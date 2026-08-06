HDC Advanced
Идеалното решение за редовно или често почистване с висока производителност в различни области на бизнеса. За едновременно използване от 2 до 12 точки на употреба.
Гамата на Kärcher се състои от три модела - Classic, Standard и Advanced. Тези единици могат да бъдат конфигурирани специално, за да отговорят на изискванията на клиентите поради разнообразието на базовите устройства и много различни налични аксесоари. Иновативният инженеринг и усъвършенстваните функции на HDC устройствата на Kärcher предлагат много предимства. Максималната производителност в комбинация с лекотата на използване, дълголетието и високата степен на безопасност характеризират HDC гамата. Каквито и да са вашите специфични изисквания за почистване под високо налягане, Kärcher ще се радва да ви посъветва при планирането на вашата стационарна система.
Характеристики и предимства
Издръжлива и с дълъг експлоатационен живот
- Здравата помпа с колянов валче, с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали, гарантира дълъг експлоатационен живот.
Висока гъвкавост
- Могат да бъдат прикрепени допълнителни аксесоари или оборудване
- Регулиране в зависимост от индивидуалните нужди при почистване.
- Готова за работа с натискане на един бутон, без време за настройка или транспортиране на мобилни машини.
Висока безопасност на машината
- Защита срещу течове и плавен старт.
Спецификации
Технически данни
|Налягане (бар/МПа)
|100 / 10 - 10
|Дебит (л/ч)
|700 / 12000
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 85
|Задвижване на двигателя
|Soft start
|Брой помпи (бр.)
|2 - 4
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1150 x 750 x 1840
Оборудване
- Серво контрол
- Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
- Идеална за почистване в хранително-вкусовата промишленост
- Селско стопанство
- Основно почистване
- Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
- Публичен сектор (Общински услуги)
- За почистване на контейнери/резервоари в хранително-вкусовата, козметичната и химическата промишленост