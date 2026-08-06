Благодарение на автоматичната макара за маркуч с вграден 20-метров маркуч Ultra Guard HP с тефлоново покритие, водоструйката с подгряване на водата HDS 9/20-4 MXA впечатлява с максимален комфорт за потребителя и кратко време за настройка. Макарата за маркуч позволява навиване и развиване на маркуча под ъгъл до 45° и също така намалява обичайното време за подготовка с над 50 %. Висококачествените компоненти и системи, като например 4-полюсният мотор с водно охлаждане, здравата 3-бутална аксиална помпа с керамични бутала, оптимизираната техника на горелката и икономичният режим eco!efficiency, надеждно осигуряват икономична и безопасна работа. Иновативният пистолет EASY!Force Advanced HP със сервоконтрол и 1050-милиметров струйник също позволяват почистване без умора. Освен това лесната за поддръжка машина от средния клас на Kärcher се отличава от останалите с два резервоара за почистващ препарат, обширна технология за безопасност, патентована технология на дюзите, висока мобилност, интуитивно управление, спестяващи време бързи връзки EASY!Lock и усъвършенствани възможности за съхранение на аксесоари.