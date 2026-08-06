HD 5/11 EX Plus Classic
Здрава и компактна водоструйка със студена вода. Тя е с изчистен дизайн и включва месингова цилиндрова глава, Рото дюза и макара за маркуч.
HD 5/11 EX Plus Classic е здрава и компактна водоструйка със струйник от неръждаема стомана с дължина 840 милиметра. Тя позволява лесно и цялостно почистване на превозни средства, машини и инструменти, както и на дворове и градини. Машината е оборудвана с месингова цилиндрова глава и висококачествен маркуч със стоманена мрежа, които осигуряват ниско износване и висока здравина. Автоматичното освобождаване на налягането предпазва компонентите и удължава експлоатационния живот. Други практични предимства са макарата за лесно съхранение на маркуча и интегрираната основа Home Base за съхранение на дюзите. Дори най-упоритите замърсявания могат да бъдат отстранени с помощта на рото дюзата. В сравнение с конвенционалните винтови връзки, бързите връзки EASY!Lock са лесни за използване, като същевременно поддържат стабилност и издръжливост.
Характеристики и предимства
Ниско износване и дълъг експлоатационен животВисококачествена цилиндрова глава от месинг. Бутала от неръждаема стомана с керамично покритие. Автоматично освобождаване на налягането.
Висококачествени аксесоариПрофесионална рото дюза. Здрав гумен маркуч с подсилен със стоманена мрежа. Професионален пистолет за високо налягане с клапан от неръждаема стомана.
Многобройни възможности за съхранениеДържач за съхранение на дюзата. Ръчна макара за маркуч. Вградени куки за кабели.
EASY!Lock връзки за бързо освобождаване
- Кратко време за настройка (монтаж и демонтаж).
- Бърза подмяна на аксесоарите.
- Интуитивно работа.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|200 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар)
|110
|Максимално налягане (бар)
|160
|Мощност на свързване (кВт)
|2,2
|Размер на дюзата
|036
|Подаване на вода
|3/4″
|Мобилност
|Мобилна
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|21
|Тегло с опаковката (кг)
|26,54
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|334 x 366 x 954
Обхват на доставката
- Ротационна дюза
- Струйник: 840 мм
- Дължина на маркуча за високо налягане: 8 м
Оборудване
- 3-бутална аксиална помпа: С бутала от от неръждаема стомана
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- За почистване на превозни средства
- За почистване на машини и инструменти (на строителната площадка)
- За почистване на дворове и градини (стени, пътеки, беседки)
- За спонтанно почистване на малки площи