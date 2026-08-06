Водоструйка с бензинов двигател с компактна, хоризонтална форма за работа, независима от електрическото захранване. Компактният елемент двигател-помпа е монтиран в стабилна, преносима рамка. Компактните й размери дават възможност за безпроблемен транспорт до различни места на работа. Нейният едноцилиндров четиритактов двигател се запалва лесно благодарение на реверсивен стартер. Месинговата глава на цилиндъра с клапани от неръждаема стомана е подходяща за професионална употреба и се грижи за дълга продължителност на експлоатация. Безстепенно регулиране на дозирането на почистващ препарат – особени признаци са точното дозиране и в резултат икономичен разход на почистващ препарат. Вграденият предпазен клапан предлага надеждна защита на уреда срещу преливане. Термосензорът на главата на цилиндъра автоматично изключва двигателя при повишена температура в системата (при затворен пистолет). Множество възможности за товарене и разтоварване на машината благодарение на стабилната тръбна рамка.