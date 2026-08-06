HDS 17/20 De Tr1
Мобилна и автономна: Водоструйката с подгряване на водата HDS 17/20 осигурява 200 бара налягане и работи без ток. Високоефективното ремарке е подходящо в комуналната сфера, индустрията и строителството.
Благодарение на мощния си дизелов двигател, HDS 17/20 парострйката ремарке с налягане 200 бара непрекъснато осигурява безпроблемни резултати на почистване дори без електричество. Примерните приложения включват строителни обекти, промишленост или общински сектор. Наред с максималната мобилност и гъвкавост, надеждната машина впечатлява и със своята ефективност. Ремаркето HDS също постига топ оценки за лесно обслужване и комфорт при работа. Машината може да бъде конфигурирана според нуждите и поради това може да бъде перфектно адаптирана към индивидуалните нужди.
Характеристики и предимства
Максимална ефективностДоказана и високоефективна технология на горелката. Икономия чрез използване на отдадената от двигателя топлина. Екологично съобразна работа и по-ниски разходи благодарение на режима eco!efficiency на Kärcher.
Лесна експлоатацияУдобно управление от централен панел. Бърза подготовка за работа благодарение на 2 допълнителни барабана за маркучи в зоната на експлоатация. Сигурно съхранение на защитното оборудване, аксесоарите и почистващите препарати.
НезависимостГолям 500-литров резервоар, осигуряващ работа до 30 минути. 100-литров дизелов резервоар за продължителна работа Мощните дизелови двигатели Yanmar позволяват самостоятелна работа без източник на захранване.
Висока гъвкавост
- Благодарение на възможността за конфигуриране всяко ремарке може да бъде оборудвано според нуждите на клиента.
- Предлага се във варианти Skid или Cab за мобилно или стационарно приложение.
- Улеснен достъп на обслужващия персонал до техниката.
Много лесна поддръжка
- Сервизно софтуерно приложение за бърза диагностика на проблемите.
- Доказаните в практиката качествени компоненти от Kärcher гарантират дълъг живот.
- Включва система за омекотяване на водата за защита от повреди, причинени от калцификация.
Надеждност
- Многобройни функции за сигурност защитават HDS срещу повреда.
- Вграденият модул срещу замръзване защитава при ниски външни температури.
- Доказана и високоефективна технология на горелката.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Дизел
|Производител на двигателя
|Yanmar
|Номинална мощност на двигателя (кВт/к.с.)
|19 / 26
|Дебит (л/ч)
|900 - 1700
|Налягане (бар/МПа)
|60 - 200 / 6 - 20
|Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч)
|9,7
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|945
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|3646 x 1747 x 1735
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Маркуч за високо налягане: 40 м
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
- Серво контрол
Видео
Сфера на приложение
- Комунални обекти (почистване на обществени места, отстраняване на графити и остатъци от дъвки)
- Строителни обекти (почистване на строителна техника, скелета, кофражи и друго оборудване)
- Индустриални обекти (отстраняване на бои и лакове, специални покрития, почистване на машини, детайли и оборудване)