Ергономична и лесна за употреба: HDS 6/15 CXA е монофазна водоструйка с подгряване на водата с режим eco!efficiency в компактния клас. Здравата 3-бутална аксиална помпа създава необходимото налягане. Автоматичната макара за навиване и развиване на 15-метровия маркуч за високо налягане Ultra Guard с Teflon® покритие, дори под налягане, осигурява висок комфорт и кратко време за подготовка. Пистолетът EASY!Force Advanced с патентована технология на дюзите и бързите връзки EASY!Lock осигуряват ергономична работа. Системата за леко изправяне (SDS) намалява вибрациите. Технологията за гореща вода ефективно разгражда дори смазочните материали и намалява употребата на почистващи препарати, които се дозират прецизно от резервоар с обем 15,5 литра. Налягането и дебитът на водата могат да се регулират в зависимост от задачата. HDS 6/15 CXA е лесна за поддръжка и е предназначена за ежедневна употреба при тежки условия. Опцията за отстраняване на котлен камък, воден филтър и предпазен клапан предпазват компонентите. Здравото шаси защитава от удари, а големите задни колела и направляващите предни колела осигуряват висока маневреност. Има вградени възможности за съхранение на аксесоари.