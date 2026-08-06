HD 5/11 P Plus

Компактна, лека и мобилна водоструйка без загряване HD 5/11 P Plus. С ротационна дюза, месинговата цилиндрова глава, дръжка за носене и автоматичното освобождаване на налягането. Подходяща за работа в стоящо и в легнало положение.

Ротационната дюза за бързо справяне с упоритите замърсявания е включена в обема на доставка на преносимата водоструйка HD 5/11 P Plus. Машината разполага с надеждна три-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава. Компактна, лека и много мобилна машина може да се използва както хоризонтално, така и вертикално положение и затова е изключително универсална. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Автоматичната система за намаляване на налягането впечатлява, като предлага ясни предимства: тя защитава компонентите, удължава експлоатационния живот, намалява разходите за ремонт и поддръжка и намалява издърпващата сила на пистолета за високо налягане. Машината може да се съхранява на много малко място. Усъвършенстваната система за съхраняване на аксесоарите предлага разнообразие от практични решения.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 5/11 P Plus: Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force. Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Водоструйка HD 5/11 P Plus: Изключително мобилна.
Изключително мобилна.
Интегрираната дръжка за носене от предната страна на уреда дава възможност за лесно пренасяне и удобен транспорт. Компакттна форма и ниско тегло.
Водоструйка HD 5/11 P Plus: Гъвкавост
Гъвкавост
Възможност за работа във вертикално и хоризонтално положение. Отделни позиции за паркиране и транспорт за системите за пръскане. Машината предлага максимална стабилност при работа в хоризонтално положение.
Качество
  • Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
  • Висококачествена цилиндрова глава от месинг.
Съхранение на аксесоари
  • Винтово съединение (М 18 х 1,5) за съхранение на уред за почистване на твърди повърхности директно върху уреда.
  • Практични места за съхранение на дюзите за тройната дюза и за роторната дюза.
  • Гумирана лента за фиксиране на маркуча за високо налягане.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 490
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 110 / 11
Максимално налягане (бар/МПа) 160 / 16
Мощност на свързване (кВт) 2,2
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 20,9
Тегло с опаковката (кг) 23
Размери (Д × Ш × В) (мм) 351 x 312 x 904

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
  • Струйник: 840 мм
  • Ротационна дюза

Оборудване

  • Прекъсване на налягането
Водоструйка HD 5/11 P Plus
Водоструйка HD 5/11 P Plus
Водоструйка HD 5/11 P Plus
Водоструйка HD 5/11 P Plus
Водоструйка HD 5/11 P Plus
Сфера на приложение
  • Почистване на фасади
  • Строежи.
  • Почистване на подове и фасади.
  • Външно приложение.
  • Превозни средства
  • Машини и устройства.
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