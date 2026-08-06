HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Удобна, мобилна, с многостранно приложение: HD 5/15 CX Plus за работа в стоящо и легнало положение. С месингова глава на цилиндъра и автоматично освобождаване на налягането.

Компактната, лека и многофункционална водоструйка без подгряване на водата HD 5/15 CX Plus + FR Classic предлага изключителна мобилност и е подходяща за вертикална и хоризонтална работа. Машината е оборудвана с усъвършенствано хранилище за аксесоари, а месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането осигуряват дълъг експлоатационен живот. В същото време тя впечатлява с иновативни нови разработки, които увеличават удобството на работа за оператора в дългосрочен план, като осигуряват безпроблемна работа и спестяват време за настройка и демонтаж. Пистолетът за високо налягане EASY!Force използва силата на отката на струята за високо налягане, за да намали силата на задържане до нула, а бързосменните връзки EASY!Lock правят работата пет пъти по-бърза в сравнение с конвенционалните винтови връзки, без да правят компромис по отношение на здравината и дълготрайността. В общи линии това е цялостен пакет оборудване за постигане на отлични резултати при почистване, с високо ниво на удобство и дълъг експлоатационен живот.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 5/15 CX Plus + FR Classic: Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force. Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Водоструйка HD 5/15 CX Plus + FR Classic: Мобилност
Мобилност
Интегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране. Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето. Компактна форма.
Водоструйка HD 5/15 CX Plus + FR Classic: Гъвкавост
Гъвкавост
Възможност за работа във вертикално и хоризонтално положение. При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен. Отделни позиции за паркиране и транспорт за системите за пръскане.
Качество
  • Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
  • Висококачествена цилиндрова глава от месинг.
  • Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Съхранение на аксесоари
  • Винтово съединение (М 18 х 1,5) за съхранение на уред за почистване на твърди повърхности директно върху уреда.
  • Практични места за съхранение на дюзите за тройната дюза и за роторната дюза.
  • Интегрирана макара за маркуч с 15 м маркуч за високо налягане. За голям диапазон на работа и лесно съхранение само с едно движение (CX-моделите).
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500
Максимална температура на входящата вода (°C) до 60
Работно налягане (бар/МПа) 150 / 15
Максимално налягане (бар/МПа) 200 / 20
Мощност на свързване (кВт) 2,8
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 30,1
Тегло с опаковката (кг) 32,6
Размери (Д × Ш × В) (мм) 380 x 370 x 930

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 200 bar
  • Струйник: 840 мм
  • Ротационна дюза
  • Уред за почистване на твърди повърхности: FR Clássico

Оборудване

  • Макара за маркуч
  • Функция за почистващи препарати: Засмукване
  • Прекъсване на налягането
Водоструйка HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Водоструйка HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Водоструйка HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Водоструйка HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Водоструйка HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Аксесоари
Почистващи препарати