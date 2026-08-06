Работата с два струйника позволява на 2 потребители да работят удобно. За конфигурация само с 1 макара за маркуч за високо налягане, втори маркуч може да бъде прикрепен към ремаркето по всяко време. При конфигурация с 2 макари за маркуч за високо налягане е възможно всеки потребител да работи с макара за маркуч независимо една от друга.