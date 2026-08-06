Ротационната дюза за бързо справяне с упоритите замърсявания е включена в обема на доставка на преносимата водоструйка HD 5/11 P Plus. Машината разполага с надеждна три-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава. Компактна, лека и много мобилна машина може да се използва както хоризонтално, така и вертикално положение и затова е изключително универсална. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Автоматичната система за намаляване на налягането впечатлява, като предлага ясни предимства: тя защитава компонентите, удължава експлоатационния живот, намалява разходите за ремонт и поддръжка и намалява издърпващата сила на пистолета за високо налягане. Машината може да се съхранява на много малко място. Усъвършенстваната система за съхраняване на аксесоарите предлага разнообразие от практични решения.