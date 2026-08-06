HD 728 B Cage

Преносима водоструйка с бензинов двигател за честа смяна на местата на работа.

Водоструйка с бензинов двигател с компактна, хоризонтална форма за работа, независима от електрическото захранване. Компактният елемент двигател-помпа е монтиран в стабилна, преносима рамка. Компактните й размери дават възможност за безпроблемен транспорт до различни места на работа. Нейният едноцилиндров четиритактов двигател се запалва лесно благодарение на реверсивен стартер. Месинговата глава на цилиндъра с клапани от неръждаема стомана е подходяща за професионална употреба и се грижи за дълга продължителност на експлоатация. Безстепенно регулиране на дозирането на почистващ препарат – особени признаци са точното дозиране и в резултат икономичен разход на почистващ препарат. Вграденият предпазен клапан предлага надеждна защита на уреда срещу преливане. Термосензорът на главата на цилиндъра автоматично изключва двигателя при повишена температура в системата (при затворен пистолет). Множество възможности за товарене и разтоварване на машината благодарение на стабилната тръбна рамка.

Характеристики и предимства
Компактен, здрав и мобилен
  • Прецизен център на тежестта и ергономичен дизайн.
  • Издръжлива, преносима рамка от стоманени тръби.
  • Специален уред за бояджии, чистачи на фасади (HD 728 B Cage).
За работа при екстремни условия
  • Издръжлива рамка от стоманени тръби, която предпазва всички компоненти.
  • Системата за транспорт с кран при отдаване под наем, както и на строителни обекти, в селското стопанство и лесничейството.
Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 650
Работно налягане (бар/МПа) 150 - 150 / 15
Максимално налягане (бар/мбар) 160 / 16
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Подаване на вода 1″
Тип задвижване Бензин
Производител на двигателя Honda
Тип на двигателя GX 160
Брой едновременни потребители 1
Мобилност Преносим
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 35,5
Тегло с опаковката (кг) 37,4
Размери (Д × Ш × В) (мм) 570 x 434 x 430

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Затворена тръбна конструкция с интегрирана кука за транспорт с кран

Оборудване

  • Cage-защитна рамка
Водоструйка HD 728 B Cage
Водоструйка HD 728 B Cage
Водоструйка HD 728 B Cage
Водоструйка HD 728 B Cage
Водоструйка HD 728 B Cage
Водоструйка HD 728 B Cage
Водоструйка HD 728 B Cage
Аксесоари
Почистващи препарати