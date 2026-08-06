С мощност от 150 бара, HD 7/15 G от серията Gasoline Advanced гарантира най-добрите резултати на почистване по всяко време. Водоструйката е оборудвана с бензинов двигател на Honda, който позволява пълна независимост от външни източници на захранване. Машината може да засмуква вода от водоеми и да я използва за почистване. EASY! Force пистолет за високо налягане, който използва обратната тяга на струята с високо налягане, за да намали силата на задържане на оператора до нула, както и конектори EASY! Lock за пет пъти по-бързо монтиране и демонтиране, отколкото при обикновените винтови съединения. Машината е предназначена за използване при най-тежки условия, с изключително здрава рама и е изненадващо мобилна благодарение на ергономичната конструкция. Помпата е надеждно защитена от голям воден филтър и термостатен вентил. Като допълнителна опция се предлага допълнителна предпазна рамка и комплект за прикрепване на макара за маркуч.