HDS 17/20 De Tr1

Мобилна и автономна: Водоструйката с подгряване на водата HDS 17/20 осигурява 200 бара налягане и работи без ток. Високоефективното ремарке е подходящо в комуналната сфера, индустрията и строителството.

Благодарение на мощния си дизелов двигател, HDS 17/20 парострйката ремарке с налягане 200 бара непрекъснато осигурява безпроблемни резултати на почистване дори без електричество. Примерните приложения включват строителни обекти, промишленост или общински сектор. Наред с максималната мобилност и гъвкавост, надеждната машина впечатлява и със своята ефективност. Ремаркето HDS също постига топ оценки за лесно обслужване и комфорт при работа. Машината може да бъде конфигурирана според нуждите и поради това може да бъде перфектно адаптирана към индивидуалните нужди.

Характеристики и предимства
HDS ремарке HDS 17/20 De Tr1: Максимална ефективност
Максимална ефективност
Доказана и високоефективна технология на горелката. Икономия чрез използване на отдадената от двигателя топлина. Екологично съобразна работа и по-ниски разходи благодарение на режима eco!efficiency на Kärcher.
HDS ремарке HDS 17/20 De Tr1: Лесна експлоатация
Лесна експлоатация
Удобно управление от централен панел. Бърза подготовка за работа благодарение на 2 допълнителни барабана за маркучи в зоната на експлоатация. Сигурно съхранение на защитното оборудване, аксесоарите и почистващите препарати.
HDS ремарке HDS 17/20 De Tr1: Независимост
Независимост
Голям 500-литров резервоар, осигуряващ работа до 30 минути. 100-литров дизелов резервоар за продължителна работа Мощните дизелови двигатели Yanmar позволяват самостоятелна работа без източник на захранване.
Висока гъвкавост
  • Благодарение на възможността за конфигуриране всяко ремарке може да бъде оборудвано според нуждите на клиента.
  • Предлага се във варианти Skid или Cab за мобилно или стационарно приложение.
  • Улеснен достъп на обслужващия персонал до техниката.
Много лесна поддръжка
  • Сервизно софтуерно приложение за бърза диагностика на проблемите.
  • Доказаните в практиката качествени компоненти от Kärcher гарантират дълъг живот.
  • Включва система за омекотяване на водата за защита от повреди, причинени от калцификация.
Надеждност
  • Многобройни функции за сигурност защитават HDS срещу повреда.
  • Вграденият модул срещу замръзване защитава при ниски външни температури.
  • Доказана и високоефективна технология на горелката.
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Дизел
Производител на двигателя Yanmar
Номинална мощност на двигателя (кВт/к.с.) 19 / 26
Дебит (л/ч) 900 - 1700
Налягане (бар/МПа) 60 - 200 / 6 - 20
Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч) 9,7
Тегло (с аксесоари) (кг) 945
Размери (Д × Ш × В) (мм) 3646 x 1747 x 1735

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Маркуч за високо налягане: 40 м
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол
HDS ремарке HDS 17/20 De Tr1
HDS ремарке HDS 17/20 De Tr1
HDS ремарке HDS 17/20 De Tr1
HDS ремарке HDS 17/20 De Tr1
HDS ремарке HDS 17/20 De Tr1
HDS ремарке HDS 17/20 De Tr1
HDS ремарке HDS 17/20 De Tr1
HDS ремарке HDS 17/20 De Tr1
HDS ремарке HDS 17/20 De Tr1
HDS ремарке HDS 17/20 De Tr1

Видео

Сфера на приложение
  • Комунални обекти (почистване на обществени места, отстраняване на графити и остатъци от дъвки)
  • Строителни обекти (почистване на строителна техника, скелета, кофражи и друго оборудване)
  • Индустриални обекти (отстраняване на бои и лакове, специални покрития, почистване на машини, детайли и оборудване)
Configurable components

Макарата за маркуч за ниско налягане има капацитет за маркуч до 30 метра и включва 30-метров маркуч за ниско налягане. Други предимства: Удобна манивела, голяма гъвкавост при пълнене на ремарке и опция за защита на маркуча срещу замръзване - лесно и удобно.

Максимална гъвкавост по време на почистване с високо налягане: Благодарение на значително разширения работен радиус, удобният за използване комплект за закрепване на маркуч за високо налягане за ремарке HDS от Kärcher може да побере до 50 метра маркуч за високо налягане, което позволява задачи за почистване да се извършва на големи разстояния от ремаркето и предпазване на маркуча при съхранение и транспортиране.

Макарата за маркуч за високо налягане може да се използва вместо макарата за маркуч за ниско налягане. Това позволява на 2 потребители да работят комфортно едновременно. Освен това има голям обхват благодарение на капацитета за маркуч от 50 метра. Маркучът за високо налягане трябва да се поръча отделно.

Работата с два струйника позволява на 2 потребители да работят удобно. За конфигурация само с 1 макара за маркуч за високо налягане, втори маркуч може да бъде прикрепен към ремаркето по всяко време. При конфигурация с 2 макари за маркуч за високо налягане е възможно всеки потребител да работи с макара за маркуч независимо една от друга.

Основната машина в skid версия е с рама, без предпазен капак и резервоар за вода. Машината е изключително пестяща място, включително 20-литров резервоар за вода.

Версията cab включва резервоар за вода и голям резервоар за гориво и може да се използва във фиксирана позиция или като комплект на превозно средство, като пикап, платформа или ван. Капаците предпазват техническите компоненти и контролния панел надеждно от външни влияния. Основната машина с капак и резервоар за вода се предлага без шаси с теглич.

Версията с ремарке е не само мобилна и компактна, но също така впечатлява с висока степен на гъвкавост и е напълно самодостатъчна благодарение на водата и горивото на борда. Базовата машина е оборудвана с капак, резервоар за вода, шаси и теглич.

Амортисьорите за версията с ремарке повишават стабилността при движение и са предпоставка за одобрение на ремаркето за по-високи скорости на движение.

Контрол на скоростта за ремаркета HDS на Kärcher: Ергономичният лост за газ позволява лесно управление на оборотите на двигателя и налягането до 200 бара за работа с пара или отстраняване на плевели.

Режимът пара позволява работа в степен на пара до 155 °C температура на водата. Особено подходящ за почистване и дезинфекция на по-големи площи, тъй като високите температури също така надеждно премахват упорити замърсявания и неутрализират различни патогени.

Режимът на работа за премахване на плевели генерира постоянно високи температури за ефективно премахване на плевелите и също така е екологичен. Не се използват химикали и водата се загрява до повече от 90 °C.
Аксесоари
Почистващи препарати