HD 7/15 G

За максимална мобилност и най-добри резултати при почистването, дори при тежки условия: HD 7/15 G водоструйка с налягане от 150 бара, задвижвана с бензинов двигател от гамата Gasoline Advanced.

С мощност от 150 бара, HD 7/15 G от серията Gasoline Advanced гарантира най-добрите резултати на почистване по всяко време. Водоструйката е оборудвана с бензинов двигател на Honda, който позволява пълна независимост от външни източници на захранване. Машината може да засмуква вода от водоеми и да я използва за почистване. EASY! Force пистолет за високо налягане, който използва обратната тяга на струята с високо налягане, за да намали силата на задържане на оператора до нула, както и конектори EASY! Lock за пет пъти по-бързо монтиране и демонтиране, отколкото при обикновените винтови съединения. Машината е предназначена за използване при най-тежки условия, с изключително здрава рама и е изненадващо мобилна благодарение на ергономичната конструкция. Помпата е надеждно защитена от голям воден филтър и термостатен вентил. Като допълнителна опция се предлага допълнителна предпазна рамка и комплект за прикрепване на макара за маркуч.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 7/15 G: Максимална независимост
Максимална независимост
Оборудвани с надеждни двигатели Honda и Yanmar, за приложения без външно електрозахранване. Може да засмуква вода от външни водоизточници и да я използва за почистване.
Водоструйка HD 7/15 G: Отличен комфорт на употреба
Отличен комфорт на употреба
Ергономичната конструкция на рамата улеснява транспорта също и по неравни повърхности. Възможност за съхранение на всички принадлежности директно върху уреда. Защитени от повреда колела гарантират постоянна висока мобилност.
Водоструйка HD 7/15 G: Голяма гъвкавост
Голяма гъвкавост
Опционална предпазна рамка с халки за товарене с кран защитава надеждно уреда. Комплект за монтаж на макара с маркуч може да се закупи като опция. Преносима версия със здрава тръбна рамка специално за бояджии и мазачи (HD 728 B).
Проектирана за най-тежки приложения
  • Много здрава основна рама за ежедневна употреба при сурови условия.
  • Голям воден филтър за защита на помпата.
  • Термо вентил за защита на помпата от прегряване в режим на рециркулация.
Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 650
Работно налягане (бар/МПа) 150 / 15
Максимално налягане (бар/МПа) 210 / 21
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Подаване на вода 1″
Тип задвижване Бензин
Производител на двигателя Honda
Тип на двигателя GX 160
Брой едновременни потребители 1
Мобилност Мобилна
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 39,5
Тегло с опаковката (кг) 44
Размери (Д × Ш × В) (мм) 790 x 608 x 1104

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
  • Power дюза

Оборудване

  • Функция за почистващи препарати: Засмукване
Водоструйка HD 7/15 G
Водоструйка HD 7/15 G
Водоструйка HD 7/15 G
Водоструйка HD 7/15 G
Водоструйка HD 7/15 G
Водоструйка HD 7/15 G
Водоструйка HD 7/15 G
Водоструйка HD 7/15 G
Водоструйка HD 7/15 G
Сфера на приложение
  • Строителен бранш (почистване на фасади, почистване на строителни превозни средства и устройства)
  • Селско стопанство (почистване на превозни средства и оборудване или използване в лесовъдството)
  • Индустрия (почистване на оборудване)
  • Услуги (почистване на външни области, напр. на площади и паркинги)
Аксесоари
Почистващи препарати