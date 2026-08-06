HD 7/15 G
За максимална мобилност и най-добри резултати при почистването, дори при тежки условия: HD 7/15 G водоструйка с налягане от 150 бара, задвижвана с бензинов двигател от гамата Gasoline Advanced.
С мощност от 150 бара, HD 7/15 G от серията Gasoline Advanced гарантира най-добрите резултати на почистване по всяко време. Водоструйката е оборудвана с бензинов двигател на Honda, който позволява пълна независимост от външни източници на захранване. Машината може да засмуква вода от водоеми и да я използва за почистване. EASY! Force пистолет за високо налягане, който използва обратната тяга на струята с високо налягане, за да намали силата на задържане на оператора до нула, както и конектори EASY! Lock за пет пъти по-бързо монтиране и демонтиране, отколкото при обикновените винтови съединения. Машината е предназначена за използване при най-тежки условия, с изключително здрава рама и е изненадващо мобилна благодарение на ергономичната конструкция. Помпата е надеждно защитена от голям воден филтър и термостатен вентил. Като допълнителна опция се предлага допълнителна предпазна рамка и комплект за прикрепване на макара за маркуч.
Характеристики и предимства
Максимална независимостОборудвани с надеждни двигатели Honda и Yanmar, за приложения без външно електрозахранване. Може да засмуква вода от външни водоизточници и да я използва за почистване.
Отличен комфорт на употребаЕргономичната конструкция на рамата улеснява транспорта също и по неравни повърхности. Възможност за съхранение на всички принадлежности директно върху уреда. Защитени от повреда колела гарантират постоянна висока мобилност.
Голяма гъвкавостОпционална предпазна рамка с халки за товарене с кран защитава надеждно уреда. Комплект за монтаж на макара с маркуч може да се закупи като опция. Преносима версия със здрава тръбна рамка специално за бояджии и мазачи (HD 728 B).
Проектирана за най-тежки приложения
- Много здрава основна рама за ежедневна употреба при сурови условия.
- Голям воден филтър за защита на помпата.
- Термо вентил за защита на помпата от прегряване в режим на рециркулация.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|650
|Работно налягане (бар/МПа)
|150 / 15
|Максимално налягане (бар/МПа)
|210 / 21
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Подаване на вода
|1″
|Тип задвижване
|Бензин
|Производител на двигателя
|Honda
|Тип на двигателя
|GX 160
|Брой едновременни потребители
|1
|Мобилност
|Мобилна
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|39,5
|Тегло с опаковката (кг)
|44
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|790 x 608 x 1104
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
- Power дюза
Оборудване
- Функция за почистващи препарати: Засмукване
Сфера на приложение
- Строителен бранш (почистване на фасади, почистване на строителни превозни средства и устройства)
- Селско стопанство (почистване на превозни средства и оборудване или използване в лесовъдството)
- Индустрия (почистване на оборудване)
- Услуги (почистване на външни области, напр. на площади и паркинги)