Мощната HDS 7/16-4 C Classic е трифазна водоструйка с подгряване на водата от компактния клас. Има електрически мотор с водно охлаждане и обширни допълнителни функции. Те включват уникалния режим eco!efficiency, който позволява екологична и икономична работа. Удобното за потребителя управление се осигурява от централно управление с един бутон. Големите задни колела и направляващото предно колело осигуряват изключителна мобилност. Здравото шаси има интегрирани резервоари за почистващ препарат и гориво. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Има и практични отделения за съхранение на аксесоари, дюзи и др.