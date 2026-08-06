HD 728 B Cage
Преносима водоструйка с бензинов двигател за честа смяна на местата на работа.
Водоструйка с бензинов двигател с компактна, хоризонтална форма за работа, независима от електрическото захранване. Компактният елемент двигател-помпа е монтиран в стабилна, преносима рамка. Компактните й размери дават възможност за безпроблемен транспорт до различни места на работа. Нейният едноцилиндров четиритактов двигател се запалва лесно благодарение на реверсивен стартер. Месинговата глава на цилиндъра с клапани от неръждаема стомана е подходяща за професионална употреба и се грижи за дълга продължителност на експлоатация. Безстепенно регулиране на дозирането на почистващ препарат – особени признаци са точното дозиране и в резултат икономичен разход на почистващ препарат. Вграденият предпазен клапан предлага надеждна защита на уреда срещу преливане. Термосензорът на главата на цилиндъра автоматично изключва двигателя при повишена температура в системата (при затворен пистолет). Множество възможности за товарене и разтоварване на машината благодарение на стабилната тръбна рамка.
Характеристики и предимства
Компактен, здрав и мобилен
- Прецизен център на тежестта и ергономичен дизайн.
- Издръжлива, преносима рамка от стоманени тръби.
- Специален уред за бояджии, чистачи на фасади (HD 728 B Cage).
За работа при екстремни условия
- Издръжлива рамка от стоманени тръби, която предпазва всички компоненти.
- Системата за транспорт с кран при отдаване под наем, както и на строителни обекти, в селското стопанство и лесничейството.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|650
|Работно налягане (бар/МПа)
|150 - 150 / 15
|Максимално налягане (бар/мбар)
|160 / 16
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Подаване на вода
|1″
|Тип задвижване
|Бензин
|Производител на двигателя
|Honda
|Тип на двигателя
|GX 160
|Брой едновременни потребители
|1
|Мобилност
|Преносим
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|35,5
|Тегло с опаковката (кг)
|37,4
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|570 x 434 x 430
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Затворена тръбна конструкция с интегрирана кука за транспорт с кран
Оборудване
- Cage-защитна рамка