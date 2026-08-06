Гамата на Kärcher се състои от три модела - Classic, Standard и Advanced. Тези единици могат да бъдат конфигурирани специално, за да отговорят на изискванията на клиентите поради разнообразието на базовите устройства и много различни налични аксесоари. Иновативният инженеринг и усъвършенстваните функции на HDC устройствата на Kärcher предлагат много предимства. Максималната производителност в комбинация с лекотата на използване, дълголетието и високата степен на безопасност характеризират HDC гамата. Каквито и да са вашите специфични изисквания за почистване под високо налягане, Kärcher ще се радва да ви посъветва при планирането на вашата стационарна система.