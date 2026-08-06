HDS 6/14-4 C е мощна монофазна водоструйка с подгряване на водата от компактния клас HDS с 4-полюсен, водно охлаждан мотор, икономичен режим eco!efficiency и интуитивно управление с един превключвател. Здравата аксиална помпа с три керамични бутала създава необходимото налягане. Пистолетът EASY!Force Advanced с патентована технология на дюзите и струйник с дължина над 1 метър, както и бързите връзки EASY!Lock осигуряват ергономична работа. Системата за леко изправяне (SDS) намалява вибрациите за работа без умора. Технологията за гореща вода ефективно разгражда дори смазочните материали и намалява употребата на почистващи препарати, които се дозират прецизно от резервоар с обем 15,5 литра. Налягането и дебитът на водата могат да се адаптират в зависимост от задачата и да се регулират директно на пистолета благодарение на серво-контрол. Лесната за поддръжка HDS 6/14-4 C е предназначена за ежедневна употреба при тежки условия. Опцията за отстраняване на котлен камък, воден филтър и предпазен клапан предпазват компонентите. Здравото шаси защитава от удари, а големите задни колела и направляващите предни колела осигуряват висока маневреност. Има възможности за съхранение на аксесоари.