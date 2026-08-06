HDS 9/17-4 CX

Трифазна водоструйка с подгряване на водата, мотор с водно охлаждане, режим eco!efficiency, вградени резервоари, пистолет EASY!Force, непрекъснато регулиране на налягането/водния дебит и др.

Мощната HDS 9/17-4 CX е трифазна водоструйка с подгряване на водата от компактния клас. В допълнение към здравия си електрически мотор с водно охлаждане машината впечатлява с допълнителни обширни функции. Сред тях е уникалният режим eco!efficiency, който позволява особено екологична и ефективна работа. Удобната за потребителя работа се гарантира от централното управление с един бутон. Големите задни колела и завиващото предно колело гарантират изключителна мобилност. Издръжливото шаси разполага с вградени резервоари за почистващи препарати и гориво. Има и практични отделения за съхранение на аксесоари, дюзи и др. Пистолетът за високо налягане EASY!Force използва силата на отката на струята за високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, а бързите връзки EASY!Lock позволяват работа пет пъти по-бързо в сравнение с конвенционалните винтови връзки, без да се нарушава здравината или дълготрайността.

Характеристики и предимства
Водоструйка HDS 9/17-4 CX: Икономичност.
Икономичност.
eco!efficiency-режим – икономично и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба. Намалява разхода на гориво и CO2-емисиите с до 20 процента. Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
Водоструйка HDS 9/17-4 CX: С грижа към потребителя
С грижа към потребителя
Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции. Голям отвор на резервоара със система за пълнене. Компактно шише за поддръжка на система, сменя се отвън.
Водоструйка HDS 9/17-4 CX: Съхранение
Съхранение
Затварящо се място за съхранение на дюзи, инструменти и пр. Интегрирана макара за маркуч с 15 м маркуч за високо налягане. За голям диапазон на работа и лесно съхранение само с едно движение (CX-моделите). Интегрирани държачи за струйника при транспорт.
Надеждност
  • Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
  • Голям воден филтър защитава помпата от повреди.
  • Система за омекотяване на водата за защита на серпентината от повреди в резултат на котлен камък.
Мобилност
  • Jogger-принцип с големи колела и управляващо колело.
  • Големи, интегрирани места за съхранение в рамката.
  • Интегрирана дръжка за накланяне за лесно преминаване над препятствия.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
  • Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 290 - 900
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 170 / 3 - 17
Температура (при подаване 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Мощност на свързване (кВт) 6,1
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 5,6
Свързващ кабел (м) 5
Резервоар за гориво (л) 15
Тегло (с аксесоари) (кг) 126,2
Тегло с опаковката (кг) 135
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1215 x 650 x 920

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Струйник: 1040 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Система за мека изолация (SDS)
  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • Прекъсване на налягането
  • Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати
Водоструйка HDS 9/17-4 CX
Водоструйка HDS 9/17-4 CX
Водоструйка HDS 9/17-4 CX
Водоструйка HDS 9/17-4 CX
Водоструйка HDS 9/17-4 CX
Водоструйка HDS 9/17-4 CX
Водоструйка HDS 9/17-4 CX
Водоструйка HDS 9/17-4 CX
Водоструйка HDS 9/17-4 CX
Водоструйка HDS 9/17-4 CX
Водоструйка HDS 9/17-4 CX
Водоструйка HDS 9/17-4 CX
Водоструйка HDS 9/17-4 CX
Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на уреди и машини
  • Почистване на работилници
  • Почистване на външни зони
  • Почистване на сервизни помещения
  • Почистване на фасади
  • Почистване на басейни
  • Почистване на спортни салони
  • Почистване в производствения процес
  • Почистване на съоръжения за производство
Аксесоари
Почистващи препарати