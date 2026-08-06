Благодарение на мощния си дизелов двигател, HDS 17/20 парострйката ремарке с налягане 200 бара непрекъснато осигурява безпроблемни резултати на почистване дори без електричество. Примерните приложения включват строителни обекти, промишленост или общински сектор. Наред с максималната мобилност и гъвкавост, надеждната машина впечатлява и със своята ефективност. Ремаркето HDS също постига топ оценки за лесно обслужване и комфорт при работа. Машината може да бъде конфигурирана според нуждите и поради това може да бъде перфектно адаптирана към индивидуалните нужди.