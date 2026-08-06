Мощната HDS 9/17-4 CX е трифазна водоструйка с подгряване на водата от компактния клас. В допълнение към здравия си електрически мотор с водно охлаждане машината впечатлява с допълнителни обширни функции. Сред тях е уникалният режим eco!efficiency, който позволява особено екологична и ефективна работа. Удобната за потребителя работа се гарантира от централното управление с един бутон. Големите задни колела и завиващото предно колело гарантират изключителна мобилност. Издръжливото шаси разполага с вградени резервоари за почистващи препарати и гориво. Има и практични отделения за съхранение на аксесоари, дюзи и др. Пистолетът за високо налягане EASY!Force използва силата на отката на струята за високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, а бързите връзки EASY!Lock позволяват работа пет пъти по-бързо в сравнение с конвенционалните винтови връзки, без да се нарушава здравината или дълготрайността.