HDS 6/14 CX
Монофазна водоструйка с подгряване на водата HDS 6/14 CX с eco!efficiency режим на работа,EASY!Force пистолет, работа с един бутон и интегрирана макара, включваща 15 метра маркуч за високо налягане.
Мощна монофазна водоструйка с подгряване на водата HDS 6/14 CX в компактния клас HDS от Kärcher: с уникалния режим eco!efficiency HDS 6/14 CX съчетава икономична и екологична работа с превъзходен комфорт за потребителя. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Работата също е без усилие, машината има интуитивно управление с един бутон. Големите колела и завиващото колело гарантират безпроблемна мобилност, здравато шаси с интегрирани резервоари за гориво и почистващ препарат също преминава през по-трудни приложения без затруднения. Практически отделения за съхранение на аксесоари, дюзи и др. Както и интегрирана макара с маркуч, включително 15 метра маркуч за високо налягане, допълват интелигентната концепция на машината.
Характеристики и предимства
Икономичност.eco!efficiency-режим – икономично и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба. Намалява разхода на гориво и CO2-емисиите с до 20 процента. Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
С грижа към потребителяИнтуитивно управление чрез големия бутон с много позиции. Голям отвор на резервоара със система за пълнене. Компактно шише за поддръжка на система, сменя се отвън.
СъхранениеЗатварящо се място за съхранение на дюзи, инструменти и пр. Интегрирана макара за маркуч с 15 м маркуч за високо налягане. За голям диапазон на работа и лесно съхранение само с едно движение (CX-моделите). Интегрирани държачи за струйника при транспорт.
Надеждност
- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
- Голям воден филтър защитава помпата от повреди.
- Система за омекотяване на водата за защита на серпентината от повреди в резултат на котлен камък.
Мобилност
- Jogger-принцип с големи колела и управляващо колело.
- Големи, интегрирани места за съхранение в рамката.
- Интегрирана дръжка за накланяне за лесно преминаване над препятствия.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|240 - 560
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 140 / 3 - 14
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|макс. 80
|Мощност на свързване (кВт)
|3,6
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|3,5
|Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч)
|2,8
|Свързващ кабел (м)
|5
|Резервоар за гориво (л)
|15
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|102
|Тегло с опаковката (кг)
|110,8
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1215 x 650 x 920
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
- Система за мека изолация (SDS)
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- Прекъсване на налягането
- Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на уреди и машини
- Почистване на работилници
- Почистване на външни зони
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на фасади
- Почистване на басейни
- Почистване на спортни салони
- Почистване в производствения процес
- Почистване на съоръжения за производство