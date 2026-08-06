HD 5/11 EX Plus Classic

Здрава и компактна водоструйка със студена вода. Тя е с изчистен дизайн и включва месингова цилиндрова глава, Рото дюза и макара за маркуч.

HD 5/11 EX Plus Classic е здрава и компактна водоструйка със струйник от неръждаема стомана с дължина 840 милиметра. Тя позволява лесно и цялостно почистване на превозни средства, машини и инструменти, както и на дворове и градини. Машината е оборудвана с месингова цилиндрова глава и висококачествен маркуч със стоманена мрежа, които осигуряват ниско износване и висока здравина. Автоматичното освобождаване на налягането предпазва компонентите и удължава експлоатационния живот. Други практични предимства са макарата за лесно съхранение на маркуча и интегрираната основа Home Base за съхранение на дюзите. Дори най-упоритите замърсявания могат да бъдат отстранени с помощта на рото дюзата. В сравнение с конвенционалните винтови връзки, бързите връзки EASY!Lock са лесни за използване, като същевременно поддържат стабилност и издръжливост.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 5/11 EX Plus Classic: Ниско износване и дълъг експлоатационен живот
Ниско износване и дълъг експлоатационен живот
Висококачествена цилиндрова глава от месинг. Бутала от неръждаема стомана с керамично покритие. Автоматично освобождаване на налягането.
Водоструйка HD 5/11 EX Plus Classic: Висококачествени аксесоари
Висококачествени аксесоари
Професионална рото дюза. Здрав гумен маркуч с подсилен със стоманена мрежа. Професионален пистолет за високо налягане с клапан от неръждаема стомана.
Водоструйка HD 5/11 EX Plus Classic: Многобройни възможности за съхранение
Многобройни възможности за съхранение
Държач за съхранение на дюзата. Ръчна макара за маркуч. Вградени куки за кабели.
EASY!Lock връзки за бързо освобождаване
  • Кратко време за настройка (монтаж и демонтаж).
  • Бърза подмяна на аксесоарите.
  • Интуитивно работа.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 200 - 240
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар) 110
Максимално налягане (бар) 160
Мощност на свързване (кВт) 2,2
Размер на дюзата 036
Подаване на вода 3/4″
Мобилност Мобилна
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 21
Тегло с опаковката (кг) 26,54
Размери (Д × Ш × В) (мм) 334 x 366 x 954

Обхват на доставката

  • Ротационна дюза
  • Струйник: 840 мм
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 8 м

Оборудване

  • 3-бутална аксиална помпа: С бутала от от неръждаема стомана
  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • Прекъсване на налягането
Водоструйка HD 5/11 EX Plus Classic
Водоструйка HD 5/11 EX Plus Classic
Водоструйка HD 5/11 EX Plus Classic

Видео

Сфера на приложение
  • За почистване на превозни средства
  • За почистване на машини и инструменти (на строителната площадка)
  • За почистване на дворове и градини (стени, пътеки, беседки)
  • За спонтанно почистване на малки площи
Аксесоари
Почистващи препарати