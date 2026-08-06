Здрава, мощна и лесна за употреба - стационарната водоструйка без подгряване на водата за температура до 85 °C на входа на водата с помпа за предварително налягане е идеална за продължителна употреба в хранително-вкусовата промишленост. Тя впечатлява с дебит от 800 l/h и налягане от 180 bar. Водоструйката разполага с резервоар за вода със защита от котлен камък и защита от работа на сухо, включително индикатор за празен резервоар за защита от котлен камък. Има вход за препарат с дозиращ вентил и индикатор за изпразване. Впечатлява със своята издръжливост благодарение на здравата помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и износоустойчиви рамка и корпус от неръждаема стомана. 4-полюсният бавнооборотен мотор осигурява дълъг експлоатационен живот, а електронното наблюдение гарантира безопасна работа. Управлението е безпроблемно благодарение на големия въртящ се превключвател, а монтажът и поддръжката също са лесни и удобни за потребителя. Машината се доставя без аксесоари, които могат да бъдат избрани във всеки момент на употреба: манометър, брояч на работните часове, вход за втори почистващ препарат, автоматично освобождаване на налягането и различни дистанционни управления.