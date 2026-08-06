HDS 9/20-4 M

Изключително удобна за потребителя водоструйка с подгряване на водата от среден клас със здрава 3-бутална аксиална помпа, 4-полюсен мотор с водно охлаждане и 2 резервоара за препарат.

Водоструйката с подгряване на водата HDS 9/20-4 M на Kärcher съчетава най-високото качество на почистване с най-добрата ергономичност и удобство за потребителя. Висококачествените компоненти и системи, като например здравата 3-бутална аксиална помпа с керамични бутала, бавнооборотен 4-полюсен мотор с водно охлаждане, оптимизираната конструкция на горелката и икономичният режим eco!efficiency, осигуряват безопасна и икономична работа. Иновативният пистолет EASY!Force Advanced HP със сервоконтрол и 1050-милиметров струйник от неръждаема стомана с патентована технология на дюзите също е включен в стандартното оборудване за безпроблемна, неуморна и ергономична работа. Машината от среден клас впечатлява и с двата си резервоара за почистващи препарати, интуитивното управление с един превключвател, ергономичното съхранение на аксесоарите, спестяващите време бързи връзки EASY!Lock и усъвършенстваната концепция за мобилност. Последователно прилаганата технология за безопасност с воден филтър, предпазни клапани и SDS маркуч предпазва надеждно от повреди особено лесната за поддръжка HDS 9/20-4 M.

Характеристики и предимства
Водоструйка HDS 9/20-4 M: Висока икономичност
Висока икономичност
На eco!efficiency режим уредът работи в най-икономичната температурна стойност (60°C) – и това при пълен дебит на водата. Чрез оптимално регулиране на циклите на горелката разходът на гориво се намалява в сравнение с работата на максимална мощност с 20 процента.
Водоструйка HDS 9/20-4 M: Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане. Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета. Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Водоструйка HDS 9/20-4 M: Максимална ефективност
Максимална ефективност
Високоефективна, доказана и изпитана технология на горелката „Made in Germany“. 4-полюсен електродвигател с 3-бутална аксиална помпа. Двигател с водно охлаждане за висока производителност и дълъг експлоатационен живот.
Безопасност на работа
  • Леснодостъпният воден филтър предпазва помпата от частици мръсотия във водата.
  • Предпазните клапани, защитата от недостиг на вода и гориво гарантират работоспособността на машината.
  • Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
  • Всичките аксесоари могат да се съхраняват върху уреда. За маркуча за изсмукване и за захранващия кабел има две куки.
  • Просторно отделение за съхранение, напр. за почистващи препарати, ръкавици или инструменти.
Дозиращо устройство за почистващ препарат
  • Лесно превключване между резервоарите за почистващи препарати 1 и 2.
  • Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
Концепция за мобилност
  • Jogger-принцип с големи, колела с гуми и завиващо колело.
  • Интегрирана дръжка за накланяне за пестене на сили при преминаване над препятствия.
  • Дръжки за лесно транспортиране и маневриране.
Лесни за разбиране елементи за управление
  • Един бутон за всички функции на уреда
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 450 - 900
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 200 / 3 - 20
Температура (при подаване 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Мощност на свързване (кВт) 7
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 6,5
Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч) 5,2
Свързващ кабел (м) 5
Резервоар за гориво (л) 25
Тегло (с аксесоари) (кг) 155,2
Тегло с опаковката (кг) 165,054
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Дълъг експлоатационен срок
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 400 bar
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Функция за почистващи препарати: 20 + 10 L резервоар
  • ANTI!Twist
  • Резервоари за почистващи препарати, за защита срещу варовик и за гориво с външно пълнене
  • Табло за управление със сигнални лампи
  • Прекъсване на налягането
  • Контакт с обръщане на фазите (3 фазен)
  • 2 резервоара за почистващи препарати
  • Защита срещу сух ход
Водоструйка HDS 9/20-4 M
Водоструйка HDS 9/20-4 M
Водоструйка HDS 9/20-4 M
Водоструйка HDS 9/20-4 M
Водоструйка HDS 9/20-4 M
Водоструйка HDS 9/20-4 M
Водоструйка HDS 9/20-4 M
Водоструйка HDS 9/20-4 M
Водоструйка HDS 9/20-4 M
Водоструйка HDS 9/20-4 M
Водоструйка HDS 9/20-4 M
Водоструйка HDS 9/20-4 M
Водоструйка HDS 9/20-4 M
Водоструйка HDS 9/20-4 M

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на уреди и машини
  • Почистване на работилници
  • Почистване на външни зони
  • Почистване на сервизни помещения
  • Почистване на фасади
  • Почистване на басейни
  • Почистване на спортни салони
  • Почистване в производствения процес
  • Почистване на съоръжения за производство
Аксесоари
Почистващи препарати