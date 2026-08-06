Водоструйката с подгряване на водата HDS 9/20-4 M на Kärcher съчетава най-високото качество на почистване с най-добрата ергономичност и удобство за потребителя. Висококачествените компоненти и системи, като например здравата 3-бутална аксиална помпа с керамични бутала, бавнооборотен 4-полюсен мотор с водно охлаждане, оптимизираната конструкция на горелката и икономичният режим eco!efficiency, осигуряват безопасна и икономична работа. Иновативният пистолет EASY!Force Advanced HP със сервоконтрол и 1050-милиметров струйник от неръждаема стомана с патентована технология на дюзите също е включен в стандартното оборудване за безпроблемна, неуморна и ергономична работа. Машината от среден клас впечатлява и с двата си резервоара за почистващи препарати, интуитивното управление с един превключвател, ергономичното съхранение на аксесоарите, спестяващите време бързи връзки EASY!Lock и усъвършенстваната концепция за мобилност. Последователно прилаганата технология за безопасност с воден филтър, предпазни клапани и SDS маркуч предпазва надеждно от повреди особено лесната за поддръжка HDS 9/20-4 M.