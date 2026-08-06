Най-мощната 3-фазна водоструйка с подгряване на водата в компактния клас, включително автоматична макара за маркуч: HDS 8/18-4 CXA с eco!efficiency режим и степен за пара. Мощен 4-полюсен мотор с водно охлаждане. Здравата аксиална помпа с три керамични бутала създава високо налягане. Автоматичната макара за навиване и развиване на 15-метровия маркуч за високо налягане Ultra Guard с покритие от Teflon®, дори под налягане, осигурява гъвкавост и кратко време за настройка. Пистолетът EASY!Force Advanced със servo-control за регулиране на налягането и водния поток, патентованата технология на дюзите и бързосменните връзки EASY!Lock осигуряват ергономична работа. Системата Soft Damping System (SDS) намалява вибрациите. Технологията с гореща вода ефективно разгражда дори смазочни материали и намалява употребата на почистващи препарати, които се дозират прецизно от 15,5-литров резервоар. Удобната за поддръжка HDS 8/18-4 CXA е проектирана за ежедневна употреба при тежки условия. Опцията за отстраняване на котлен камък, водният филтър и предпазният клапан защитават компонентите. Здравото шаси предпазва от удари, а големите колела и направляващото колело предлагат висока маневреност.