Мощна 3-фазна водоструйка с подгряване на водата в компактния клас с автоматична макара за маркуч: HDS 7/16 CXA разполага с мощен въздушно охлаждан мотор с екологичен режим eco!efficiency. Здравата аксиална помпа с три керамични бутала създава високо налягане. Автоматичната макара за навиване и размотаване на 15-метровия маркуч за високо налягане Ultra Guard с Teflon® покритие, дори под налягане, осигурява висок комфорт и кратко време за подготовка. Пистолетът EASY!Force Advanced с патентована технология на дюзите и EASY!Lock бързи връзки осигуряват ергономична работа. Системата за леко изправяне (SDS) намалява вибрациите. Технологията за гореща вода ефективно разгражда дори смазочните материали и намалява употребата на почистващи препарати, които се дозират прецизно от 15,5-литров резервоар. Налягането и дебитът на водата могат да се регулират в зависимост от задачата. Лесната за поддръжка HDS 7/16 CXA е предназначена за ежедневна употреба при тежки условия. Опцията за отстраняване на котлен камък, воден филтър и предпазен клапан предпазват компонентите. Здравото шаси предпазва от удари, а големите задни колела и направляващите предни колела осигуряват висока маневреност.