп за лесно обслужване и поддръжка.
- Бързата и лесна инсталация спестява разходи за монтаж.
- Разклонена сервизна мрежа с отлично обучени сервизни техници.
Широка гама от аксесоари и комплекти за прикачване
- Манометър и брояч на работни часове са налични като опция.
- Автоматичното освобождаване на налягането се предлага като опция.
- Опция: втори дозатор с клапан и индикатор за празно състояние.
Готова за бърза употреба по всяко време
- Машината е винаги готова за работа за максимална производителност и гъвкавост.
- Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
- Помпата се задейства веднага щом се натисне спусъкът на пистолета, което позволява удобна работа от всяка точка на присъединяване.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500 - 800
|Работно налягане (бар/МПа)
|50 - 180 / 5 - 18
|Максимално налягане (бар/МПа)
|240 / 24
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|85
|Мощност на свързване (кВт)
|5,5
|Защита (A)
|16
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|1″
|Брой потребители
|1
|Мобилност
|Стационарен
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|75
|Тегло с опаковката (кг)
|84,768
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Обхват на доставката
- Серво контрол
- Power дюза
- Рама и капак: Неръждаема стомана
- Подготвен за Servo Control
- Предварително оборудвана за вход за препарат
Оборудване
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- Усъвършенствана помпа за високо налягане
- Защита срещу варовик
- Защита срещу сух ход
- Голям воден филтър
- Резервоар с поплавък
- Подготвен за дистанционно управление
- Дозиране на препарат
- Люк за проверка на нивото на маслото
- Пръчка за измерване на нивото на маслото
- Мотор с въздушно охлаждане
Сфера на приложение
- Идеална за почистване в хранително-вкусовата промишленост
- Идеални за приложения в хранителната, козметичната и химическата промишленост
- Почистване на автомобили
- За почистване на машини и превозни средства
- Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителния, селскостопанския и общинския сектор
- Идеална за почистване в промишлени среди, например за почистване на производствени съоръжения
- Селско стопанство
- Промишленост
- Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
- За почистване с високо налягане със студена или топла вода