Търсачка за адаптери EASY!Lock

Как изглежда перфектната връзка? За да се покрият различните интерфейси от водоструйката до дюзата, както и за да се осигури обратна съвместимост, на разположение са 8 различни адаптера. По този начин всички налични към момента машини и аксесоари могат да се използват с новите машини и аксесоари с конектори EASY!Lock. Нашата търсачка представя всички адаптери и тяхното приложение. Така например, всяка водоструйка с конектор M 22 × 1.5 бързо може да се преобразува към новата система EASY!Lock с помощта на адаптер 2.