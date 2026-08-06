HDS 6/15 CXA

Мощна монофазна водоструйка с подгряване на водата HDS 6/15 CXA в компактен клас с режим eco!efficiency и автоматична макара с 15 м Ultra Guard маркуч за високо налягане.

Ергономична и лесна за употреба: HDS 6/15 CXA е монофазна водоструйка с подгряване на водата с режим eco!efficiency в компактния клас. Здравата 3-бутална аксиална помпа създава необходимото налягане. Автоматичната макара за навиване и развиване на 15-метровия маркуч за високо налягане Ultra Guard с Teflon® покритие, дори под налягане, осигурява висок комфорт и кратко време за подготовка. Пистолетът EASY!Force Advanced с патентована технология на дюзите и бързите връзки EASY!Lock осигуряват ергономична работа. Системата за леко изправяне (SDS) намалява вибрациите. Технологията за гореща вода ефективно разгражда дори смазочните материали и намалява употребата на почистващи препарати, които се дозират прецизно от резервоар с обем 15,5 литра. Налягането и дебитът на водата могат да се регулират в зависимост от задачата. HDS 6/15 CXA е лесна за поддръжка и е предназначена за ежедневна употреба при тежки условия. Опцията за отстраняване на котлен камък, воден филтър и предпазен клапан предпазват компонентите. Здравото шаси защитава от удари, а големите задни колела и направляващите предни колела осигуряват висока маневреност. Има вградени възможности за съхранение на аксесоари.

Характеристики и предимства
Автоматична макара за маркуч
  • Устойчив на надраскване и гладък маркуч Ultra Guard HD с покритие Teflon®.
Висока икономичност
  • eco!efficiency-режим – икономично и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба.
  • Намалява разхода на гориво и CO2-емисиите с до 20 процента.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced пистолет за високо налягане за работа без умора и без усилие за задържане.
  • Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Безопасност на работа
  • Леснодостъпният воден филтър предпазва помпата от частици мръсотия във водата.
  • Предпазните клапани, защитата от недостиг на вода и гориво гарантират работоспособността на машината.
Надеждност
  • Система за омекотяване на водата за защита на серпентината от повреди в резултат на котлен камък.
  • Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
  • Кука за съхранение за захранващия кабел и маркуча за високо налягане.
  • Интегрирано съхранение на дюзи.
  • Интегрирани държачи за струйника при транспорт.
Дозиращо устройство за почистващ препарат
  • Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
  • Голям отвор на резервоара със система за пълнене.
Концепция за мобилност
  • Jogger-принцип с големи, колела с гуми и завиващо колело.
  • Интегрирана дръжка за накланяне за пестене на сили при преминаване над препятствия.
  • Дръжки за лесно транспортиране и маневриране.
Лесни за разбиране елементи за управление
  • Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 260 - 560
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 150 / 3 - 15
Максимално налягане (бар) 200
Температура (при подаване 12°C) (°C) макс. 80
Мощност на свързване (кВт) 3,4
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 3,1
Консумация гориво eco!efficiency (г/ч) 2,5
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата 025
Резервоар за гориво (л) 15
Тегло (с аксесоари) (кг) 104,3
Тегло с опаковката (кг) 116,311
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1260 x 650 x 920

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Система за мека изолация (SDS)
  • Интегрирана автоматична макара
  • Прекъсване на налягането
  • Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати
Водоструйка HDS 6/15 CXA
Водоструйка HDS 6/15 CXA
Водоструйка HDS 6/15 CXA
Водоструйка HDS 6/15 CXA
Водоструйка HDS 6/15 CXA
Водоструйка HDS 6/15 CXA
Водоструйка HDS 6/15 CXA
Водоструйка HDS 6/15 CXA
Водоструйка HDS 6/15 CXA
Водоструйка HDS 6/15 CXA
Водоструйка HDS 6/15 CXA
Водоструйка HDS 6/15 CXA

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на уреди и машини
  • Почистване на работилници
  • Почистване на външни зони
  • Почистване на сервизни помещения
  • Почистване на фасади
  • Почистване на басейни
  • Почистване на спортни салони
  • Почистване в производствения процес
  • Почистване на съоръжения за производство
Аксесоари
Почистващи препарати