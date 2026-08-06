HDS 8/18-4 CXA
HDS 8/18-4 CXA мощна 3-фазна водоструйка с подгряване на водата в компактния клас с режим eco!efficiency, степен за пара и автоматична макара с 15 м маркуч за високо налягане Ultra Guard.
Най-мощната 3-фазна водоструйка с подгряване на водата в компактния клас, включително автоматична макара за маркуч: HDS 8/18-4 CXA с eco!efficiency режим и степен за пара. Мощен 4-полюсен мотор с водно охлаждане. Здравата аксиална помпа с три керамични бутала създава високо налягане. Автоматичната макара за навиване и развиване на 15-метровия маркуч за високо налягане Ultra Guard с покритие от Teflon®, дори под налягане, осигурява гъвкавост и кратко време за настройка. Пистолетът EASY!Force Advanced със servo-control за регулиране на налягането и водния поток, патентованата технология на дюзите и бързосменните връзки EASY!Lock осигуряват ергономична работа. Системата Soft Damping System (SDS) намалява вибрациите. Технологията с гореща вода ефективно разгражда дори смазочни материали и намалява употребата на почистващи препарати, които се дозират прецизно от 15,5-литров резервоар. Удобната за поддръжка HDS 8/18-4 CXA е проектирана за ежедневна употреба при тежки условия. Опцията за отстраняване на котлен камък, водният филтър и предпазният клапан защитават компонентите. Здравото шаси предпазва от удари, а големите колела и направляващото колело предлагат висока маневреност.
Характеристики и предимства
Автоматична макара за маркуч
- Устойчив на надраскване и гладък маркуч Ultra Guard HD с покритие Teflon®.
- Автоматична макара за маркуч за безопасна работа и удобно съхранение на 15-метровия маркуч за високо налягане Ultra Guard с покритие Teflon®
Висока икономичност
- eco!efficiency-режим – икономично и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба.
- Намалява разхода на гориво и CO2-емисиите с до 20 процента.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
- EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане.
- Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета.
- Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Безопасност на работа
- Леснодостъпният воден филтър предпазва помпата от частици мръсотия във водата.
- Предпазните клапани, защитата от недостиг на вода и гориво гарантират работоспособността на машината.
Надеждност
- Система за омекотяване на водата за защита на серпентината от повреди в резултат на котлен камък.
- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
- Кука за съхранение за захранващия кабел и маркуча за високо налягане.
- Интегрирано съхранение на дюзи.
- Интегрирани държачи за струйника при транспорт.
Дозиращо устройство за почистващ препарат
- Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
- Голям отвор на резервоара със система за пълнене.
Концепция за мобилност
- Jogger-принцип с големи, колела с гуми и завиващо колело.
- Интегрирана дръжка за накланяне за лесно преминаване над препятствия.
- Дръжки за лесно транспортиране и маневриране.
Лесни за разбиране елементи за управление
- Интуитивно управление благодарение на големия превключвател с един бутон.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|300 - 800
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Максимално налягане (бар)
|220
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Мощност на свързване (кВт)
|6
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|5,2
|Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч)
|4,2
|Свързващ кабел (м)
|5
|Резервоар за гориво (л)
|15
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|122,3
|Тегло с опаковката (кг)
|134,311
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1260 x 650 x 920
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
- Серво контрол
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
- Система за мека изолация (SDS)
- Интегрирана автоматична макара
- Прекъсване на налягането
- Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на уреди и машини
- Почистване на работилници
- Почистване на външни зони
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на фасади
- Почистване на басейни
- Почистване на спортни салони
- Почистване в производствения процес
- Почистване на съоръжения за производство