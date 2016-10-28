Търсачка за адаптери EASY!Lock
Как изглежда перфектната връзка? За да се покрият различните интерфейси от водоструйката до дюзата, както и за да се осигури обратна съвместимост, на разположение са 8 различни адаптера. По този начин всички налични към момента машини и аксесоари могат да се използват с новите машини и аксесоари с конектори EASY!Lock. Нашата търсачка представя всички адаптери и тяхното приложение. Така например, всяка водоструйка с конектор M 22 × 1.5 бързо може да се преобразува към новата система EASY!Lock с помощта на адаптер 2.
Как да намерите бързо правилния адаптер?
Най-напред избере продуктова група от лявото поле. След това проверете, дали използвате старите или новите връзки. Бутонът за информация ви показва съвети как да ги различите. След това, от полето вдясно изберете продуктовата група на аксесоара, който свързвате и изберете съответния аксесоар. Ще бъде показан правилният адаптер.