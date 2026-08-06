HDC Advanced

Идеалното решение за редовно или често почистване с висока производителност в различни области на бизнеса. За едновременно използване от 2 до 12 точки на употреба.

Гамата на Kärcher се състои от три модела - Classic, Standard и Advanced. Тези единици могат да бъдат конфигурирани специално, за да отговорят на изискванията на клиентите поради разнообразието на базовите устройства и много различни налични аксесоари. Иновативният инженеринг и усъвършенстваните функции на HDC устройствата на Kärcher предлагат много предимства. Максималната производителност в комбинация с лекотата на използване, дълголетието и високата степен на безопасност характеризират HDC гамата. Каквито и да са вашите специфични изисквания за почистване под високо налягане, Kärcher ще се радва да ви посъветва при планирането на вашата стационарна система.

Характеристики и предимства
Издръжлива и с дълъг експлоатационен живот
  • Здравата помпа с колянов валче, с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали, гарантира дълъг експлоатационен живот.
Висока гъвкавост
  • Могат да бъдат прикрепени допълнителни аксесоари или оборудване
  • Регулиране в зависимост от индивидуалните нужди при почистване.
  • Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
Висока безопасност на машината
  • Защита срещу течове и плавен старт.
Спецификации

Технически данни

Налягане (бар/МПа) 100 / 10 - 10
Дебит (л/ч) 700 / 12000
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 85
Задвижване на двигателя Soft start
Брой помпи (бр.) 2 - 4
Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1150 x 750 x 1840

Оборудване

  • Серво контрол
  • Прекъсване на налягането
Стационарна водоструйка HDC Advanced
Стационарна водоструйка HDC Advanced
Стационарна водоструйка HDC Advanced
Сфера на приложение
  • Идеална за почистване в хранително-вкусовата промишленост
  • Селско стопанство
  • Основно почистване
  • Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността
  • Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
  • Публичен сектор (Общински услуги)
  • За почистване на контейнери/резервоари в хранително-вкусовата, козметичната и химическата промишленост
Аксесоари