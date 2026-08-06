HD 5/11 EX Plus Classic е здрава и компактна водоструйка със струйник от неръждаема стомана с дължина 840 милиметра. Тя позволява лесно и цялостно почистване на превозни средства, машини и инструменти, както и на дворове и градини. Машината е оборудвана с месингова цилиндрова глава и висококачествен маркуч със стоманена мрежа, които осигуряват ниско износване и висока здравина. Автоматичното освобождаване на налягането предпазва компонентите и удължава експлоатационния живот. Други практични предимства са макарата за лесно съхранение на маркуча и интегрираната основа Home Base за съхранение на дюзите. Дори най-упоритите замърсявания могат да бъдат отстранени с помощта на рото дюзата. В сравнение с конвенционалните винтови връзки, бързите връзки EASY!Lock са лесни за използване, като същевременно поддържат стабилност и издръжливост.