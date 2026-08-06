HDS 9/17-4 CX
Трифазна водоструйка с подгряване на водата, мотор с водно охлаждане, режим eco!efficiency, вградени резервоари, пистолет EASY!Force, непрекъснато регулиране на налягането/водния дебит и др.
Мощната HDS 9/17-4 CX е трифазна водоструйка с подгряване на водата от компактния клас. В допълнение към здравия си електрически мотор с водно охлаждане машината впечатлява с допълнителни обширни функции. Сред тях е уникалният режим eco!efficiency, който позволява особено екологична и ефективна работа. Удобната за потребителя работа се гарантира от централното управление с един бутон. Големите задни колела и завиващото предно колело гарантират изключителна мобилност. Издръжливото шаси разполага с вградени резервоари за почистващи препарати и гориво. Има и практични отделения за съхранение на аксесоари, дюзи и др. Пистолетът за високо налягане EASY!Force използва силата на отката на струята за високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, а бързите връзки EASY!Lock позволяват работа пет пъти по-бързо в сравнение с конвенционалните винтови връзки, без да се нарушава здравината или дълготрайността.
Характеристики и предимства
Икономичност.eco!efficiency-режим – икономично и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба. Намалява разхода на гориво и CO2-емисиите с до 20 процента. Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
С грижа към потребителяИнтуитивно управление чрез големия бутон с много позиции. Голям отвор на резервоара със система за пълнене. Компактно шише за поддръжка на система, сменя се отвън.
СъхранениеЗатварящо се място за съхранение на дюзи, инструменти и пр. Интегрирана макара за маркуч с 15 м маркуч за високо налягане. За голям диапазон на работа и лесно съхранение само с едно движение (CX-моделите). Интегрирани държачи за струйника при транспорт.
Надеждност
- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
- Голям воден филтър защитава помпата от повреди.
- Система за омекотяване на водата за защита на серпентината от повреди в резултат на котлен камък.
Мобилност
- Jogger-принцип с големи колела и управляващо колело.
- Големи, интегрирани места за съхранение в рамката.
- Интегрирана дръжка за накланяне за лесно преминаване над препятствия.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|290 - 900
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 170 / 3 - 17
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Мощност на свързване (кВт)
|6,1
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|5,6
|Свързващ кабел (м)
|5
|Резервоар за гориво (л)
|15
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|126,2
|Тегло с опаковката (кг)
|135
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1215 x 650 x 920
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Струйник: 1040 мм
- Power дюза
- Серво контрол
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Система за мека изолация (SDS)
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- Прекъсване на налягането
- Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на уреди и машини
- Почистване на работилници
- Почистване на външни зони
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на фасади
- Почистване на басейни
- Почистване на спортни салони
- Почистване в производствения процес
- Почистване на съоръжения за производство