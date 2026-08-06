HDS 13/20 De Tr1
Ремаркето HDS 13/20 работи при налягане от 200 бара и е идеалното решение за мобилно, автономно почистване с гореща вода при високо налягане. Идеален не само за ежедневно почистване в общинския сектор, но и за промишлеността и строителството.
Пароструйката ремарке HDS 13/20 осигурява 200 бара налягане при изключителна мобилност и независимост. Уредът се отличава с висока ефективност, надеждност и лесно обслужване. HDS 13/20 може да бъде конфигуриран според изискванията и следователно е изключително гъвкава. Подходящ за многобройни приложения, например в строителството, индустрията и комуналната сфера.
Характеристики и предимства
Максимална ефективностДоказана и високоефективна технология на горелката. Икономия чрез използване на отдадената от двигателя топлина. Екологично съобразна работа и по-ниски разходи благодарение на режима eco!efficiency на Kärcher.
Лесна експлоатацияУдобно управление от централен панел. Бърза подготовка за работа благодарение на 2 допълнителни барабана за маркучи в зоната на експлоатация. Сигурно съхранение на защитното оборудване, аксесоарите и почистващите препарати.
НезависимостГолям 500-литров резервоар, осигуряващ работа до 30 минути. 100-литров дизелов резервоар за продължителна работа Мощните дизелови двигатели Yanmar позволяват самостоятелна работа без източник на захранване.
Висока гъвкавост
- Благодарение на възможността за конфигуриране всяко ремарке може да бъде оборудвано според нуждите на клиента.
- Предлага се във варианти Skid или Cab за мобилно или стационарно приложение.
- Улеснен достъп на обслужващия персонал до техниката.
Много лесна поддръжка
- Сервизно софтуерно приложение за бърза диагностика на проблемите.
- Доказаните в практиката качествени компоненти от Kärcher гарантират дълъг живот.
- Включва система за омекотяване на водата за защита от повреди, причинени от калцификация.
Надеждност
- Многобройни функции за сигурност защитават HDS срещу повреда.
- Вграденият модул срещу замръзване защитава при ниски външни температури.
- Доказана и високоефективна технология на горелката.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Дизел
|Производител на двигателя
|Yanmar
|Номинална мощност на двигателя (кВт/к.с.)
|19 / 26
|Дебит (л/ч)
|900 - 1300
|Налягане (бар/МПа)
|60 - 200 / 6 - 20
|Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч)
|8,2
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|945
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|3646 x 1747 x 1735
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Маркуч за високо налягане: 30 м
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
- Серво контрол
Видео
Сфера на приложение
- Комунални обекти (почистване на обществени места, отстраняване на графити и остатъци от дъвки)
- Строителни обекти (почистване на строителна техника, скелета, кофражи и друго оборудване)
- Индустриални обекти (отстраняване на бои и лакове, специални покрития, почистване на машини, детайли и оборудване)
Configurable components
Макарата за маркуч за ниско налягане има капацитет за маркуч до 30 метра и включва 30-метров маркуч за ниско налягане. Други предимства: Удобна манивела, голяма гъвкавост при пълнене на ремарке и опция за защита на маркуча срещу замръзване - лесно и удобно.
Максимална гъвкавост по време на почистване с високо налягане: Благодарение на значително разширения работен радиус, удобният за използване комплект за закрепване на маркуч за високо налягане за ремарке HDS от Kärcher може да побере до 50 метра маркуч за високо налягане, което позволява задачи за почистване да се извършва на големи разстояния от ремаркето и предпазване на маркуча при съхранение и транспортиране.
Макарата за маркуч за високо налягане може да се използва вместо макарата за маркуч за ниско налягане. Това позволява на 2 потребители да работят комфортно едновременно. Освен това има голям обхват благодарение на капацитета за маркуч от 50 метра. Маркучът за високо налягане трябва да се поръча отделно.
Работата с два струйника позволява на 2 потребители да работят удобно. За конфигурация само с 1 макара за маркуч за високо налягане, втори маркуч може да бъде прикрепен към ремаркето по всяко време. При конфигурация с 2 макари за маркуч за високо налягане е възможно всеки потребител да работи с макара за маркуч независимо една от друга.
Основната машина в skid версия е с рама, без предпазен капак и резервоар за вода. Машината е изключително пестяща място, включително 20-литров резервоар за вода.
Версията cab включва резервоар за вода и голям резервоар за гориво и може да се използва във фиксирана позиция или като комплект на превозно средство, като пикап, платформа или ван. Капаците предпазват техническите компоненти и контролния панел надеждно от външни влияния. Основната машина с капак и резервоар за вода се предлага без шаси с теглич.
Версията с ремарке е не само мобилна и компактна, но също така впечатлява с висока степен на гъвкавост и е напълно самодостатъчна благодарение на водата и горивото на борда. Базовата машина е оборудвана с капак, резервоар за вода, шаси и теглич.
Амортисьорите за версията с ремарке повишават стабилността при движение и са предпоставка за одобрение на ремаркето за по-високи скорости на движение.
Контрол на скоростта за ремаркета HDS на Kärcher: Ергономичният лост за газ позволява лесно управление на оборотите на двигателя и налягането до 200 бара за работа с пара или отстраняване на плевели.
Режимът пара позволява работа в степен на пара до 155 °C температура на водата. Особено подходящ за почистване и дезинфекция на по-големи площи, тъй като високите температури също така надеждно премахват упорити замърсявания и неутрализират различни патогени.
Режимът на работа за премахване на плевели генерира постоянно високи температури за ефективно премахване на плевелите и също така е екологичен. Не се използват химикали и водата се загрява до повече от 90 °C.