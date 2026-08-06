Компактната, лека и многофункционална водоструйка без подгряване на водата HD 5/15 CX Plus + FR Classic предлага изключителна мобилност и е подходяща за вертикална и хоризонтална работа. Машината е оборудвана с усъвършенствано хранилище за аксесоари, а месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането осигуряват дълъг експлоатационен живот. В същото време тя впечатлява с иновативни нови разработки, които увеличават удобството на работа за оператора в дългосрочен план, като осигуряват безпроблемна работа и спестяват време за настройка и демонтаж. Пистолетът за високо налягане EASY!Force използва силата на отката на струята за високо налягане, за да намали силата на задържане до нула, а бързосменните връзки EASY!Lock правят работата пет пъти по-бърза в сравнение с конвенционалните винтови връзки, без да правят компромис по отношение на здравината и дълготрайността. В общи линии това е цялостен пакет оборудване за постигане на отлични резултати при почистване, с високо ниво на удобство и дълъг експлоатационен живот.