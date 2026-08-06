HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Удобна, мобилна, с многостранно приложение: HD 5/15 CX Plus за работа в стоящо и легнало положение. С месингова глава на цилиндъра и автоматично освобождаване на налягането.
Компактната, лека и многофункционална водоструйка без подгряване на водата HD 5/15 CX Plus + FR Classic предлага изключителна мобилност и е подходяща за вертикална и хоризонтална работа. Машината е оборудвана с усъвършенствано хранилище за аксесоари, а месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането осигуряват дълъг експлоатационен живот. В същото време тя впечатлява с иновативни нови разработки, които увеличават удобството на работа за оператора в дългосрочен план, като осигуряват безпроблемна работа и спестяват време за настройка и демонтаж. Пистолетът за високо налягане EASY!Force използва силата на отката на струята за високо налягане, за да намали силата на задържане до нула, а бързосменните връзки EASY!Lock правят работата пет пъти по-бърза в сравнение с конвенционалните винтови връзки, без да правят компромис по отношение на здравината и дълготрайността. В общи линии това е цялостен пакет оборудване за постигане на отлични резултати при почистване, с високо ниво на удобство и дълъг експлоатационен живот.
Характеристики и предимства
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force. Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
МобилностИнтегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране. Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето. Компактна форма.
ГъвкавостВъзможност за работа във вертикално и хоризонтално положение. При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен. Отделни позиции за паркиране и транспорт за системите за пръскане.
Качество
- Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
- Висококачествена цилиндрова глава от месинг.
- Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Съхранение на аксесоари
- Винтово съединение (М 18 х 1,5) за съхранение на уред за почистване на твърди повърхности директно върху уреда.
- Практични места за съхранение на дюзите за тройната дюза и за роторната дюза.
- Интегрирана макара за маркуч с 15 м маркуч за високо налягане. За голям диапазон на работа и лесно съхранение само с едно движение (CX-моделите).
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|до 60
|Работно налягане (бар/МПа)
|150 / 15
|Максимално налягане (бар/МПа)
|200 / 20
|Мощност на свързване (кВт)
|2,8
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|30,1
|Тегло с опаковката (кг)
|32,6
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 370 x 930
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 200 bar
- Струйник: 840 мм
- Ротационна дюза
- Уред за почистване на твърди повърхности: FR Clássico
Оборудване
- Макара за маркуч
- Функция за почистващи препарати: Засмукване
- Прекъсване на налягането