HDS 9/20-4 MXA

Ергономична, лесна за работа: водоструйка с подгряване на водата с автоматична макара за маркуч, икономичен режим eco!efficiency и 4-полюсен мотор с водно охлаждане.

Благодарение на автоматичната макара за маркуч с вграден 20-метров маркуч Ultra Guard HP с тефлоново покритие, водоструйката с подгряване на водата HDS 9/20-4 MXA впечатлява с максимален комфорт за потребителя и кратко време за настройка. Макарата за маркуч позволява навиване и развиване на маркуча под ъгъл до 45° и също така намалява обичайното време за подготовка с над 50 %. Висококачествените компоненти и системи, като например 4-полюсният мотор с водно охлаждане, здравата 3-бутална аксиална помпа с керамични бутала, оптимизираната техника на горелката и икономичният режим eco!efficiency, надеждно осигуряват икономична и безопасна работа. Иновативният пистолет EASY!Force Advanced HP със сервоконтрол и 1050-милиметров струйник също позволяват почистване без умора. Освен това лесната за поддръжка машина от средния клас на Kärcher се отличава от останалите с два резервоара за почистващ препарат, обширна технология за безопасност, патентована технология на дюзите, висока мобилност, интуитивно управление, спестяващи време бързи връзки EASY!Lock и усъвършенствани възможности за съхранение на аксесоари.

Характеристики и предимства
Автоматична макара за маркуч
  • Устойчив на надраскване и гладък маркуч Ultra Guard HD с покритие Teflon®.
  • Автоматична макара за маркуч за удобно и безопасно съхранение на 20-метровия маркуч за високо налягане.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане.
  • Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета.
  • Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Висока икономичност
  • На eco!efficiency режим уредът работи в най-икономичната температурна стойност (60°C) – и това при пълен дебит на водата.
  • Чрез оптимално регулиране на циклите на горелката разходът на гориво се намалява в сравнение с работата на максимална мощност с 20 процента.
Максимална ефективност
  • Високоефективна, доказана и изпитана технология на горелката „Made in Germany“.
  • 4-полюсен електродвигател с 3-бутална аксиална помпа.
  • Двигател с водно охлаждане за висока производителност и дълъг експлоатационен живот.
Безопасност на работа
  • Леснодостъпният воден филтър предпазва помпата от частици мръсотия във водата.
  • Предпазните клапани, защитата от недостиг на вода и гориво гарантират работоспособността на машината.
  • Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
  • Всичките аксесоари могат да се съхраняват върху уреда. За маркуча за изсмукване и за захранващия кабел има две куки.
  • Всичките аксесоари могат да се съхраняват върху уреда. За маркуча за изсмукване и за захранващия кабел има две куки.
Дозиращо устройство за почистващ препарат
  • Лесно превключване между резервоарите за почистващи препарати 1 и 2.
  • Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
  • Точният дозиращ вентил гарантира нисък разход.
Концепция за мобилност
  • Jogger-принцип с големи, колела с гуми и завиващо колело.
  • Интегрирана дръжка за накланяне за пестене на сили при преминаване над препятствия.
  • Дръжки за лесно транспортиране и маневриране.
Лесни за разбиране елементи за управление
  • Един бутон за всички функции на уреда
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 450 - 900
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 200 / 3 - 20
Температура (при подаване 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Мощност на свързване (кВт) 7
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 6,5
Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч) 5,2
Свързващ кабел (м) 5
Резервоар за гориво (л) 25
Тегло (с аксесоари) (кг) 167
Тегло с опаковката (кг) 179,234
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 750 x 1210

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 20 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Функция за почистващи препарати: 20 + 10 L резервоар
  • Интегрирана автоматична макара
  • ANTI!Twist
  • Резервоари за почистващи препарати, за защита срещу варовик и за гориво с външно пълнене
  • Прекъсване на налягането
  • Контакт с обръщане на фазите (3 фазен)
  • 2 резервоара за почистващи препарати
  • Защита срещу сух ход
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA
Водоструйка HDS 9/20-4 MXA

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на уреди и машини
  • Почистване на работилници
  • Почистване на външни зони
  • Почистване на сервизни помещения
  • Почистване на фасади
  • Почистване на басейни
  • Почистване на спортни салони
  • Почистване в производствения процес
  • Почистване на съоръжения за производство
Аксесоари
Почистващи препарати